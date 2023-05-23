WHO khẩn trương tìm thuốc hiếm, sẽ cung cấp 6 lọ thuốc giải độc botulinum để điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam

Tin y tế 23/05/2023 11:03

Sau nỗ lực liên hệ của Cục quản lý Dược, WHO cho biết sẽ cung cấp khẩn 6 lọ thuốc hiếm để điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc botulinum đang nguy kịch.

 Cục Quản lý dược cho biết ngộ độc botulinum rất hiếm xảy ra tại Việt Nam và thậm chí trên toàn thế giới. Nguyên nhân chính dẫ đến nhiễm độc là do ăn phải thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm ôi thiu. Ba năm trở lại đây chỉ rải rác vài ca ngộ độc, mới đây TP.HCM đã tiếp nhận 3 ca ngộ độc botulinum do ăn phải chả lụa kém chất lượng.

Theo thông tin từ Truyền hình thông vấn, Với trường hợp các bệnh nhân ngộ độc Botilinum đang được điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ngày 21/5/2023 về tình trạng không đủ thuốc chữa trị cho các bệnh nhân ngộ độc, Cục Quản lý dược đã mau chóng tìm nguồn cung ứng thuốc cũng như liên hệ với WHO để được hỗ trợ.

WHO khẩn trương tìm thuốc hiếm, sẽ cung cấp 6 lọ thuốc giải độc botulinum để điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam - Ảnh 1
Thuốc giải độc botulinum cực kì hiếm do ít trường hợp ngộ độc xảy ra - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

WHO đã mau chóng phản hồi và hỗ trợ Việt Nam, cụ thể tổ chức WHO cho biết có thể cung cấp khẩn cấp 6 lọ BAT cho nhu cầu cấp bách của Việt Nam. WHO và các tổ chức Y tế liên quan tại Việt Nam đang gấp rút tiến hành thủ tục để nhận lô thuốc BAT, sớm cứu chữa các bệnh nhân đang nguy kịch.

Ngoài ra Cục Quản lý dược cũng đã đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ với các công ty nhập khẩu, nhà cung ứng để có thêm nguồn cung ứng thuốc.

Để giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc trong tương lai, Bộ Y tế cho biết cần chủ động hơn với các thuốc chống ngộ độc nói riêng, Bộ Y tế cũng đã đề xuất cần có giải pháp dự trữ với những thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung để khi cần luôn có sẵn. Trong các giải pháp thực hiện, một điều quan trọng là thành lập các trung tâm tồn trữ thuốc hiếm nguồn cung tại các vùng kinh tế - xã hội và đặc biệt là cơ chế để có thể thanh toán các thuốc hiếm về nguồn cung đã tồn trữ nhưng hết hạn do không phải dùng đến vì không có bệnh nhân. 

WHO khẩn trương tìm thuốc hiếm, sẽ cung cấp 6 lọ thuốc giải độc botulinum để điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam - Ảnh 2
 Các bệnh nhân hiện đang khó khăn do thiếu thuốc - Ảnh: Dân trí

Cũng theo thông tin từ Người lao động, trước đó bệnh viện thông báo rằng việc điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc do ăn chả lụa kém chất lượng cực kì khó vì khan hiếm thuốc giải. Bởi toàn thế giới rất hiếm trường hợp ngộ độc botulinum mỗi năm nên rất ít thuốc và thuốc cực kì hiếm.

Theo bác sĩ điều trị, việc cứu các bệnh nhân này không có phương án thay thế ngoài việc sử dụng thuốc giải độc botulinum. Đây là loại thuốc rất hiếm và đắt đỏ, chỉ có một hãng dược ở Canada sản xuất và có giá lên đến 8.000 USD/lọ.

Được biết, 3 bệnh nhân ngộ độc nói trên đều sống tại TP Thủ Đức (TP HCM), không cùng 1 gia đinh. Các bệnh nhân hiện đang được thở máy và điều trị tích cực theo tình trạng và triệu chứng của mỗi người.

3 bệnh nhân ngộ độc botulinum liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc

3 bệnh nhân ngộ độc botulinum liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc

Sử dụng thuốc giải độc sớm thì chỉ 48 đến 72 tiếng là có khả năng thoát ra khỏi tình trạng bị liệt, không phải thở máy.

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