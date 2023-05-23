Các phương tiện truyền thông địa phương như News24 và eNCA đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương) rằng hiện có ít nhất 15 người (bao gồm 1 trẻ em 3 tuổi) tử vong vì bệnh tả ở khu vực đô thị Nam Phi.
Theo cơ quan y tế của tỉnh Gauteng, có 95 người đã đến bệnh viện với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tả như tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn từ ngày 15/5, và có 10 người, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi đã tử vong tính đến ngày hôm trước.
Ít nhất 26 người, bao gồm cả người tử vong đã được xác nhận là bệnh nhân dịch tả và 37 người đang được điều trị nội trú tại Bệnh viện quận Jubilee gần Hammanskraal ở phía bắc thủ đô Pretoria.