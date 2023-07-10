Phụ nữ sau 40 tuổi cần áp dụng các cách tự nhiên tại nhà giúp ngăn đau lưng không nên bỏ qua

Sức khỏe 10/07/2023 11:39

"Sau tuổi 40, nguy cơ xảy ra đau lưng dưới và tái phát sẽ cao hơn khi còn trẻ. Nguy cơ này xuất hiện ở cả phụ nữ và đàn ông. Vì khi già đi, cột sống bị hao mòn nhiều hơn, từ đó khiến vùng lưng trên và dưới dễ bị đau nhức hơn".

Hầu như bất kỳ ai đều cũng sẽ trải qua ít nhất một lần bị đau lưng trong đời. Có nhiều yếu tố gây ra tình trạng trên làm cho cơ thể nhức nhối khi thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây, 5 cách chữa đau lưng tại nhà đơn giản mà vô cùng hiệu quả:

Cách chữa đau lưng bằng phương pháp chườm

Chườm lạnh khoảng 20 phút trên những vùng bị đau nhức cấp tính có tác dụng giảm thiểu tình trạng ê ẩm và nguy cơ viêm nhiễm do chấn thương. Chị em có thể sử dụng túi đá, sau đó phủ ngoài khăn mỏng rồi chườm. Sau khi thực hiện được vài ngày, có thể chườm nhiệt nếu muốn.

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Chườm nóng hoặc lạnh có tác dụng tốt giúp giảm đau lưng Ảnh minh họa: Internet

Chườm nóng giúp tăng lưu lượng máu và giãn cơ. Bên cạnh việc dùng miếng chườm hoặc túi nước nóng thì chị em có thể tắm bằng nước ấm để cơ thể được thư giãn và thả lỏng. Lưu ý, hãy tháo bỏ hoàn toàn những đai quấn nóng (heating pad) trước khi đi ngủ để tránh nguy cơ làm tổn thương mô và bỏng.

Kiểm soát cân nặng

Kiểm soát cân nặng sẽ giảm áp lực lên các khớp xương trên cơ thể, đặc biệt là ở lưng và đầu gối. Do đó, phụ nữ thừa cân, béo phì thường được bác sĩ khuyến khích hãy giảm cân một cách nghiêm túc và duy trì các thói quen lành mạnh để ngăn tăng cân trở lại.

Giảm đau lưng nhờ vào giấc ngủ

Những cơn đau lưng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc khó đi vào giấc ngủ. Khi tình trạng mất ngủ kéo dài làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi và từ đó, sẽ cảm thấy chứng đau lưng trở nên nghiêng trọng hơn bình thường.

Phụ nữ sau 40 tuổi cần áp dụng các cách tự nhiên tại nhà giúp ngăn đau lưng không nên bỏ qua - Ảnh 2
Đau lưng gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh trường hợp này xảy ra, người phụ nữ nên ngủ đúng tư thế và dùng loại giường hoặc nệm mà bản thân cảm thấy dễ chịu khi đặt lưng xuống. Thông thường, nệm không được mềm quá tác động làm thay đổi đường cong sinh lý cột sống. Có 2 tư thế ngủ tốt cho lưng: nằm ngửa và nằm nghiêng. Nếu nằm ngửa, nên đặt dưới đầu gối của mình một cái gối nhỏ. Còn trong trường hợp nằm nghiêng thì một chiếc gối ở khu vực giữa 2 đầu gối sẽ có tác dụng giảm căng lưng hiệu quả.

Tích cực hoạt động thể dục

Tập thể dục là thói quen cần thiết để điều chỉnh các nguy cơ dẫn đến đau lưng. Có một thực tế là mọi bài tập đều giúp giảm rủi ro và ngăn ngừa đau lưng, chẳng hạn như cardio, nâng tạ, yoga, cầu lông, đá bóng và các bài tập rèn luyện tính linh hoạt, khả năng giữ thằng, phối hợp tay chân khác.

Phụ nữ sau 40 tuổi cần áp dụng các cách tự nhiên tại nhà giúp ngăn đau lưng không nên bỏ qua - Ảnh 3
Các bài tập đơn giản tại nhà giúp phụ nữ hạn chế tình trạng đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, các nghiên cứu cho thấy tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 3-5 ngày/tuần sẽ ít bị đau lưng dưới hơn là không tập.

Chế độ ăn uống phù hợp

Thiếu chất có thể dẫn đến đau lưng. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy thiếu vitamin D sẽ dẫn đến các triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, đau lưng kéo dài. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa được nhiều vấn đề sức khỏe.

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