Một nhóm nghiên cứu dự đoán rằng người mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới có thể tăng từ 529 triệu người hiện nay lên 1,3 tỷ người vào năm 2050.

Theo Reuters đưa tin ngày 22/6 (giờ địa phương), một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) - Đại học Washington, Mỹ đã công bố trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí y học The Lancet, rằng số lượng bệnh nhân đái tháo đường sẽ tăng nhanh trong 30 năm tới ở tất cả các nước trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu dự đoán rằng nếu không thực hiện các biện pháp thích hợp, số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới có thể tăng từ 529 triệu người hiện nay lên 1,3 tỷ người vào năm 2050. Do đó, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường toàn cầu được ước tính sẽ tăng từ 6,1% hiện tại lên 9,8%.

Đo lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Bắc Phi và Trung Đông có thể tăng vọt lên 16,8% vào năm 2050 và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Mỹ Latinh và Caribe dự kiến ​​sẽ đạt 11,3%. Ngoài ra, hầu hết bệnh nhân tiểu đường đều có liên quan đến béo phì và mắc bệnh tiểu đường loại 2, phần lớn có thể phòng ngừa và tỷ lệ mắc bệnh cao ở nhóm người cao tuổi, nhóm nghiên cứu giải thích.

Các biến chứng mãn tính của bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Theo trưởng nhóm nghiên cứu, sự gia tăng nhanh chóng bệnh nhân tiểu đường sẽ đặt ra thách thức lớn cho cơ quan y tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này là một trong loạt nghiên cứu về bệnh tiểu đường do IHME thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates - một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được sự góp vốn bởi Bill Gates, chủ tịch và người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia, đồng thời cho biết thêm rằng tác động của COVID-19 không được xem xét vì không có số liệu liên quan.

Những dấu hiệu nhận biết sớm cảnh cáo bệnh tiểu đường, nhớ kĩ để tránh rước hoạ vào thân Bệnh tiểu đường là bệnh lý khá nổi tiếng do rối loạn chuyển hoá insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Sớm nhận biết những dấu hiệu bệnh tiểu đường, giúp ngăn chặn nguy cơ bệnh tiến triển.

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