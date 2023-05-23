Sau 2 tuần điều trị, 3 bé bị tiêm vắc xin hết hạn cũng đã được cho phép xuất viện. 1 bé phải tiếp tục theo dõi vì men gan cao.

Hôn nay 23/5, phía Bệnh viện nhi Thanh Hóa cho biết 3 trong 4 bé bị tiêm liều vắc - xin hết hạn đã được cho xuất viện vào chiều 22/5, riêng 1 bé vẫn cần theo dõi thêm. Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống,bé còn lại chưa được xuất viện tên là P.N.M.D (sinh năm 2003), các bác sĩ cho biết men gan bé còn cao nên cần theo dõi, điều trị thêm. Bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị hạ men gan cho bé D. để bé được mau chóng xuất viện. Nguyên nhân bé D. có men gan cao là do bé bị viêm gan B, không phải do liều vắc xin hết hạn gây ra.

3 bệnh nhi đã được cho phép xuát viện - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Cụ thể vụ việc, theo thông tin từ Báo Thanh niên, vào ngày 9/5 Trạm y tế xã Thăng Bình (H.Nông Cống, Thanh Hóa) đã tổ chức tiêm vắc xin 6 trong 1 của Pháp cho các bé tại địa phương. Tuy nhiên vào khoảng 10h cùng ngày, một gia đình đã phản ánh lên Trạm Y tế về hạn sử dụng in trên bao bì vắc - xin là 31/3/2023 - tức quá hạn cho phép sử dụng. Thông qua truy vết, cơ quan chức trách địa phương đã xác định được 4 lọ vắc xin hết hạn nói trên được tiêm cho 4 trẻ. Gia đình anh chị V. H. có 2 bé sinh đôi và 1 trong 2 bé đã tiêm liều vaccine hết hạn (chưa xác định được bé nào đã tiêm mũi vaccine hết hạn), do đó, gia đình đưa cả 2 bé sinh đôi cùng 3 bé còn lại nhập viện để theo dõi sức khỏe.

4 liều vắc xin hết hạn được tiêm - Ảnh: Thanh niên Online Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân và xử phạt những đối tượng liên quan trong vụ việc này. Đến ngày 14/5, Trung tâm y tế huyện Nông Cống đã xác định và tạm đình chỉ công tác đối với bà L.T.B. (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông N.V.S. (người trực tiếp tiêm cho trẻ) công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình để chờ xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ 2 cán bộ trên là 15 ngày, kể từ ngày 12/5. Đây là hai đối tượng phải chịu trách nhiệm trong việc bảo quản và tiêm vắc xin không kĩ càng. Với quyết định xử phạt trên, các cơ quan chức năng mong muốn sẽ không có trường hơp nào tái diễn.

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