Tìm hiểu người bị cao huyết áp uống gì để hạ?

Tăng huyết áp thì ít nhiều có ảnh hưởng đến cơ thể, đặc biệt là ở những người bị cao huyết áp. Cách ăn uống là một vấn đề quan trọng trong việc giữ cho huyết áp người bị cao huyết áp ở mức kiểm soát được. Biết được cao huyết áp uống gì để hạ sẽ giúp người bệnh có cách phòng ngừa và hỗ trợ làm giảm ảnh hưởng từ căn bệnh này.

Bên cạnh đó, huyết áp của chúng ta sẽ thay đổi tùy theo hoạt động, cảm xúc hoặc tình trạng sức khỏe của chúng ta ở thời điểm đó. Chỉ cần thực hiện các hoạt động thay đổi tư thế, vận động nhanh bất chợt, xúc động quá mức cũng ảnh hưởng đến huyết áp của bạn, nhưng sau đó cơ thể sẽ điều chỉnh để huyết áp trở lại bình thường.

Huyết áp là áp lực của dòng máu trong lòng động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của tim và sức cản của động mạch.

Chúng ta bị cao huyết áp khi huyết áp tâm trương từ 90 mmHg trở lên hoặc huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên. Trong trường hợp huyết áp tăng cao và tăng nhanh liên tục, áp lực dòng máu trong lòng động mạch quá lớn sẽ có nguy cơ dẫn đến các biến cố tim mạch, nguy hiểm nhất là vỡ mạch máu, xuất huyết não.

Áp lực dòng máu lớn cũng có thể gây bong tróc các mảng xơ vữa động mạch, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, tăng huyết áp đột ngột còn gây suy tim cấp, suy thận cấp, phù phổi cấp, khiến người bệnh chảy máu mũi liên tục…

Người bị cao huyết áp uống gì để hạ?

Nhiều người thắc mắc cao huyết áp uống gì để hạ. Dưới đây là những thực phẩm, đồ uống để giúp hạ huyết áp khi huyết áp tăng cao.

Nước lọc giúp bạn hạ huyết áp hiệu quả

Uống đủ nước mỗi ngày tùy theo thể trạng sẽ giúp bạn có làn da tươi trẻ, cung cấp lượng nước cần thiết cho các hoạt động trao đổi chất. Hơn nữa, nước còn giúp máu loãng để lưu thông nhịp nhàng, làm giảm tác động của huyết áp lên thành mạch, hỗ trợ điều hòa và làm giảm huyết áp nhanh chóng, an toàn.

Nước lọc hỗ trợ hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Sữa không đường

Sữa không đường, nhất là sữa chua, là một loại thức uống dinh dưỡng ít chất béo, có nhiều canxi giúp ích cho sức khỏe của chúng ta.

Các loại thực phẩm làm từ đậu nành

Các loại thực phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp của người bệnh.

Đậu nành có lợi cho người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Nước cam

Một số người thích uống nước cam nhưng phân vân huyết áp cao uống nước cam được không? Câu trả lời là được. Nước cam có chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, cam rất giàu kali nên bạn có thể sử dụng nước cam thường xuyên để làm giảm tác động của natri lên thành động mạch, rất tốt cho người bị cao huyết áp.

Nước cam giúp hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Người cao huyết áp nên ăn gì và kiêng gì?

Các loại thực phẩm người bị cao huyết áp nên ăn như:

Chuối

Chuối là một trong những loại quả có chứa nhiều kali tự nhiên, ăn chuối rất tốt cho người bệnh huyết áp.

Khoai tây

Khoai tây là loại quả có nhiều chất xơ và nhất là trong thành phần khoai tây có chứa hai loại khoáng chất quan trọng là kali và magie có tác dụng rất tốt trong việc hạ huyết áp.

Củ cải đường

Nước ép củ cải đường có tác dụng rất tốt trong việc hạ huyết áp, ngoài ra có thể chế biến thành các món ăn thường ngày.

Củ cải có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Những loại quả mọng

Đưa vào thực đơn hằng ngày loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, quả dâu tây sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh cao huyết áp, hỗ trợ điều hòa huyết áp người bệnh.

Rau lá màu xanh

Ăn các loại rau lá màu xanh chứa nhiều kali như rau diếp cá, củ cải xanh, cải rổ, rau xà lách, rau chân vịt,… sẽ giúp trung hòa natri trong cơ thể, giúp hạ huyết áp. Hãy chú ý chọn các loại rau tươi xanh thay vì các loại rau quả đóng hộp.

Cháo bột yến mạch

Cháo bột yến mạch có nhiều chất xơ, ít béo, giá cả hợp túi tiền mà có nhiều chất dinh dưỡng. Đặc biệt cháo bột yến mạch còn chứa hàm lượng natri khá thấp nên hỗ trợ làm giảm huyết áp của người bệnh.

Đồng thời, để có hiệu quả hạ huyết áp, người bệnh cần chú ý kiêng các loại thực phẩm sau:

Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm có nhiều đường như như chocolate;

Hạn chế ăn quá nhiều các loại mỡ động vật vì trong loại thực phẩm này có chứa nhiều cholesterol khiến huyết áp người bệnh tăng thêm, dẫn đến các vấn đề về tim mạch;

Hạn chế sử dụng các món ăn có nội tạng động vật do có nhiều chất béo bão hoà và lượng cholesterol của nội tạng động vật thì cao hơn nhiều so với thịt của chúng. Ăn các loại thực phẩm này có hại cho tim mạch, làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu. Thậm chí nếu nội tạng động vật không rõ nguồn gốc sẽ tiềm ẩn các nguy cơ nhiễm giun sán.

Tránh các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, các chất bảo quản hóa học và hàm lượng muối cao như giăm bông, xúc xích, thịt xông khói. Hơn nữa, cần tránh sử dụng mì ăn liền vì thành phần có chứa nhiều natri làm tăng huyết áp người bệnh, khiến tình trạng cao huyết áp trở nên trầm trọng.

Người bị cao huyết áp nên hạn chế ăn thịt xông khói - Ảnh minh họa: Internet

Người bị cao huyết áp không được sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia, cafe. Trong thuốc lá có chứa nicotin làm co mạch, tăng huyết áp, người cao huyết áp uống rượu bia sẽ làm mất tác dụng của thuốc hạ áp, khiến bệnh nặng hơn.

Người bị cao huyết áp nếu áp dụng một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, biết rằng cao huyết áp uống gì để hạ thì họ vẫn sẽ có sức khỏe tốt mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.