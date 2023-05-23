Giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và thành phố Johannesburg khiến ít nhất 15 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị.

Các phương tiện truyền thông địa phương như News24 và eNCA đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương) rằng hiện có ít nhất 15 người (bao gồm 1 trẻ em 3 tuổi) tử vong vì bệnh tả ở khu vực đô thị Nam Phi.

Theo cơ quan y tế của tỉnh Gauteng, có 95 người đã đến bệnh viện với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tả như tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn từ ngày 15/5, và có 10 người, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi đã tử vong tính đến ngày hôm trước.

Ít nhất 26 người, bao gồm cả người tử vong đã được xác nhận là bệnh nhân dịch tả và 37 người đang được điều trị nội trú tại Bệnh viện quận Jubilee gần Hammanskraal ở phía bắc thủ đô Pretoria.

Vùng Hammanskraal, phía bắc Pretoria, tỉnh Gauteng, Nam Phi - Ảnh: Yonhap News

Hầu hết các bệnh nhân đến từ vùng Hammanskraal và 6 người khác cũng được xác nhận mắc bệnh tả ở Free State, phía nam Gauteng. Gauteng, với thủ phủ hành chính Pretoria và thành phố lớn nhất Johannesburg, là tỉnh đông dân nhất trong 9 tỉnh của Nam Phi. Dịch tả là một bệnh truyền nhiễm kèm theo tiêu chảy và thường nôn mửa và lây lan qua nước hoặc thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Vibrio Cholerae. Bệnh này có thể gây tử vong trong vòng vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Các cơ quan y tế đã kêu gọi người dân vùng Hammanskraal và các khu vực lân cận không uống nước máy và tìm đến sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào. Ngoài ra, News24 đưa tin rằng toàn bộ người dân được kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt, chẳng hạn như giữ vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn.

Nam Phi: Bùng phát dịch tả, 10 người tử vong Theo hãng tin Reuters, giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và TP Johannesburg khiến 10 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị.

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