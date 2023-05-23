Dịch tả bùng phát ở Nam Phi: Ít nhất 15 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi

Tin y tế 23/05/2023 01:33

Giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và thành phố Johannesburg khiến ít nhất 15 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị. 

Các phương tiện truyền thông địa phương như News24eNCA đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương) rằng hiện có ít nhất 15 người (bao gồm 1 trẻ em 3 tuổi) tử vong vì bệnh tả ở khu vực đô thị Nam Phi.

Theo cơ quan y tế của tỉnh Gauteng, có 95 người đã đến bệnh viện với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tả như tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn từ ngày 15/5, và có 10 người, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi đã tử vong tính đến ngày hôm trước.

Ít nhất 26 người, bao gồm cả người tử vong đã được xác nhận là bệnh nhân dịch tả và 37 người đang được điều trị nội trú tại Bệnh viện quận Jubilee gần Hammanskraal ở phía bắc thủ đô Pretoria.

Dịch tả bùng phát ở Nam Phi: Ít nhất 15 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi - Ảnh 1
Vùng Hammanskraal, phía bắc Pretoria, tỉnh Gauteng, Nam Phi - Ảnh: Yonhap News
Nam Phi: Bùng phát dịch tả, 10 người tử vong

Nam Phi: Bùng phát dịch tả, 10 người tử vong

Theo hãng tin Reuters, giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và TP Johannesburg khiến 10 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị.

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Từ khóa:   Dịch tả Nam Phi Bệnh tả Bệnh truyền nhiễm

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