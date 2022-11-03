Phụ nữ sau sinh nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất?

Sức khỏe 03/11/2022 09:10

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì và kiêng gì để đảm bảo sức khỏe nhanh hồi phục, có nhiều sữa cho em bé bú và tránh các bệnh hậu sản? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá thôi nào!

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Dinh dưỡng cho mẹ sau sinh quan trọng như thế nào?

Dinh dưỡng cho mẹ sau sinh là cực kỳ quan trọng. Lúc này, sau một hành trình dài mang thai và sinh nở, mẹ đã mất rất nhiều sức lực, thay đổi rất nhiều nội tiết trong cơ thể thì mẹ cần phải có một chế độ ăn uống thật tốt để đảm bảo sức khỏe có thể phục hồi và đảm bảo nguồn sữa dồi dào, nhiều dinh dưỡng cho bé bú mẹ.

Chính vì vậy, một chế độ dinh dưỡng khoa học là vô cùng quan trọng với phụ nữ sau sinh. Nếu mẹ không ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể mệt mỏi sau sinh sẽ mất thời gian lâu hơn để phục hồi. Không chỉ vậy, có thể sẽ khiến không đủ sữa cho em bé bú, khiến bé còi cọc, yếu ớt. Ngoài ra, khi sức đề kháng của mẹ không tốt thì cũng sẽ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, từ đó nâng cao nguy cơ có thể lây sang cho bé.

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Một chế độ dinh dưỡng khoa học rất quan trọng giúp mẹ phục hồi sức khỏe và có nguồn sữa tốt cho bé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn ăn uống của mẹ mỗi ngày cần đa dạng các loại thịt, cá, rau, củ, trái cây để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng tốt và các mẹ cần biết phụ nữ sau sinh nên ăn gì và kiêng gì. Có những thực phẩm rất tốt, vừa giúp mẹ mau lấy lại sức vừa giúp mẹ có nhiều sữa cho bé bú. Ngược lại, cũng có những loại thực phẩm gây mất sữa, làm hại cho cơ thể mẹ, khiến mẹ dễ gặp phải những bệnh hậu sản. Vậy đâu là thực phẩm mà mẹ sau sinh nên ăn và nên tránh?

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì?

1. Rau ngót

Bà đẻ nên ăn gì sau sinh? Không thể không kể đến một loại rau quen thuộc, đó chính là rau ngót. Rau ngót là một loại rau có nhiều chất dinh dưỡng, có tính lạnh, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, bổ máu,...

Theo các nhà khoa học, trong rau ngót có chứa rất nhiều protein, các khoáng chất cần thiết như canxi, sắt, magie, kali…, cùng rất nhiều các vitamin như A, B, C, B1, B2, B6, đặc biệt tốt cho những phụ nữ sau sinh.

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Canh rau ngót rất bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh!

Theo kinh nghiệm dân gian, bà đẻ ăn rau ngót sẽ giúp nhanh chóng đẩy sản dịch, chất nhầy ra ngoài, giúp dạ con co bóp và nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Bên cạnh đó, rau ngót cũng giúp tăng tiết sữa, phòng tránh táo bón và tăng cường miễn dịch cho mẹ sau sinh.

2. Một số loại cá: Cá hồi, cá chép, cá bống, cá diêu hồng

Nhiều mẹ thắc mắc rằng trong các thực phẩm phụ nữ sau sinh nên ăn gì và kiêng gì thì cá là thực phẩm nên ăn hay nên kiêng. Câu trả lời là mẹ có thể ăn cá bắt đầu từ tuần thứ 3 sau sinh nhé. Các loại cá có chứa nhiều các vitamin, protein, chất béo lành mạnh, canxi, sắt, đặc biệt là DHA và các chất khoáng rất có lợi cho sức khỏe và trí não của mẹ lẫn bé.

Bên cạnh đó, chưa có một nghiên cứu nào nói rằng mẹ sau sinh không được ăn cá, nên các mẹ vẫn nên ăn các loại cá như cá chép, cá hồi, cá bống, cá diêu hồng. Chỉ cần nấu kỹ, kho mềm hoặc chế biến thành ruốc rất ngon miệng và nhiều dinh dưỡng nhé. Một tuần ăn khoảng 2-3 lần cá rất tốt cho cả mẹ và bé.

