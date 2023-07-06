Hà Nội: Dính nọc độc của côn trùng lúc ngủ, người phụ nữ cầu cứu vì đau rát, không mở được mắt

Tin y tế 06/07/2023 16:51

Ngày 6/7, thành viên Hội da liễu Việt Nam vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng mắt đau rát, sưng vù, không mở mắt lên được do dính nọc độc của loại côn trùng độc hơn rắn hổ mang.

Theo thông tin từ báo Dân trí, người phụ nữ tên Hương (36 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết, trong lúc đang ngủ thấy kiến ba khoang bò vào trong chăn, chị đã dùng tay để bóp chết. Sau đó, chị Hương vô tình quệt tay lên mắt. Sáng dậy, chị Hương tá hỏa khi thấy mắt rất đau và rát, sưng vù, không mở mắt lên được.

Hà Nội: Dính nọc độc của côn trùng lúc ngủ, người phụ nữ cầu cứu vì đau rát, không mở được mắt - Ảnh 1
Mắt bệnh nhân bị tổn thương vì kiến ba khoang - Ảnh: Báo Dân trí

Với các biểu hiện đó, chị tưởng rằng mình bị zona nên đã tự ý bôi thuốc, đắp lá cây ở nhà dẫn đến tình trạng tổn thương, mắt rất đau rát không nhìn được. Cả vùng da mặt cũng sưng nề sau khi đắp lá cây. 

Nhưng tình trạng ngày càng chuyển biến nặng, chị đã đến thăm khám tại ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội da liễu Việt Nam. Tại đây, BS Thành chẩn đoán chị Hương bị viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang và có biểu hiện bội nhiễm do chăm sóc không tốt. Sau đó, bệnh nhân được thăm khám thêm chuyên khoa mắt. Kết quả cho thấy giác mạc bệnh nhân có tổn thương loét nhẹ.

Sau khi chăm sóc điều trị bệnh nhân giảm tình trạng kích ứng vùng da quanh mắt, chống nhiễm khuẩn kết hợp với tra thuốc bảo vệ phục hồi giác mạc. Sau 3 ngày điều trị vùng mắt đã đỡ khó chịu, đã nhìn được bình thường bệnh nhân dần phục hồi hoàn toàn.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, BS Thành cho biết, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2023, có khoảng hơn 100 bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc đến khám, riêng do viêm da tiếp xúc với kiến khoang chiếm gần 1 nửa. Đáng chú ý, rất nhiều bệnh nhân được chẩn đoán nhầm viêm da tiếp xúc do côn trùng và bệnh zona. Và điều trị bằng acyclovir là không đúng. Một số người còn dùng các loại lá cây để đắp, bôi khiến tổn thương lan rộng hơn… 

Hà Nội: Dính nọc độc của côn trùng lúc ngủ, người phụ nữ cầu cứu vì đau rát, không mở được mắt - Ảnh 2
Kiến ba khoang được xác định có độc tố rất mạnh - Ảnh: Báo Dân Việt

Đây là việc làm rất nguy hiểm có thể khiến cho độc tố của kiến ba khoang phát tán, gây sốt, nhiễm trùng ở da... Do đó, điều tối kỵ là không được để dịch tiết của kiến ba khoang tiếp xúc với cơ thể. 

Độc tố trong kiến ba khoang rất mạnh. Loài côn trùng này không cắn hoặc chích mà chỉ vô tình người bị tiếp xúc hay cọ vào chúng. Chất độc trong cơ thể kiến có thể làm tổn thương da người (bỏng da, viêm da) nếu chất này được giải phóng ra khi kiến bị tác động hoặc bị chà xát hay bị giết. Chúng giải phóng dịch lỏng coelomic có chứa paederin - một hóa chất gây phồng rộp da rất mạnh. 

Chuyên gia khuyến cáo 

Vào mùa mưa, ban đêm côn trùng theo ánh đèn vào phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm.

Các trường hợp thường gặp: Bệnh nhân làm việc, ngủ, tắm dưới ánh đèn bị côn trùng rơi vào cổ mặt, phần hở thân mình hoặc vô tình giơ tay quệt, đập làm côn trùng có chứa chất paederin tiết lên da, hoặc côn trùng bám vào khăn mặt rơi vào bồn rửa, bệnh nhân không chú ý nên xát phải côn trùng lên da và gây viêm da phỏng nước...

Để tránh kiến ba khoang, người dân nên buông rèm cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở khu vực cửa, lỗ thông khí (nhất là nơi ở gần cây cối, cánh đồng…). Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ, giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng.

Nếu lỡ tay đập hoặc chà xát kiến ba khoang trên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng. Tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác. Đồng thời, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị để tránh các biến chứng nặng hơn.

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