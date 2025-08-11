Anh trai mới mất chưa được 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi đưa chị 50 triệu rồi ra về

Tâm sự 11/08/2025 09:30

Tôi muốn gặp chị nói cho ra lẽ nên đến thẳng nơi chị làm việc. Trước mặt những người đồng nghiệp làm cùng chị, tôi không nể nang gì mà nói hết chuyện chị dâu tái giá khi mộ chồng cũ chưa xanh cỏ.

Từ ngày anh trai tôi đổ bệnh, gia đình tôi khốn đốn đối mặt với nhiều khó khăn. Vì anh trai tôi từng là trụ cột gia đình. Cả nhà tôi gom hết tiền bạc để chạy chữa cho anh trai. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, anh trai tôi không qua khỏi kiếp nạn lớn này.

Suốt những tháng ngày cuối đời của anh trai, chị dâu tôi một tay chăm sóc. Thấy chị hết lòng với chồng bệnh tật, một thân một mình không con cái, tôi thương chị lắm. Sau khi chồng qua đời, chị dâu tôi không ra ở riêng hay về nhà mẹ đẻ mà ở cùng mẹ chồng. Chị dâu sống tình cảm, hòa thuận với mẹ tôi khiến tôi thấy càng quý mến chị hơn.

Vậy mà cách đây không lâu tôi ngỡ ngàng khi nghe điện thoại của mẹ mình. Tôi nghe mẹ nghẹn ngào nói trong điện thoại, đời thuở nào mà chồng qua đời chưa được 3 tháng mà vợ đã đi bước nữa. Chị dâu nào có phải người như thế. Tôi chỉ ậm ừ đáp lại mẹ rồi cúp máy.

 

Anh trai mới mất chưa được 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi đưa chị 50 triệu rồi ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước tôi thương chị dâu bao nhiêu thì giờ tôi thấy giận chị bấy nhiêu. Tôi từng thương nể chị là người phụ nữ sống kiên cường, tình nghĩa. Vậy mà giờ chị lại khiến tôi và mẹ thất vọng. Tôi muốn gặp chị nói cho ra lẽ nên đến thẳng nơi chị làm việc. Trước mặt những người đồng nghiệp làm cùng chị, tôi không nể nang gì mà nói hết chuyện chị dâu tái giá khi mộ chồng cũ chưa xanh cỏ. Ai nấy đều nhìn chị bằng cặp mắt ái ngại, còn chị thì ôm mặt khóc nức nở, kéo tôi ra ngoài nói chuyện.

Cuối cùng, chị dâu đành nói hết mọi chuyện:

“Anh Luân mấy năm trước có mượn một món nợ mấy trăm triệu nhưng không để cho em và mẹ biết. Khi anh ấy ngã bệnh, tiền bạc cạn kiệt theo. Chị gom hết bạc tiền trong nhà để chạy chữa cho anh ấy, sổ đỏ cũng mang đi cầm. Khoản nợ kia càng không thể trả được. Hết đường xoay sở nên chị mới nghe theo người ta đi lấy chồng để có của hồi môn đem về trả nợ, chuộc lại sổ đỏ cho nhà mình. Chị làm sao để mẹ già cả sống cảnh ở thuê, nợ nần được”.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe lời giải thích từ chị dâu. Tôi không còn tức giận nữa, chỉ thấy thương cảm cho chị. Đến khi biết chị lấy ông chồng đã gần 70 tuổi, tôi càng muốn khóc. Tôi đưa cho chị 50 triệu, nói là tiền tôi dành dụm được, dù ít ỏi nhưng cũng muốn giúp chị trả nợ. Tôi càng không muốn chị đi lấy chồng già để trả nợ cho anh trai mình. Giờ tôi phải làm sao đây?

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu.  

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Đời sống 34 phút trước
Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Đời sống 47 phút trước
Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao?

Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao?

Đời sống 58 phút trước
Vật và một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Vật và một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp được Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 11/8/2025

3 con giáp được Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 11/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), 3 con giáp bất ngờ trúng quả trời cho, ví căng tiền - két đầy bạc, vạn sự lên hương, công danh thuận lợi đủ đường

Trong 2 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3 (11, 12/8), 3 con giáp bất ngờ trúng quả trời cho, ví căng tiền - két đầy bạc, vạn sự lên hương, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vật và một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Vật và một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Thấy thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thấy thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính