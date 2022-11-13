Vào sáng ngày 29/10, đạo diễn của Gala cuối năm đài CCTV đã đăng tải trên trang cá nhân thông báo chồng cô là Lý Vịnh đã qua đời sau 17 tháng chống chọi ung thư tại Mỹ khiến nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng. Lý Vịnh năm nay tròn 50 tuổi được khán giả quen mặt khi làm MC cho các chương trình của đài CCTV (Trung Quốc).

Ngoài Lý Vịnh thì trong suốt 10 năm qua, đài truyền hình CCTV đã liên tục đón nhận tin dữ của các MC đều ra đi vì bệnh ung thư. Trong đó có La Kinh - MC bản tin thời sự qua đời vì ung thư máu ở tuổi 48, Phương Tịnh - MC nổi tiếng của đài qua đời vì ung thư dạ dày ở tuổi 44, Tiêu Hiểu Lâm - Cựu MC bản tin thời sự qua đời vì ung thư trực tràng khi 55 tuổi và Vương Hoan - MC chương trình ca nhạc qua đời vì ung thư vú năm 42 tuổi.

Sự xuất hiện của bệnh ung thư ngoài các yếu tố di truyền thì đa phần đều do lối sống, thói quen ăn uống không lành mạnh của con người gây ra. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến những yếu tố liên quan đến bệnh ung thư và cách để phòng ngừa chúng nhé.

Ăn ít thức ăn nhiều đường, dầu mỡ

Rất nhiều người đều thích ăn những món nhiều đường, nhiều dầu mỡ, thực chất điều này rất có hại cho cơ thể, chẳng có lợi ích gì. Ăn quá nhiều đường, dầu mỡ còn dẫn đến thừa cholesterol và axit béo trong máu. Các cholesterol và axit béo dư thừa này sẽ bám vào và lắng đọng trên các mạch máu dễ dẫn đến xơ vữa động mạch, cuối cùng sẽ hình thành nên các cục máu đông gây tắc động mạch. Một khi mạch máu bị tắc nghẽn sẽ dễ gây ra đột quỵ.

Kiểm soát cân nặng

Ngoài ra, hãy luôn chú ý kiểm soát cân nặng, không nên để quá béo phì. Béo phì là căn nguyên của mọi bệnh tật, một khi béo phì sẽ dẫn đến mỡ máu cao, đường huyết cao, huyết áp cao, bệnh động mạch vành và nhồi máu não cùng nhiều bệnh hiểm nghèo khác nữa. Vì vậy mà để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư thì nếu bạn đang thừa cân hãy lên kế hoạch giảm cân một cách khoa học, nỗ lực kiểm soát cân nặng của mình một cách hợp lý.

Chế độ ăn ít muối

Những người có chế độ ăn quá mặn cần phải thật sự cẩn thận. Nếu bạn ăn quá nhiều muối, ăn mặn trong thời gian dài sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh ở động mạch vành, xuất huyết não và ung thư dạ dày. Đặc biệt là người cao huyết áp không nên ăn quá nhiều muối, nếu không sẽ khó kiểm soát huyết áp. Lượng muối khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là không được vượt quá 6gram.

Bỏ thuốc lá

Thuốc lá là chất gây ung thư rõ ràng nhất. Theo nghiên cứu cho thấy có trên 80% người bị mắc ung thư phổi đều do hút thuốc gây nên. Hút thuốc thật sự gây hại rất lớn đến sức khỏe mà bạn bên cai càng sớm càng tốt.