Tự ý đắp lá trị thủy đậu, bé nhập viện do nhiễm trùng nặng

‏Bà mẹ chia sẻ thêm, N. chưa tắm trong 5-6 ngày qua, chỉ thay quần áo vì cho rằng bệnh thủy đậu cần kiêng nước, kiêng gió.‏

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , cháu bé Nguyễn Văn N. (Vĩnh Phúc) được mẹ đưa vào khám với tình trạng nhiễm trùng nặng. ‏Mẹ cháu cho biết, con bị thủy đậu , nghe người dân xung quanh mách lấy kim chọc các nốt rồi bôi đắp lá lên nốt mụn cho nhanh khỏi. Kết quả, bé phải nhập viện. Bác sĩ cho biết, N. bị bội nhiễm da khiến cháu đau, ngứa khắp cơ thể.‏

‏Mặc dù tại thời điểm này, Hà Nội chưa bùng phát dịch thủy đậu, tuy nhiên số trẻ mắc thuỷ đậu cũng ghi nhận gia tăng tại nhiều bệnh viện. Trong đó, có một số ca gặp biến chứng bội nhiễm da, viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi…‏

Theo ‏TS.BS. Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời tiết thất thường, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện cho virus gây bệnh thuỷ đậu phát triển và lây lan.

Tự ý đắp lá trị thủy đậu, trẻ nhập viện do nhiễm trùng nặng. Ảnh: VTV

‏Hiện bệnh thủy đậu không có biện pháp điều trị đặc hiệu. Việc điều trị bệnh thường tập trung vào việc làm giảm nhẹ các triệu chứng, giữ người bệnh không bị mất nước. ‏

‏Khi trẻ mắc thủy đậu, ngoài việc hạ sốt và uống thuốc theo đơn bác sĩ, phụ huynh cần lưu ý vệ sinh các nốt tổn thương da rất quan trọng. Chăm sóc không cẩn thận, đúng cách sẽ dẫn đến hệ quả nhiễm trùng, để lại sẹo và có thể bội nhiễm, gây nhiễm trùng các cơ quan khác.‏‏

Theo VTV trước đó,bác sĩ Trần Thị Kim Anh, Trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, trong tuần, số trẻ mắc thủy đậu đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng so với tháng trước. Các trường hợp đều phải nhập viện với các dấu hiệu như sốt, đau đầu, nhức cơ, nổi ban tròn đỏ khắp cơ thể, tiến triển thành bọng nước, mụn mủ. Trẻ có kèm ho và tiêu chảy.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella Zoster gây ra, số người mắc cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Đây là khoảng thời gian cuối xuân đầu hè, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát tán và lây lan. Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 548 trẻ mắc thủy đậu, trong khi cùng kỳ 2022 có 4 ca, chủ yếu ở nhóm tuổi mầm non (36,5%) và tiểu học (38%).

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 548 trẻ mắc thủy đậu, trong khi cùng kỳ 2022 có 4 ca, chủ yếu ở nhóm tuổi mầm non (36,5%) và tiểu học (38%). Ảnh: Internet

Khi bị thủy đậu, người bệnh sẽ phải trải qua 4 giai đoạn. Đó là giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn khởi phát, giai đoạn toàn phát và giai đoạn bình phục. Tuy nhiên, khi phát hiện sớm những biểu hiện của bệnh sẽ giúp cho việc điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn. Một số triệu chứng cụ thể của bệnh thủy đậu người dân cần lưu ý đó là người bị nhiễm virus Varicella Zoster Herpes gây bệnh thủy đậu sẽ có triệu chứng sau 7-21 ngày, biểu hiện sốt, sổ mũi, đau đầu, ho nhẹ, mệt mỏi và chán ăn.

Khi có những biểu hiện trên chỉ 2-3 ngày, bệnh nhân sẽ xuất hiện những nốt ban, chấm đỏ hồng trên cơ thể rồi mẩn ngứa. Sau đó sẽ xuất hiện mụn nước có kích thước bằng hạt đậu, có dịch đặc hoặc mủ bên trong. Những nốt mụn đó sẽ xẹp xuống, khô và đóng vảy sau 4-5 ngày tiếp theo. Nếu được điều trị tốt và kịp thời, bệnh sẽ khỏi sau 1 tuần, tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời bệnh sẽ kéo dài từ 2-3 tuần và để lại sẹo ở những vùng xuất hiện mụn, gây mất thẩm mỹ.

Virus gây thủy đậu chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp; giọt bắn từ mũi, miệng người bệnh; tiếp xúc trực tiếp quần áo, chăn gối của bệnh nhân; chất dịch khi các bọng nước bị vỡ. Đặc biệt, virus có thể lây cho thai nhi qua nhau thai, gây tình trạng mắc thủy đậu bẩm sinh, hoặc các dị tật. Bên cạnh đó, bệnh gây nhiều biến chứng như viêm phổi, não, điếc, động kinh, chậm phát triển tinh thần vận động.

Để thủy đậu nhanh chóng mất đi thì người dân không nên chữa trị tại nhà mà hãy đến gặp bác sĩ để được khám, chẩn đoán. Trường hợp bị dị ứng với thành phần nào của thuốc hãy thông báo ngay với bác sĩ.

Đối với trẻ em sức đề kháng yếu, khi bị thủy đậu bên cạnh xuất hiện các nốt mụn sẽ kèm theo hiện tượng sốt. Vì thế, các bác sĩ có thể sử dụng thuốc giảm sốt không chứa aspirin như acetaminophen có thể làm giảm triệu chứng sốt. Ngoài ra, có thể dùng thuốc trị dị ứng, kem thoa như calamine,...

Với những người có nguy cơ nhiễm trùng cao, hoặc người bị suy giảm hệ miễn dịch có thể sử dụng thuốc kháng virus để giảm biến chứng do thủy đậu gây ra.

Bên cạnh việc dùng thuốc thì chế độ sinh hoạt phù hợp cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến thời gian khỏi bệnh.

Nếu bị thủy đậu, tuyệt đối không sờ hay gãi các nốt mụn bị phồng lên bởi mụn có thể vỡ ra, dịch mủ có thể lây lan ra các khu vực khác. Không nên kiêng tắm bởi như vậy càng làm cơ thể ngứa ngáy, khó chịu. Hãy sử dụng nước ấm để tắm rửa. Nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái để tránh cọ xát vào nốt mụn. Hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh bệnh lây lan. Bổ sung các vitamin và khoáng chất giúp cơ thể tăng sức đề kháng.

Trẻ nhỏ mắc bệnh thủy đậu cần được vệ sinh sạch sẽ bằng cách tắm nước ấm, lau người trong phòng kín. Nếu không vệ sinh tốt, các vết phỏng dễ bị nhiễm trùng, gây tổn thương sâu qua lớp hạ bì và để lại sẹo.