Tìm hiểu uống ngũ cốc có tăng cân không?

Ngũ cốc vốn là một loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người. Chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau thông qua việc ăn, uống trực tiếp và dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn. Mỗi cách thức sử dụng lại mang đến những công dụng khác nhau. Có người ăn ngũ cốc để giảm cân cũng có người uống để tăng cân. Sau đây sẽ là câu trả lời cho việc uống ngũ cốc có tăng cân không.

Ngũ cốc là thực phẩm được làm từ 5 loại hạt khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như cách làm của từng người. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp loại ngũ cốc phổ biến nhất làm từ 5 loại hạt là: gạo nếp, gạo tẻ, vừng, lúa mì và các loại đậu.

Về công dụng của gạo nếp thì chắc chắn là ai cũng biết. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong loại hạt này cũng khá cao và được coi là 1 loại siêu thực phẩm. Các chất dinh dưỡng có nhiều trong gạo nếp như: vitamin E, chất xơ, sắt cùng với các chất oxy hóa.

Gạo tẻ

Đây vốn là một loại thức ăn không thể thay thế trong đời sống của người Việt Nam. Chúng ta sử dụng gạo tẻ hằng ngày nhưng chưa chắc đã tìm hiểu về chất dinh dưỡng có trong sản phẩm này. Đầu tiên phải kể đến tinh bột, sau đó là protein, sắt, kẽm và các loại vitamin B1, B2, E, niacin. Bên cạnh đó là các khoáng chất gồm: photpho, magie, kali và canxi.

Loại gạo tẻ được nhiều người yêu thích lựa chọn hiện nay để thay thế gạo trắng hiện nay đó chính là gạo lứt, gạo nguyên cám.

Bột ngũ cốc có thể được làm từ nhiều loại hạt khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hạt vừng

Vừng là loại hạt có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng bao gồm: protein (đạm), gluxit (chất bột đường), lipit (chất béo), canxi, photpho, sắt, calo nhiệt lượng và nhiều loại vitamin (như B1, B2, niacin…). Bên cạnh đó là folic acid, pentose, saccharose, hắc sắc tố…

Lúa mì

Thành phần dinh dưỡng chính của lúa mì chính là carbohydrate. Các chất này giúp cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên nếu sử dụng nhiều sẽ khiến nồng độ đường trong máu tăng lên.

Trong lúa mì có chứa chất xơ không hòa tan là chủ yếu và rất ít chất xơ hòa tan. Bên cạnh đó là protein, vitamin, khoáng chất.

Các loại đậu

Các loại đậu mà bạn biết đến chúng đều là nguồn dinh dưỡng cực kỳ dồi dào và rất tốt đối với cả người lớn cũng như trẻ nhỏ. Các chất này sẽ giúp bổ sung cũng như cân bằng chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Tuy nhiên phổ biến nhất là 5 thành phần gạo nếp, gạo tẻ, mè, lúa mì và các loại đậu - Ảnh minh họa: Internet

Uống ngũ cốc có tăng cân không?

Đối với những người có nhu cầu uống ngũ cốc để tăng cân thì nên sử dụng các loại ngũ cốc làm từ bột các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ) và các hạt dinh dưỡng (mắc ca, óc chó, hạnh nhân, hạt chia). Người uống các loại ngũ cốc này sẽ tăng cân bởi:

Các loại vitamin trong ngũ cốc giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho hệ tim mạch.

Hợp chất kiềm có trong ngũ cốc sẽ giúp quá trình tiêu hóa của người sử dụng được tốt hơn. Nhờ vậy mà chất cặn bã dễ dàng được đào thải ra bên ngoài. Từ đó, cơ thể hấp thu được các chất dinh dưỡng và tăng cân hiệu quả.

Uống bột ngũ cốc giúp bạn nạp thêm năng lượng là các chất béo, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe

Bạn có thể tự làm bột ngũ cốc tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc chung khi uống ngũ cốc

Nhiều mẹ bỉm sữa cũng phân vân uống ngũ cốc lợi sữa có tăng cân không bởi mục đích chính của các mẹ là tốt sữa để cho con bú. Việc uống ngũ cốc bao lâu thì tăng cân phụ thuộc vào cơ địa của từng người cũng như việc bạn uống ngũ cốc đã đúng cách hay chưa.

Khi uống bột ngũ cốc, bạn cần chú ý những điều sau đây:

Trong 4 ngày đầu khi bắt đầu uống, bạn chỉ nên pha 2 thìa bột cùng với nước sôi và uống vào buổi sáng.

Những ngày sau đó thì thực hiện tăng dần số lần uống lên để giúp dạ dày có thể thích nghi, không bị đầy hơi và chướng bụng.

Khi uống bột ngũ cốc, hãy pha bằng nước sôi để bột chín, có hương vị thơm ngon hơn và đỡ cảm thấy ngán.

Mỗi đợt uống sẽ kéo dài khoảng từ 2 đến 3 tháng và sau đó ngưng 15 ngày và lại uống tiếp chứ không nên uống liên tục.

Uống bột ngũ cốc theo đúng nguyên tắc để cơ thể dễ dàng thích nghi - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống bột ngũ cốc tăng cân

Nếu bạn muốn uống bột ngũ cốc với mục đích là để tăng cân thì hãy thực hiện như sau:

Pha bột cùng với đường và sữa.

Nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Kết hợp cùng với việc uống nước mật ong buổi sáng sau khi ngủ dậy

Ăn thêm sữa chua vào buổi trưa và tối để kích thích tiêu hóa.

Kết hợp với luyện tập thể thao để giữ vòng 2 không bị tăng.

Bột ngũ cốc tăng cân giá bao nhiêu phụ thuộc vào việc sản phẩm đó được làm từ các loại ngũ cốc nào. Nếu là loại hạt đắt tiền sẽ có giá cao và loại hạt bình thường giá sẽ ở mức trung bình. Vì vậy, bạn hãy nhìn vào thành phần bột ngũ cốc để định giá sản phẩm.

Uống ngũ cốc đúng cách giúp bạn tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là việc uống ngũ cốc có tăng cân không đã có câu trả lời rất rõ ràng. Hãy thực hiện ngay theo hướng dẫn nếu bạn đang có nhu cầu tăng cân để đạt được kết quả như mong muốn.