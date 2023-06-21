Huy động nhiều bác sĩ cấp cứu bệnh nhi 10 tháng tuổi bị mắc dị vật đường hô hấp sau khi ăn cháo hầm xương

Tin y tế 21/06/2023 10:38

Ngày 21/6, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình thông tin về cháu bé 10 tháng tuổi ở Ninh Bình bị sặc dẫn đến khó thở, môi tím sau khi ăn cháo hầm xương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/6, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình vừa cứu sống và điều trị thành công cho bệnh nhi 10 tháng tuổi, bị mắc dị vật đường hô hấp sau khi ăn cháo hầm xương.

Huy động nhiều bác sĩ cấp cứu bệnh nhi 10 tháng tuổi bị mắc dị vật đường hô hấp sau khi ăn cháo hầm xương - Ảnh 1
Bệnh nhi 10 tháng tuổi mắc dị vật đường hô hấp sau khi ăn cháo hầm xương được cứu sống kịp thời - Ảnh: Báo Dân trí

Thông tin ban đầu, sau khi ăn cháo hầm xương, cháu N.T.N. (10 tháng tuổi, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bị sặc dẫn đến ho sặc sụa, khó thở, môi tím. Ngay lập tức, gia đình đã đưa cháu bé vào bệnh viện.

Tại đây, Bác sĩ Đinh Ngọc Thành - Khoa cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, bệnh nhi vào viện trong tình trạng thở rít rất nặng, oxy không đảm bảo. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện có một mảnh xương lớn dưới hạ thanh môn gây che lấp hoàn toàn đường thở.

Lúc này, bệnh viện đã huy động toàn bộ các ca trực liên quan bao gồm: bác sĩ cấp cứu, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ gây mê, tiến hành mở khí quản cấp cứu bệnh nhân tại giường.

Sau khi mở khí quản, bệnh nhân thở máy và truyền gây mê để gắp dị vật. Gắp dị vật xong, bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ hô hấp. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, đầu tháng 6/2023, bé T.C.T.A (26 tháng tuổi, ở H.Bến Lức, Long An) trong lúc chơi đã cho hạt mãng cầu vào miệng và hạt mắc ở phế quản. Sau đó, bé đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cấp cứu. Trên đường đi, bé ho sặc sụa, không nói chuyện được, mặt mày tím tái.

Huy động nhiều bác sĩ cấp cứu bệnh nhi 10 tháng tuổi bị mắc dị vật đường hô hấp sau khi ăn cháo hầm xương - Ảnh 2
Các BS đã mổ nội soi lấy hạt ra cho bé - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay khi tới bệnh viện, các bác sĩ đã nội soi và lấy thành công hạt mãng cầu ra khỏi cơ thể. Sau đó, cháu bé tiếp tục nằm thở máy mấy ngày.

Bác sĩ khuyến cáo

Dị vật mắc ở đường thở rất nguy hiểm vì chúng có thể khiến bệnh nhân tắc thở tức thì, không có cơ hội đến bệnh viện cấp cứu.

Với các trẻ lứa tuổi nhỏ tránh cho trẻ sử dụng các loại hạt, tránh cho trẻ các thói quen gặm đồ chơi. Khi ăn các thức ăn thô phải đảm bảo tránh các dị vật lạ trong thức ăn. Các dị vật này rất nhỏ nhưng khi vào đường thở gây tắc và suy hô hấp rất nhanh.

Khi phát hiện các triệu chứng về mắc dị vật đường hô hấp, phụ huynh cần nhanh chóng sơ cứu và đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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