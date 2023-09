Hành vi quá nguy hiểm khi cho con trẻ sử dụng ma túy đá. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

Cũng theo Báo Phapluatxahoi.kinhtedothi, “Ma túy đá” luôn là một cụm từ ám ảnh và là nỗi kinh hoàng của nhiều người. Tình trạng nghiện ma túy đá đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện nay và là mối lo ngại rất lớn. Ma tuý đá có tác hại nghiệm trọng đến sức khỏe, tinh thần và thậm chí là tính mạng.

Methamphetamine có nhiều dạng khác nhau trên thị trường như dạng bột trắng, vàng hoặc nâu đỏ; dạng muối dễ hòa tan trong nước và tiêm vào người; dạng tinh thể màu trắng hay còn gọi là hàng đá.

Khi sử dụng ma túy đá sẽ gây kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến cho người dùng trở nên hưng phấn, sung mãn và có những hành động mất kiểm soát. Nếu sử dụng liều cao và kéo dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể.

Ma túy đá vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Internet

Nếu sử dụng ma túy đá liều cao và trong một thời gian dài sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản, suy nhược. Tinh thần bị rối loạn, đầu óc lú lẫn, hay quên, rất dễ bị kích thích, cáu giận, tuy nhiên đôi khi lại rơi vào trạng thái trầm cảm; thường xuyên ngủ gà ngủ gật, bị ảo giác, mơ màng; có cảm giác hoang tưởng về những điều phi thực tế, không có thật; tâm trạng luôn bất ổn và dễ xuất hiện những hành vi bạo lực gây tổn hại bản thân hoặc thậm chí tự tử…

Bên cạnh đó, do tác động trực tiếp vào não nên người sử dụng sẽ rơi vào tình trạng rối loạn hệ thần kinh, giảm sức đề kháng khiến cho cơ thể ốm yếu và dễ mắc bệnh.

Đặc biệt khi sử dụng quá liều dẫn đến ngộ độc Methamphetamine khiến cho nhịp tim tăng đột ngột, cơ thể bị sốc và có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong. Những người có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch, dùng ma túy đá quá liều có thể gây thiếu máu não và trụy tim mạch. Sử dụng ma túy đá còn làm gia tăng lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục bởi người dùng khi đó bị rối loạn nhận thức và dễ quan hệ tình dục không an toàn.

Bà bầu “đập đá”, trẻ sơ sinh có nguy cơ tử vong

Theo Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương, ảnh hưởng của ma tuý đến bé trong thời gian đầu của thai kỳ là khi bé phát triển các bộ phận chính của cơ thể có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh và sảy thai. Sử dụng ma tuý vào những thời gian còn lại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé và có thể gây ra sinh non và chết bào thai.

Bệnh viện Quốc tế City cũng cho rằng, hầu hết các chất đi qua nhau thai đều để lại tác động vào cơ thể thai nhi như làm giảm lượng ô-xy cung cấp cho sự phát triển của cơ thể bé. Trong giai đoạn đầu của thai kì, một vài chất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bé.

Chất gây nghiện còn có ảnh hưởng trễ đến thai kì khi chúng ảnh hưởng đến nhau thai. Đôi khi chúng sẽ gây xuất huyết nghiêm trọng, gọi là nhau bong non. Nhau bong non là một tình trạng nguy hiểm đe dọa sự sống của bạn và bé.

Ma túy đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ báo cáo khoa học của Solt trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đối với những em bé có mẹ nghiện ma túy, tình trạng được mẹ chăm sóc, nuôi nấng chỉ là tạm thời, vì 40% các em sẽ trở thành con nuôi, sống trong các trung tâm bảo trợ cho em. Đơn giản vì mẹ của các em không đủ điều kiện để nuôi dưỡng. Không chỉ đứa trẻ trong bụng gặp nguy hiểm, mà chất kịch độc trong ma túy đá khiến thai phụ đổi mặt với hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như: rối loạn nhịp tim, khó thở, suy tim, đột quỵ…

Theo Báo Lao Động, luật Phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14 của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 30.3.2021, có hiệu lực từ ngày 1.1.2022, cũng đưa khái niệm về chất ma túy như sau: Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

Nghị định số 73/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất gồm các nhóm sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền, nhóm này gồm có 46 loại.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nhóm này gồm có 398 loại.

Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nhóm này gồm có 71 loại.

Danh mục IV: Các tiền chất sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Công an quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Nhóm này gồm có 44 loại.

Như vậy, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tại thời điểm hiện tại có tổng cộng có tới 559 chất được đưa vào danh mục là chất ma túy. Với sự ra đời ngày càng nhiều loại ma túy, danh mục ma túy chắc chắn sẽ được bổ sung.