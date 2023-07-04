Sau vài ngày sốt nặng, bé 8 tháng tuổi tăng men gan gấp 10 lần so với người thường

Tin y tế 04/07/2023 13:43

Bé gái 8 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết, khi các bác sĩ xét nghiệm thấy men gan cao gấp 10 lần so với người thường.

Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, vừa qua đã xảy ra trường hợp bé T.C.R, 8 tháng tuổi, người Campuchia tăng men gan sau vài ngày sốt.

Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bị sốt cao liên tục 4 ngày, ho, sổ mũi. Đến ngày thứ 5, trẻ ói nhiều lần ra dịch lợn cợn nâu, nổi chấm xuất huyết. Người nhà đưa em đến bệnh viện địa phương trong tình trạng lừ đừ, quấy khóc, chấm xuất huyết ở chân tay và bụng.

Sau vài ngày sốt nặng, bé 8 tháng tuổi tăng men gan gấp 10 lần so với người thường - Ảnh 1
Bé gái 8 tháng tuổi trở nặng - Ảnh: VietnamNet

Kết quả các xét nghiệm cho thấy test nhanh NS1 kháng nguyên dương tính, dung tích hồng cầu giảm, tiểu cầu 25.000/mm3 (bình thường là 200.000-300.000/mm3), men gan tăng 500 đv/L (bình thường chỉ số này dưới 40 đv/L).

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng và tiến hành chống sốc tích cực, truyền dung dịch cao phân tử, truyền máu và chuyển đến TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bé gái tiếp tục được điều trị chống sốc, truyền máu, điều trị hỗ trợ gan. Đến nay, tình trạng huyết động và tổn thương gan của trẻ đã cải thiện. Bệnh nhi tỉnh táo, bú khá.

Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận trên 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng nguy cơ dịch có thể bùng phát khi các tỉnh thành phía Nam bắt đầu vào mùa mưa. Đây là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển.

Bộ Y tế đã lên quyết định lập 7 đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tại 14 tỉnh, thành phố trọng điểm như: TPHCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An..

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, đối với trẻ nhỏ không ít bậc cha mẹ vẫn luôn chủ quan trước các vấn đề về gan ở trẻ nhỏ, đặc biệt là men gan tăng cao. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện ra bé mắc men gan tăng cao khi bệnh biến chứng nặng. Lúc nặng, trẻ có thể phải chịu những căn bệnh nguy hiểm khác. Một số biến chứng mà trẻ nhỏ có thể gặp phải khi men gan tăng cao có thể kể đến như: bệnh xơ gan, ứ đọng dịch trong cơ thể, bệnh suy gan, vàng da…

Trong thời gian dài không được phát hiện và chữa trị, men gan cao  ở trẻ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của gan, suy giảm chức năng gan. Thậm chí lâu ngày có thể đe dọa đến tính mạng của các bé. 

Sau vài ngày sốt nặng, bé 8 tháng tuổi tăng men gan gấp 10 lần so với người thường - Ảnh 2
Không ít bậc cha mẹ vẫn luôn chủ quan trước các vấn đề về gan ở trẻ nhỏ - Ảnh: Internet

Thông thường, những enzyme trong gan được sản sinh khi có tế bào gan bị lão hóa và chết đi. Các enzyme này được giải phóng vào máu và hình thành lượng men gan nhất định. Khi lượng men gan này vượt quá ngưỡng cho phép (>40 U/L) thì có nghĩa là men gan đã tăng cao.

Cơ chế này ở trẻ em cũng vậy. Men gan cao ở trẻ em có thể xảy ra trong một trường hợp nào đó. Chỉ số men gan tăng ở mức từ nhẹ đến cao là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm của gan cũng như cảnh báo vấn đề bất thường trong cơ thể trẻ.

Khi trẻ bị tăng men gan ở mức độ nhẹ sẽ không có dấu hiệu gì bất thường được biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu men gan tăng từ trên 150 U/L trở lên thì sẽ xuất hiện những dấu hiệu dễ nhận biết sau đây: Vàng da, vàng mắt; trướng bụng; chán ăn; suy nhược cơ thể;...

Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ

Nữ công nhân bị đầu kim đâm xuyên ngón tay, hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật rất nhỏ

Một bệnh nhân vừa được phẫu thuật thành công lấy đầu kim khâu đâm xuyên ngón tay.

Xem thêm
Từ khóa:   men gan cao ở trẻ trẻ sơ sinh men gan cao

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn