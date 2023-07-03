Nuốt phải móc khóa, bé 27 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 03/07/2023 10:00

Bé ở nhà với ông bà, đang ngồi chơi một mình thì bất ngờ nuốt phải móc khóa.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) thông tin, vừa lấy thành công dị vật kim loại trong dạ dày cho một bé trai 27 tháng tuổi trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy.

Nuốt phải móc khóa, bé 27 tháng tuổi nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hình ảnh dị vật qua nội soi - Ảnh: VTV News

Theo lời kể của gia đình, bé ở nhà với ông bà, ngồi chơi một mình. Khi gia đình phát hiện cháu nuốt móc khóa kim loại đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện. Ngay lập tức các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả chẩn đoán có hình ảnh dị vật cản quang trong lòng dạ dày.

Sau 10 phút, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi gây mê và lấy ra dị vật là chiếc vòng móc chìa khóa tròn bằng kim loại trong dạ dày trẻ an toàn.

Nuốt phải móc khóa, bé 27 tháng tuổi nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Hình ảnh dị vật khi được lấy ra - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Dẫn tin từ VTV News, theo bác sĩ Đinh Văn Hạnh - bác sĩ nội soi tiêu hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, thời gian gần đây trung tâm gặp rất nhiều trường hợp các bé nuốt phải dị vật: Nuốt bấm móng tay, đồ chơi, tăm tre… rất nguy hiểm cho các bé nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần chú ý hơn nữa trong việc chăm sóc trẻ. Đặc biệt không đẻ trẻ tự chơi các đồ vật nhỏ, dễ nuốt. Thường xuyên nhắc nhở trẻ chơi đùa một cách an toàn.

Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, tránh các biến chứng.

Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ

Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ

Một bệnh nhân vừa được phẫu thuật thành công lấy đầu kim khâu đâm xuyên ngón tay.

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