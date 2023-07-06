Quảng Bình: Gia đình 7 người nhập viện nghi ngộ độc do món nhiều người ưa thích

Tin y tế 06/07/2023 14:34

Các bệnh nhân vào khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau bữa ăn tiết canh bò, 7 người ở Quảng Bình phải vào viện cấp cứu, 4 người trong số đó bị ngộ độc mức độ nặng.

Các bệnh nhân vào khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tối qua 5/7. Ngoài 4 trường hợp ngộ độc nặng, 3 người còn lại được xác định mức độ nhẹ hơn.

Khi nhập viện, cả 7 người trong gia đình đều có biểu hiện đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt, nôn. Bác sĩ trực thăm khám, xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do tiết canh bò. Hiện tại, các bệnh nhân tạm ổn và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Quảng Bình: Gia đình 7 người nhập viện nghi ngộ độc do món nhiều người ưa thích - Ảnh 1
Sau bữa ăn tiết canh bò, 7 người ở Quảng Bình phải vào viện cấp cứu, 4 người trong số đó bị ngộ độc mức độ nặng. Ảnh: Internet

Tất cả tiết canh là máu sống và đều tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, gây tiêu chảy, tả, liên cầu khuẩn, nhiễm ấu trùng giun sán. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên bỏ thói quen ăn tiết canh hoặc thịt tái, gỏi, để phòng ngừa bệnh.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể đến ở mọi khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, cho đến bảo quản, bày bán…

Thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh so với bình thường. Trong môi trường nắng nóng, nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Vi khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột, tiêu chảy; Salmonella gây bệnh thương hàn; Shigella gây đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc đường ruột; Staphylococcus aureus gây mủ ở vết thương; Vibrio cholerae gây bệnh tả...

Quảng Bình: Gia đình 7 người nhập viện nghi ngộ độc do món nhiều người ưa thích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản...

Nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của động thực vật chứa độc tố tự nhiên; Ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ; Nhu cầu sử dụng các thực phẩm tươi sống, thực phẩm không qua gia nhiệt, thức ăn đường phố, nước giải khát, nước đá tăng cao ở cả gia đình, bếp ăn tập thể, bữa ăn đông người, du lịch…

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1281/ATTP-NĐTT ngày 7/6/2023 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động triển khai các nội dung.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa hè và mùa bão, lụt trên địa bàn quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay; Các cơ sở kinh doanh nước giải khát, nước đá, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Lực lượng chức năng phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm để nâng cao trách nhiệm chuyển đổi hành vi mất an toàn thực phẩm, tập trung vào một số nội dung sau: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.

 

Bé trai mới một tuổi đã phải cắt ghép thận hẹp bẩm sinh, sau 10 ngày đã có kết quả

Bé trai mới một tuổi đã phải cắt ghép thận hẹp bẩm sinh, sau 10 ngày đã có kết quả

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho bé M.K. (1 tuổi, ở Nghệ An) bị cao huyết áp, suy tim do hẹp động mạch thận phải.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm phòng ngộ độc thực phẩm ngộ độc tiết canh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 34 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 34 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn