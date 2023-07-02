Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ

Tin y tế 02/07/2023 20:52

Một bệnh nhân vừa được phẫu thuật thành công lấy đầu kim khâu đâm xuyên ngón tay.

Dẫn theo thông tin từ Zing News, một phụ nữ bị đầu kim đâm xuyên ngón tay phải nhập viện. 

Bệnh nhân làm công nhân, bị mũi kim khâu đâm vào xuyên qua ngón tay trong quá trình làm việc. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy người bệnh có một mảnh dị vật kim khí rất nhỏ trong ngón tay, khả năng là đầu kim gãy.

Các bác sĩ quyết định phải phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật ra ngoài. Theo ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, mặc dù dị vật đầu kim nhỏ, quá trình lấy ra khỏi ngón tay của bệnh nhân lại khó khăn. Bởi chiếc đầu kim nằm dưới giường móng nên khó tiếp cận, dị vật lại dễ di chuyển trong quá trình thao tác.

Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ - Ảnh 1
Dị vật là đầu kim khâu rất nhỏ bên trong ngón tay của người phụ nữ - Ảnh: Zing News

Tuy nhiên, phẫu thuật phải được thực hiện sớm vì các biến chứng nguy hiểm do đầu kim dễ di chuyển bất cứ nơi nào trong cơ thể.

Theo thông tin từ VTV, theo các bác sĩ, dị vật kim khí là loại dị vật thường gặp, xảy ra trong lao động. Điển hình là kim khâu - vật dụng rất nhọn nên có thể đi vào cơ thể qua da rất nhẹ nhàng, không gây đau đớn nhiều.

Những bệnh nhân bị những mảnh dị vật kim khí nhỏ (đinh, kim), khi ở trong cơ thể những dị vật này hay di chuyển làm tổn thương các cơ quan (mạch máu, thần kinh). Vì vậy, cần phải được lấy ra để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như làm giảm đau nhức khi bị kim đâm trong ngón tay.

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