Chỉ sau 4h chuyển viện, bệnh nhi có diễn tiến nặng từ Tay chân miệng cấp độ 3 sang cấp độ 4.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 8/6/2023 Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết đang tiến hành điều trị khẩn cấp cho bệnh nhi 17 tháng tuổi mắc Tay chân miệng diễn tiến nặng sau 3 ngày phát bệnh với các biểu hiện sốt và ói. Trước đó bé dược điều trị tại phòng khám tư nhưng không đáp ứng và thuyên giảm bệnh tình. Đến ngày thứ tư phát bệnh, bệnh nhi sốt cao khó hạ, giật mình chới với nhiều cơn. Từ Trà Vinh chuyển lên BV Nhi đồng TP, mạch của bệnh nhi đã đập trên 200 lần/phút, suy hô hấp và da bông tái.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Chỉ sau 4 tiếng chuyển viện, bệnh từ độ 3 tiến triển lên độ 4. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy. Các BS nhanh chóng thiết lập lọc máu liên tục để loại trừ cơn bão cytokin gây sốt cao lên 40-410C. Hiện bệnh nhi đang được điều trị cách ly theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực -hống độc, đáp ứng dần với những biện pháp hồi sức tích cực kịp thời ban đầu.

Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ghi nhận một bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mắc tay chân miệng. 6 mẫu bệnh phẩm của các bé mắc tay chân miệng nặng tại đây cho kết quả dương tính với chủng EV71. Sự xuất hiện trở lại của EV71 được đánh giá là đáng lo ngại. Để chủ động ứng phó với diễn biến dịch tay chân miệng, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Cục Quản lý dược hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị (nhất là 2 loại thuốc Phenobarbital truyền tĩnh mạch, Gamma Globulin truyền tĩnh mạch). Ngành y tế cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ dịch chồng dịch (tay chân miệng và sốt xuất huyết) trên địa bàn. UBND TP.HCM lập tức ra văn bản khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng vào ngày 6/6. Bệnh tay chân miệng đang vào mùa với dấu hiệu căng thẳng - Ảnh: VietnameNet Theo các bác sĩ, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến thường mắc ở trẻ dưới năm tuổi. Ở mức độ nặng, trẻ có thể bị biến chứng thần kinh, viêm cơ tim, viêm não thậm chí tử vong. Do đó, phụ huynh cần tái khám đúng hẹn, theo sát các trường hợp sốt cao, run yếu tay chân hay ngủ giật mình, tránh nguy cơ chuyển nặng đột ngột. Hiện tại chưa có vắc-xin phòng ngừa bệnh nên phụ huynh cần lưu ý rửa sạch tay bé sau khi chơi và sát khuẩn kĩ đồ chơi cho trẻ. Ngoài ra khi phát hiện dấu hiệu tay chân miệng thì phụ huynh ngay lập tức cách ly để tránh bé lây sang cho các bạn khác.

Ngộ độc botulinum: Hai bệnh nhi tiếp tục điều trị nâng đỡ không truyền thêm thuốc giải, 1 bệnh nhi đã hồi phục Vào chiều 25/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng Bệnh Viện Nhi đồng 2 đã họp bàn chiến lược chữa trị cho 2 bệnh nhi ngộ độc botulinum vẫn đang thở máy. Riêng 1 bệnh nhi đã được xuất hiện và có thể đi lại, hít khí trời bình thường.

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