Cụ thể, trong cá chép có nhiều protid, thúc đẩy co bóp tử cung, giúp cho máu và sản dịch của sản phụ nhanh hết. Theo Đông y, cá chép có vị ngọt, có lợi cho tiểu tiện, giúp giải độc, tăng tiết sữa cho mẹ. Các món được nấu từ cá chép rất ngon miệng mà bổ dưỡng đó là cháo cá chép, cá chép kho nghệ, cá chép hấp.

Còn cá hồi thì đặc biệt có rất nhiều DHA, nhiều axit béo có lợi giúp mẹ có thêm nhiều chất dinh dưỡng để cho bé bú. Ruốc cá hồi, cháo cá hồi, salad cá hồi rau củ… là những món ngon thích hợp cho mẹ sau sinh.

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Cá hồi rất nhiều dinh dưỡng và tốt cho mẹ sau sinh!

Ngoài ra thì cá bống nhỏ, các diêu hồng cũng rất thích hợp để chế biến các món ăn cho sản phụ. Cá bống trong Đông y giúp kiện tỳ, ích khí, bổ can thận, tiêu tích trệ, an thai, tốt cho bà đẻ. Có thể chế biến thành các món cá bống kho nghệ, cá bống chiên, cá diêu hồng nấu canh,…

3. Thịt nạc, thịt bò

Sau hành trình “vượt cạn” thành công, chắc chắn mẹ đã mất khá nhiều máu và năng lượng và cần phải ăn uống những thực phẩm nhiều sắt để nhanh chóng tái tạo máu cho cơ thể. Và thịt bò, thịt lợn nạc là những thực phẩm rất tốt, vừa cung cấp nguồn protein dồi dào, vừa cung cấp sắt giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể.

Thịt bò, thịt nạc có thể chế biến thành nhiều món ăn dễ ăn cho sản phụ sau sinh như: thịt bò nấu cháo, mì thịt bò, thịt bò kho, thịt bò xào đậu cove,…Thịt nạc lợn có thể chế biến thành món thịt nạc kho nghệ, thịt nạc hấp, thịt nạc băm nấu cháo, thịt nạc nấu canh rau ngót, thịt nạc nấu canh bí đỏ… và rất nhiều món khác nữa.

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Món bò kho gừng thơm mềm giúp sản phụ ngon miệng và đủ dưỡng chất!

4. Quả sung

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì để nhiều sữa? Chính là quả sung. Quả sung là một quả rất lành cho mẹ và rất tốt trong việc lợi sữa, kích sữa. Khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh rằng, trong quả sung có rất nhiều nguyên tố vi lượng (canxi, calo, kali, phốt pho) và các loại vitamin như vitamin C, vitamin B, vitamin A, D… rất tốt cho quá trình hồi sức của mẹ sau sinh.

Bên cạnh đó, trong quả sung còn chứa rất nhiều xơ, rất tốt cho những người bị táo bón đặc biệt là phụ nữ đang mang thai và sau sinh con. Mẹ sau sinh có thể ăn món sung hầm móng giò, sung nấu canh xương, sung kho thịt nạc với nghệ hoặc ăn sung trực tiếp nhé!

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Quả sung giúp mẹ kích sữa, sữa về nhanh và tốt cho tiêu hóa!

5. Trái cây

Phụ nữ sau sinh nên ăn hoa quả gì? Các loại trái cây tốt mà phụ nữ sau sinh nên ăn đó là quả vú sữa, đu đủ chín, quả bơ, quả na, táo, hồng xiêm, thanh long, cam ngọt, bưởi ngọt, quýt,…Những loại trái cây này cung cấp rất nhiều các vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mẹ. Trái cây giúp mẹ có thêm nhiều năng lượng để chăm sóc con, có thêm sức đề kháng để chống lại những nguy cơ về bệnh tật hoặc nhiễm trùng, và đồng thời cũng giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau sinh.

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Mẹ sau sinh nên ăn trái vú sữa thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé!

6. Trứng

Một loại thực phẩm rất quen thuộc tiếp theo mà phụ nữ sau sinh nên ăn đó là trứng. Trong lòng đỏ trứng gà có nhiều vitamin D – một loại dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương khớp. Sau sinh, mẹ đã mất một lượng lớn canxi, trứng gà sẽ giúp cung cấp canxi rất tốt để phục hồi sức khỏe của mẹ. Đồng thời, trứng cũng cung cấp canxi để giúp bé phát triển chiều cao hơn nữa. Không chỉ vậy, trứng gà còn là nguồn cung cấp protein rất lý tưởng giúp mẹ có nhiều năng lượng để khỏe khoắn hơn, chăm sóc bé tốt hơn.

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Trứng là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm cữ của mẹ sau sinh!

7. Ngũ cốc

Các loại hạt như khoai lang, ngô, các loại đậu đỗ, hạt sen, hạt mè đen, đậu nành, đậu Hà Lan, đậu trắng… đều là những loại hạt rất tốt giúp mẹ có nhiều chất, sữa mẹ mau về, về nhiều và đặc hơn. Bên cạnh đó, ngũ cốc cũng là nguồn thực phẩm giàu năng lượng mà chẳng lo tăng cân nhé!

8. Rau củ

Các loại rau lá xanh sẫm màu như súp lơ, dưa chuột, cải bó xôi, rau ngót, đậu cove, mướp…là những loại rau rất lành và ngon cho sản phụ sau sinh. Đồng thời, các loại củ quả như bí đỏ, bí xanh, khoai tây, cà rốt,… cũng rất phù hợp để chế biến thành các món ăn ngon và giàu dinh dưỡng phù hợp cho mẹ sau sinh.

Phụ nữ sau sinh nên kiêng gì?

1. Mì tôm

Mẹ đừng vì bận rộn, không có người chăm sóc hoặc đơn giản vì tiện lợi mà ăn mì ăn liền nhé. Phụ nữ sau sinh hoàn toàn không nên sử dụng mì ăn liền thay thế một bữa nào đó trong ngày, vì mì ăn liền rất ít chất dinh dưỡng, nhiều chất bảo quản và phụ gia, lại qua nhiều quá trình xử lý sinh học nên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn sữa mẹ.

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Mẹ sau sinh cần tuyệt đối không được ăn mì ăn liền!

2. Đồ lạnh

Nước đá, nước lạnh, đồ ăn để trong tủ lạnh chưa hâm nóng, đồ ăn để lâu trong tủ lạnh, các loại kem, sữa chua đá… là những đồ ăn bà đẻ nên kiêng ăn. Phụ nữ mới sinh cơ thể còn rất yếu nên khi ăn các loại đồ lạnh này vào dễ mắc phải các vấn đề về tiêu hóa, dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, bị lạnh bụng và nhiều các nguy cơ khác.

3. Măng

Bà đẻ nên kiêng ăn gì để tránh mất sữa? Chắc chắn phải kể tới măng. Ăn măng sẽ dễ khiến mẹ bị đau nhức vú, bị mất sữa. Bên cạnh đó, mùi hăng của măng có thể làm thay đổi vị sữa mẹ khiến trẻ không muốn bú. Không chỉ vậy, trong măng cũng có nhiều chất độc, dễ gây ngộ độc, đặc biệt là khi mẹ sau sinh thể trạng còn yếu thì lại càng dễ ngộ độc hơn.

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Măng không phải là món ăn phù hợp với phụ nữ sau sinh!

4. Đồ cay

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Đồ ăn cay nóng có ảnh hưởng xấu tới tiêu hóa và chất lượng sữa của mẹ! 

Ăn những thực phẩm cay có nhiều ớt, hạt tiêu, nhiều gừng,… sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ, dễ dẫn đến các vấn đề về dạ dày, dễ gây nóng trong, bốc hỏa, ngoài ra còn tác động xấu đến chất lượng sữa mẹ và có thể gây nóng, nhiệt cho bé.

5. Cà phê, rượu bia

Cà phê, rượu, bia và các đồ uống có chất kích thích là những thứ mẹ sau sinh nhất định phải kiêng hoàn toàn. Các chất kích thích này có thể làm giảm chất lượng sữa, truyền chất độc hại từ mẹ sang bé, khiến bé mệt mỏi, thiếu tỉnh táo,… và gặp phải một số nguy cơ khác về sức khỏe.

Như vậy, các mẹ đã biết sau sinh nên ăn gì và kiêng gì để mẹ khỏe mạnh, có nhiều sữa cho con bú rồi phải không nào? Giai đoạn sau sinh là một giai đoạn mẹ cần phải được nghỉ ngơi nhiều và chăm sóc thật chu đáo để giúp mẹ mau chóng phục hồi sức khỏe và chăm sóc bé yêu thật tốt. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ lựa chọn được những thực đơn đầy đủ chất để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh nhé!

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