Phụ nữ có tuổi thọ ngắn đều có 3 điểm chung sau đây

So với đàn ông thì phụ nữ thường sẽ không thích vận động nhiều hơn. Đàn ông thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao như bóng rổ, đá banh, chạy bộ,... Ngược lại, người phụ nữ hiện đại phải làm đủ thứ việc như công việc nhà, việc công ty, chăm sóc con cái sau giờ làm việc, thời gian của họ hầu như không còn nhiều.

Bởi vậy mà hiếm khi nào phụ nữ có nhiều thời gian để vận động, tập thể dục hay chơi thể thao. Sinh mệnh của con người lại nằm ở vận động, vận động hợp lý sẽ giúp cho cơ thể trao đổi chất tốt hơn, giúp cơ thể đào thải được độc tố, cân bằng các loại hormone khác nhau trong cơ thể. Người phụ nữ không vận động sẽ khiến cho họ thiếu sức sống, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ không dài.

Bệnh phong thấp, dễ bị mẫn ngứa

Trung Y cho rằng bệnh phong thấp được cho là nguồn gốc của rất nhiều bệnh sinh ra trong cơ thể. Phụ nữ mắc phải phong thấp rất dễ sinh ra các bệnh phụ khoa khác nhau như kinh nguyệt không đều, rong kinh, đau bụng kinh, thậm chí là tắt kinh, vô sinh.

Phong thấp nặng còn khiến cho tử cung lạnh, dễ gây nên rong kinh thất thường, u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung, thậm chí là ung thư tử cung.

Phụ nữ khi mang thai nếu cơ thể bị phong thấp sẽ dễ gây phù nề, tiêu chảy, sau sinh sẽ dễ bị suy nhược cơ thể, khí hư, huyết ứ, tính khí thất thường, dạ dày không tốt, dễ bị phù thủng. Bệnh vặt tích tụ lâu ngày sẽ dễ trở thành bệnh nặng, không tốt cho tuổi thọ của người phụ nữ.

Suy nhược, trầm cảm lâu ngày

Về phương diện cảm xúc thì phụ nữ luôn yếu mềm hơn đàn ông, bởi vậy mà họ dễ bị ảnh hưởng vì những chuyện nhỏ. Thất bại nhỏ cũng có thể khiến họ trở nên chán nản, phiền muộn không ngừng. Vì thế mới có câu phụ nữ rất dễ xúc động hơn đàn ông.

Những cảm xúc không tốt có thể khiến cho họ bị mất ngủ, ức chế thần kinh gây ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, giảm khả năng chống lại bệnh tật ở phụ nữ. Trong y học cổ truyền, cơ thể suy nhược, tâm trạng không tốt lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh về gan.

Gan là cơ quan giúp giải độc tố trong cơ thể, gan gặp vấn đề thì cả cơ thể sẽ sinh ra bách bệnh, ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người. Người ta vẫn thường nói cười một cái trẻ đi 10 năm mà đặc điểm chủ yếu của những người sống thọ nhìn thấy rõ nhất chính là tâm trạng lạc quan, thái độ sống tích cực.