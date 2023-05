Theo thông tin từ Truyền hình thông vấn, Với trường hợp các bệnh nhân ngộ độc Botilinum đang được điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ngày 21/5/2023 về tình trạng không đủ thuốc chữa trị cho các bệnh nhân ngộ độc, Cục Quản lý dược đã mau chóng tìm nguồn cung ứng thuốc cũng như liên hệ với WHO để được hỗ trợ.

Cục Quản lý dược cho biết ngộ độc botulinum rất hiếm xảy ra tại Việt Nam và thậm chí trên toàn thế giới. Nguyên nhân chính dẫ đến nhiễm độc là do ăn phải thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm ôi thiu. Ba năm trở lại đây chỉ rải rác vài ca ngộ độc, mới đây TP.HCM đã tiếp nhận 3 ca ngộ độc botulinum do ăn phải chả lụa kém chất lượng.

Thuốc giải độc botulinum cực kì hiếm do ít trường hợp ngộ độc xảy ra - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

WHO đã mau chóng phản hồi và hỗ trợ Việt Nam, cụ thể tổ chức WHO cho biết có thể cung cấp khẩn cấp 6 lọ BAT cho nhu cầu cấp bách của Việt Nam. WHO và các tổ chức Y tế liên quan tại Việt Nam đang gấp rút tiến hành thủ tục để nhận lô thuốc BAT, sớm cứu chữa các bệnh nhân đang nguy kịch.

Ngoài ra Cục Quản lý dược cũng đã đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ với các công ty nhập khẩu, nhà cung ứng để có thêm nguồn cung ứng thuốc.