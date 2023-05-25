Vào chiều 25/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng Bệnh Viện Nhi đồng 2 đã họp bàn chiến lược chữa trị cho 2 bệnh nhi ngộ độc botulinum vẫn đang thở máy. Riêng 1 bệnh nhi đã được xuất hiện và có thể đi lại, hít khí trời bình thường.

Theo Báo Thanh Niên, 2 bệnh nhân chưa hồi phục sẽ tiếp tục được điều trị nâng đỡ như thở máy đỡ gồm thở máy, cung cấp chất dinh dưỡng, vô trùng và chăm sóc lâu dài, đặc biệt hai bệnh nhân hiện chưa có chỉ định của bác sĩ trong việc dùng thuốc BAT. Trước đó, bệnh nhân N.V.Đ (13 tuổi) nhập viện ngày 14/5 được chẩn đoán ngộ độc botulinum. Sau đó vào ngày 15/5 em được truyền 1 lọ thuốc BAT và hiện tại đã có ý thức, làm theo y lệnh được nhưng sức cơ còn yếu khi cả tứ chi đều ở mức 2/5.

Dù đã có ý thức và làm theo y lệnh nhưng em vẫn còn bị sụp mí, chưa thể tự thở và hiện đang liệt ruột. Em được mở khí quản và sử dụng máy thở, dinh dưỡng đường tĩnh mạch vào 24/5. Điều trị bệnh nhân ngộ độc được xuất viện. Ảnh: VietNamNet Cũng theo VietnamNet, với bệnh nhân tiếp theo tên N.T.X (10 tuổi), em nhập viện ngày 14/5 với chẩn đoán ngộ độc botulinum từ thức ăn. Em được truyền tĩnh mạch 1/2 lọ thuốc giải độc BAT ngày 15/5. Em suy hô hấp tăng dần, được đặt nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức ngày 18/5.

Hiện tại, em X. tự thở yếu, sức cơ 2 chi trên 4/5, sức cơ 2 chi dưới 2/5, có nhu động ruột, thở máy thông số thấp, dinh dưỡng qua gavage. Trước đó, thuốc giải đã được về TP.HCM. Ảnh: Dân Trí Bệnh nhân được xuất viện là N.V.H (14 tuổi), dự kiến sẽ đươc cho xuất viện vào 26/5. Trước đó, em nhập viện ngày 15.5, chẩn đoán ngộ độc botilinum từ thức ăn. Bé H. được truyền nửa lọ BAT và hiện mọi hoạt động của cơ thể đều bình thường, em có thể tự đi đứng và thở tự nhiên. Các bác sĩ đánh giá là bé H. đã bình phục và có thể xuất viện. Ba bệnh nhân trên đều là anh em cùng một gia đình. Ngày 13/5, sau khi ba anh em cùng người dì ăn bánh mì chả lụa lề đường thì xảy ra các triệu chứng ngộ độc chỉ sau 12-18 tiếng đồng hồ. Ba anh em ăn nhiều nên biến chuyển nặng, riêng người dì ăn ít nên các triệu chứng nhẹ hơn và đã mau chóng hồi phục.

WHO khẩn trương tìm thuốc hiếm, sẽ cung cấp 6 lọ thuốc giải độc botulinum để điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam Sau nỗ lực liên hệ của Cục quản lý Dược, WHO cho biết sẽ cung cấp khẩn 6 lọ thuốc hiếm để điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc botulinum đang nguy kịch.

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