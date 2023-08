Tất cả tiết canh là máu sống và đều tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, gây tiêu chảy, tả, liên cầu khuẩn, nhiễm ấu trùng giun sán. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên bỏ thói quen ăn tiết canh hoặc thịt tái, gỏi, để phòng ngừa bệnh.

Khi nhập viện, cả 7 người trong gia đình đều có biểu hiện đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt, nôn. Bác sĩ trực thăm khám, xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do tiết canh bò. Hiện tại, các bệnh nhân tạm ổn và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể đến ở mọi khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, cho đến bảo quản, bày bán…

Thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh so với bình thường. Trong môi trường nắng nóng, nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Vi khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột, tiêu chảy; Salmonella gây bệnh thương hàn; Shigella gây đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc đường ruột; Staphylococcus aureus gây mủ ở vết thương; Vibrio cholerae gây bệnh tả...

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản...

Nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của động thực vật chứa độc tố tự nhiên; Ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ; Nhu cầu sử dụng các thực phẩm tươi sống, thực phẩm không qua gia nhiệt, thức ăn đường phố, nước giải khát, nước đá tăng cao ở cả gia đình, bếp ăn tập thể, bữa ăn đông người, du lịch…

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1281/ATTP-NĐTT ngày 7/6/2023 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động triển khai các nội dung.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa hè và mùa bão, lụt trên địa bàn quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay; Các cơ sở kinh doanh nước giải khát, nước đá, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Lực lượng chức năng phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm để nâng cao trách nhiệm chuyển đổi hành vi mất an toàn thực phẩm, tập trung vào một số nội dung sau: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.