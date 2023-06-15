Trước thời điểm vào viện 8 tháng, chị mang thai tháng thứ 3 của thai kỳ thì xuất hiện đau âm ỉ vùng lưng, lan xuống mông, đau tăng dần nhưng không đi khám vì nghĩ do thai hành. 6 tháng sau, ngay sau khi sinh, bệnh nhân đau dữ dội, hạn chế vận động nhiều vùng lưng, mông, kèm ho khan nhiều về đêm nên đã đến Bệnh viện Bạch Mai khám.

Theo thông tin từ báo Dân trí, PGS.TS. Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nữ bệnh nhân 38 tuổi ở Bắc Ninh đến viện khám vì lý do đau lưng sau sinh đẻ. Tiền sử gia đình người bệnh khỏe mạnh, không ai hút thuốc.

Xét nghiệm cho thấy chất chỉ điểm khối u tăng nhẹ. Vì thế, bệnh nhân được sinh thiết hạch cổ trái để làm xét nghiệm mô bệnh học, được chụp PET-CT để đánh giá đầy đủ toàn bộ tổn thương cũng như phục vụ chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư phổi trái biểu mô tuyến, di căn xương đa ổ, giai đoạn IV.

Người bệnh không chỉ có khối mờ ở phổi, mà nhiều hạch ở hàm, phổi, có tổn thương hủy xương, đặc xương ở xương cánh tay và bả vai trái, rải rác xương cột sống, cung trước xương sườn 6 trái, xương chậu 2 bên. Bệnh nhân được điều trị hóa chất toàn thân, thuốc chống hủy xương, giảm đau...

Liên quan đến chuyện đau lưng khi mang thai và phát hiện ung thư di căn, tại Hà Nội cũng từng ghi nhận 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người lao động, đầu năm 2021, chị H.T.P. (32 tuổi), là nhân viên một khách sạn ở Hà Nội, phát hiện có bầu con thứ 2 khi con trai lớn vừa tròn 4 tuổi. Một tháng sau khi biết mình mang bầu, chị P. nhận thấy dấu hiệu khác thường, đau nhiều ở vùng lưng. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng đó là điều bình thường khi mang bầu.

Tháng thứ 4 thai kỳ, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Chị đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và nhận kết quả ung thư vú trái di căn gan, xương, phổi khi thai vừa sang tuần 17.

Bác sĩ Bệnh viện K Trung ương thăm khám cho bệnh nhân P. - Ảnh: Báo Người lao động

"Tôi khóc cạn nước mắt. Phải làm gì đây khi con mới đến với mình được 4 tháng trong bụng. Giữ con thì phải trì hoãn điều trị hay là dừng thai kỳ? Thế rồi sau khi bình tâm tôi nghĩ mình phải cố gắng để giữ con trong bụng lâu nhất có thể, với hy vọng phép màu sẽ đến" - người mẹ trẻ chia sẻ.

Đầu tháng 7, thời điểm mang bầu ở tuần thứ 27, chị P. đi khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi. Đến ngày 9-7, thai sang tuần 28, chị phải mổ bắt con. Bé gái ra đời nặng 1,1 kg, được chuyển ngay sang Trung tâm chăm sóc sơ sinh. Còn bệnh nhân P., 5 tiếng sau mổ, phải chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K để tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện K, sức khỏe chị chuyển biến xấu khi chảy máu trong ổ bụng vì nhân di căn gan vỡ. Kíp cấp cứu của bệnh viện đã nút mạch u gan cầm máu cho bệnh nhân.

Sau 1 tháng điều trị, dù đánh giá sức khỏe bệnh nhân còn rất yếu nhưng đã có dấu hiệu tiến triển khá hơn, các bác sĩ chuyển bệnh nhân về điều trị tại Khoa Nội 5. Sau 3 tuần điều trị, bác sĩ đánh giá lâm sàng thể trạng bệnh nhân P tốt, ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, chuyển biến tích cực. Bệnh nhân cũng đáp ứng rất tốt với phác đồ hóa trị hiện tại, u ở các vị trí trên cơ thể giảm nhiều về cả kích thước và số lượng.