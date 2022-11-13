Dù là nam hay nữ cũng đừng bỏ qua những tác dụng phụ không thể coi thường của bao cao su, sớm biết sẽ càng có lợi

Sức khỏe 13/11/2022 22:05

Bao cao su là phương thức tránh thai hữu hiệu rất mà mọi người đều dùng nhưng đằng sau nó cũng ẩn chứa rất nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng trước tiếp đến cơ thể mà không phải ai cũng biết rõ.

Gây bệnh phụ khoa

Trong quá trình quan hệ tình dục thì vùng kín sẽ sinh ra một vài dị vật mà chúng ta đều biết rằng những loại chất nhầy này được tiết ra với công dụng diệt khuẩn, loại bỏ các tạp chất ra khỏi cơ thể. Nếu như sử dụng bao cao su trong thời gian dài khi quan hệ tình dục sẽ dễ gây khó chịu cho cả hai.

Dù là nam hay nữ cũng đừng bỏ qua những tác dụng phụ không thể coi thường của bao cao su, sớm biết sẽ càng có lợi - Ảnh 1

Đồng thời cũng làm tăng khả năng mắt các bệnh phụ khoa do dịch tiết ra trong cơ thể người phụ nữ khó mà được loại bỏ sạch sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm phụ khoa bất thường. Trong sinh hoạt hàng ngày nhất định phải bảo vệ tốt cơ thể của mình, đặc biệt là vệ sinh vùng kín phải được thực hiện đúng, sạch sẽ.

Dễ gây dị ứng

Trong cuộc sống, cơ địa của phụ nữ đều có sự khác biệt nhất định, có không ít phụ nữ có cơ địa dễ bị dị ứng. Nếu như thời gian dài sử dụng bao cao su có thể sẽ gây hại đến sức khỏe của người phụ nữ, chúng ta đều biết rằng bao cao su sẽ có một lớp dầu bôi trơn và nó có thể gây dị ứng với phụ nữ.

Dù là nam hay nữ cũng đừng bỏ qua những tác dụng phụ không thể coi thường của bao cao su, sớm biết sẽ càng có lợi - Ảnh 2

Đặc biệt là đối với cơ địa người dễ bị dị ứng thì càng không nên sử dụng thời gian dài bởi sẽ tạo nên tổn thương cho cơ thể. Bạn có thể lựa chọn cách khác để tránh thai.

Dễ sản sinh vi khuẩn

Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết các loại bao cao su mà chúng ta thường mua đều làm từ chất liệu cao su, dầu bôi trơn. Cao su bình thường thì không gây lại cho cơ thể nhưng trong quá trình sản xuất chúng ta đều biết rằng phía bên trong bao cao su đều có một lớp chất bôi trơn, lớp dầu này nếu đọng lại trong âm đạo của người phụ nữ tích tụ thời gian dài không được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ tạo nên một lượng lớn vi khuẩn.

Dù là nam hay nữ cũng đừng bỏ qua những tác dụng phụ không thể coi thường của bao cao su, sớm biết sẽ càng có lợi - Ảnh 3

Theo thời gian sẽ gây nên các bệnh phụ khoa cho các chị em, bởi vậy nếu có sử dụng bao cao su thì các chị em nên uống nhiều nước để nhanh chóng đào thải các vi khuẩn ra khỏi cơ thể kịp thời, tránh sinh ra vi trùng gây viêm nhiễm.

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