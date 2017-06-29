Tìm hiểu uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Đỗ đen là loại hạt không có gì xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta thường nghe ông bà hay cha mẹ nói uống nước đỗ đen cho mát, giải nhiệt cơ thể, để tránh bị mụn, rôm sẩy, phát ban trong mùa hè oi bức.

Loại hạt này không chỉ được sử dụng nhiều ở Việt Nam mà còn rất nổi tiếng trong nền văn hóa, ẩm thực của các nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhất là ở Nhật Bản uống nước đỗ đen rang rất phổ biến và được ưa chuộng để giúp giảm cân an toàn và phòng chống một số bệnh thường gặp.

Sau đây sẽ là câu trả lời để bạn hiểu được uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, trị ốm vặt.

Trị táo bón, rối loạn.

Giải độc, tiêu thủy, làm mạnh gân khỏe cốt, không đau nhức các khớp xương và làm hết phong thấp và tê mỏi.

Bổ tim, gan, thận, làm mắt sáng, đen tóc.

Chữa một số bệnh linh tinh thường gặp ở người cao tuổi.

Ổn định huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, tăng sức đề kháng.

Nếu bạn uống đậu đen xanh lòng, sắc diện xanh xao trở nên hồng hào, da dẻ sẽ mịn màng, tươi trẻ hơn.

Đặc biệt nhất, uống nước đậu đen sẽ chữa khỏi bệnh tiểu đường, hạn chế bị tái phát cho người bệnh.

Uống nước đỗ đen rang – “thần dược” chữa bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là một loại bệnh rất khó chữa, hiện tại y học thế giới vẫn chưa có thuốc để chữa trị dứt điểm, chỉ giải quyết tạm thời sau đó sẽ tái phát lại. Nếu bệnh trở nặng sẽ là cơ sở phát sinh ra nhiều bệnh khác dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, nếu bạn uống nước đỗ đen rang tự nhiên bệnh tiểu đường sẽ biến mất, lượng đường trong máu trở về mức ổn định. Vì vậy, bạn nên uống nước uống nước đỗ đen liên tục từ bây giờ thì bệnh tiểu đường sẽ không có cơ hội tái phát, có nghĩa là bạn đã chữa được bệnh tiểu đường.

Trong quá trình uống nước đỗ đen trị bệnh tiểu đường thì bạn cũng cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hạn chế ăn nhiều đồ ngọt, có hàm lượng đường cao.

Giờ thì phần nào bạn đã hiểu được uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì rồi đúng không nào? Đặc biệt, để chữa bệnh tiểu đường thì bạn nên dùng loại đỗ đen xanh lòng. Vì loại hạt này có nhiều dinh dưỡng và công dụng tốt đối với cơ thể.

Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường từ đỗ đen xanh lòng:

Trước khi ăn sáng khoảng 30 phút, bạn uống 49 hạt “đậu đen xanh lòng”, uống nhiều nước. Bạn cứ thực hiện liên tục như vậy mỗi ngày sẽ có hiệu quả. Bệnh tiểu đường sẽ có dấu hiệu thuyên giảm. Có thể nói đỗ đen xanh lòng giống như một loại thực phẩm chức năng có công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả.

Đối với trẻ em từ 3 - 10 tuổi, mỗi ngày uống 10 hạt thì sẽ hỗ trợ làm sáng mắt, hạn chế tình trạng bị cận, đồng thời giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, không bị táo bón, ít ốm đau.

Khi uống nước đỗ đen xanh lòng vào cơ thể sẽ nở ra và hút các độc tố ở trong ruột, sau đó đào thải ra ngoài qua đường phân.

Vì vậy, bạn hãy tận dụng nguồn nguyên liệu quý này nhé để tăng cường sức khỏe dồi dào.