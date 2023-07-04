Sức sống kỳ diệu của bé gái sinh non chỉ nặng 400g, lọt lòng bàn tay

Gia đình có nguyện vọng đình chỉ thai nghén để cứu người mẹ, tuy nhiên sản phụ chuyển dạ sinh thường vào tuần thứ 26, em bé sinh ra chỉ nặng 400g.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 4/7, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện nuôi sống bé gái chào đời khi mới 26 tuần thai, nặng 400g. Đây là trẻ sinh non nhẹ cân nhất được bệnh viện chăm sóc và điều trị thành công. Mẹ bé, chị L.T. T (32 tuổi, Thanh Hóa) tiền sử sản khoa nặng, từng sảy thai và sinh non nhiều lần, lần mang thai này là lần thứ 7. Trong thai kỳ, chị T. bị tiền sản giật nặng, thai nhi có tình trạng suy dinh dưỡng trong tử cung, cạn ối.

Trẻ nhẹ cân, non tháng được về bên mẹ sau một thời gian điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh - Ảnh: VTC News Từ tuần thai 21, các bác sĩ chỉ định truyền ối cứu thai nhi. Đến tuần 26, tình trạng tiền sản giật của người mẹ ngày càng nặng, thai nhi đối diện nguy cơ mất tim thai nên gia đình có nguyện vọng đình chỉ thai nghén với mục đích chính là cứu người mẹ. Sản phụ chuyển dạ sinh thường và em bé được sinh ra chỉ nặng 400g.

Trong quá trình hồi sức sơ sinh ngay tại phòng sinh, các bác sĩ giải thích với gia đình để xác định tâm lý em bé khó có thể qua khỏi. Tuy nhiên, sau khi được bóp bóng hồi sức tích cực 20 phút, da của trẻ đã hồng hơn, phản xạ tay chân, mở mắt. Sau 4 tháng điều trị, bé gái phát triển bình thường với cân nặng 2,1kg và có thể tự bú mẹ - Ảnh: Báo Giao Thông Trẻ nhanh chóng được chuyển về khoa sơ sinh nằm lồng ấp, không cần thở máy xâm nhập, chỉ cần thở CPAP (biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn), sau đó chuyển sang thở oxy. Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, theo bác sĩ, trẻ sinh non thường có tình trạng thiếu máu nên bé được truyền máu định kỳ 3 tuần/lần. Hai tháng sau, cân nặng của bé tăng lên 1.200g, khi tình hình sức khỏe ổn định khá tốt về mọi mặt, bé được chuyển ra ngoài để được ấp Kangaroo với mẹ như các em bé khác. Em bé được điều trị và nuôi dưỡng rất kỳ công suốt 4 tháng trong bệnh viện - Ảnh: Báo Công an Nhân dân Sau 4 tháng điều trị, bé gái đã phát triển bình thường với cân nặng 2,1kg và có thể tự bú mẹ. Đây là trường hợp em bé non tháng có cân nặng nhỏ nhất tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được cứu sống một cách kỳ diệu. Để có được thành công này, là những tháng ngày chiến đấu thầm lặng với biết bao cố gắng, kiên nhẫn, bền bỉ của các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh.

Em bé nặng 800g kiên cường vượt 'cửa tử' do suy hô hấp, nhiễm trùng máu và hoại tử ruột Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thông báo cứu sống thành công bé sơ sinh chỉ nặng 800g, suy hô hấp, nhiễm trùng máu và hoại tử ruột nghiêm trọng.

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