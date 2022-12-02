Top 4 thực phẩm tuyệt vời dành cho người muốn giảm cân nhanh, đừng bỏ qua mà tiếc nuối!

Bao gồm các loại thực phẩm giảm cân sau đây như một phần của chế độ ăn uống tổng thể lành mạnh và bạn có thể thấy dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân của mình hơn.

Theo FDA , ăn cá hồi có thể là một cách ngon miệng và linh hoạt để có được hai khẩu phần cá tốt cho tim được khuyến nghị hàng tuần.

Cá hồi là một nguồn giàu protein chất lượng cao và cung cấp nhiều axit béo omega-3 "tốt" . Một đánh giá năm 2019 trong Đánh giá nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy rằng những người ăn cả cá nạc và cá béo như cá hồi có xu hướng giảm lượng calo tổng thể một cách tự nhiên, giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng.

2. Trái cây

Trái cây đôi khi bị mang tiếng xấu vì lượng đường tự nhiên của nó. Nhưng ăn cả trái cây (trái ngược với nước ép trái cây) có thể giúp bạn giảm cân, đặc biệt là khi bạn đổi trái cây tươi để lấy thực phẩm chế biến hoặc đồ ăn nhẹ không lành mạnh khác.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ có được một bữa ăn ngọt tự nhiên, cộng với những lợi ích của chất xơ và chất chống oxy hóa. Một đánh giá năm 2019 trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy rằng ăn cả trái cây không có xu hướng góp phần làm tăng cân và nó có thể giúp ngăn ngừa tăng mỡ thừa trong cơ thể.

3. Bỏng ngô

Miễn là món ăn giòn phổ biến này không được tẩm bơ trong rạp chiếu phim, nó sẽ tạo nên một món ăn nhẹ giảm cân tuyệt vời. Bỏng ngô không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp một số protein. Một khẩu phần ngô nổ (khoảng 3½ cốc) có 4 gam chất xơ, gần 4 gam protein và cung cấp 110 calo, theo USDA. Sự kết hợp này làm cho nó trở thành một món ăn nhẹ với sức mạnh bền bỉ.

4. Hạnh nhân

Hạnh nhân là một nguồn chất xơ tuyệt vời và chúng có hàm lượng protein cao. Ăn thực phẩm có một hai lượng chất xơ và protein có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, điều này khiến bạn không muốn ăn một bữa ăn nhẹ kém lành mạnh hơn giữa các bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy rằng ăn hạnh nhân có liên quan đến việc giảm khối lượng mỡ trong cơ thể, giảm chu vi vòng eo và ít mỡ bụng hơn (trong số rất nhiều lợi ích sức khỏe khác).

Giàu vitamin E và là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn và đa tốt cho tim mạch, hạnh nhân là một lựa chọn tuyệt vời để rắc lên món salad hoặc súp.

Theo Eating well