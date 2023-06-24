Số lượng bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi lên 1,3 tỷ vào năm 2050

Sức khỏe 24/06/2023 15:42

Một nhóm nghiên cứu dự đoán rằng người mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới có thể tăng từ 529 triệu người hiện nay lên 1,3 tỷ người vào năm 2050.

Theo Reuters đưa tin ngày 22/6 (giờ địa phương), một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) - Đại học Washington, Mỹ đã công bố trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí y học The Lancet, rằng số lượng bệnh nhân đái tháo đường sẽ tăng nhanh trong 30 năm tới ở tất cả các nước trên thế giới.   

Nhóm nghiên cứu dự đoán rằng nếu không thực hiện các biện pháp thích hợp, số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới có thể tăng từ 529 triệu người hiện nay lên 1,3 tỷ người vào năm 2050. Do đó, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường toàn cầu được ước tính sẽ tăng từ 6,1% hiện tại lên 9,8%.

Số lượng bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi lên 1,3 tỷ vào năm 2050 - Ảnh 1
Đo lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Bắc Phi và Trung Đông có thể tăng vọt lên 16,8% vào năm 2050 và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Mỹ Latinh và Caribe dự kiến ​​sẽ đạt 11,3%. Ngoài ra, hầu hết bệnh nhân tiểu đường đều có liên quan đến béo phì và mắc bệnh tiểu đường loại 2, phần lớn có thể phòng ngừa và tỷ lệ mắc bệnh cao ở nhóm người cao tuổi, nhóm nghiên cứu giải thích.

Số lượng bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi lên 1,3 tỷ vào năm 2050 - Ảnh 2
Các biến chứng mãn tính của bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Theo trưởng nhóm nghiên cứu, sự gia tăng nhanh chóng bệnh nhân tiểu đường sẽ đặt ra thách thức lớn cho cơ quan y tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này là một trong loạt nghiên cứu về bệnh tiểu đường do IHME thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates - một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được sự góp vốn bởi Bill Gates, chủ tịch và người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates. 

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia, đồng thời cho biết thêm rằng tác động của COVID-19 không được xem xét vì không có số liệu liên quan. 

 

Những dấu hiệu nhận biết sớm cảnh cáo bệnh tiểu đường, nhớ kĩ để tránh rước hoạ vào thân

Những dấu hiệu nhận biết sớm cảnh cáo bệnh tiểu đường, nhớ kĩ để tránh rước hoạ vào thân

Bệnh tiểu đường là bệnh lý khá nổi tiếng do rối loạn chuyển hoá insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Sớm nhận biết những dấu hiệu bệnh tiểu đường, giúp ngăn chặn nguy cơ bệnh tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tiểu đường biểu hiện bệnh tiểu đường biến chứng bệnh tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 55 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 55 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm