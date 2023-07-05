Bé trai mới một tuổi đã phải cắt ghép thận hẹp bẩm sinh, sau 10 ngày đã có kết quả

Gần đây trẻ ho, khò khè kèm sốt từng cơn, được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị. Tuy nhiên, tình trạng trẻ diễn biến nhanh, khó thở tăng dần và được đặt ống nội khí quản, chuyển tuyến tỉnh. Tại đây, trẻ được chẩn đoán viêm phế quản phổi, suy tim, theo dõi bệnh cơ tim giãn.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, bệnh nhi ở Nghệ An, chào đời nặng 3 kg, nhưng từ lúc 5 tháng tuổi đến nay chỉ được 6,5 kg. Ngoài việc chậm tăng cân, bé không có biểu hiện bất thường nên gia đình không đưa đi khám.

TS.BS Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và Lọc máu thông tin trên VnExpress, cho biết thận cần được cung cấp đủ máu để đảm bảo chức năng lọc bỏ các chất thải, chất lỏng dư thừa và điều hòa huyết áp. Khi các động mạch thận bị hẹp sẽ dẫn đến thiếu hụt lượng máu giàu oxy tới bộ phận này, làm tăng huyết áp trên toàn bộ cơ thể và gây tổn thương nhu mô thận.

Sau 15 ngày thở máy, trẻ được cai máy thở, nhưng sức khỏe tiến triển chậm, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ kiểm tra nguyên nhân cao huyết áp, suy tim. Kết quả siêu âm tim thấy thành tâm thất dày, chụp MSCT (chụp cắt lớp vi tính) phát hiện hẹp động mạch thận phải bẩm sinh.

"Nếu không được điều trị kịp thời, thận phải của bé sẽ có nguy cơ hỏng hoàn toàn", bác sĩ Hương nói, thêm rằng sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải.

Cũng theo Zing, chiều 21/4, sau hơn 10 ngày điều trị, các bác sĩ nhận thấy trẻ toàn trạng ổn định nên tiến hành hội chẩn giữa các chuyên khoa và quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi.

ThS.BS Lê Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, người trực tiếp ghép thận cho bệnh nhi, cho biết trên Zing: Ghép thận tự thân là phương pháp ghép thận cùng một cơ thể, lấy thận của người bệnh ghép lại cho chính họ. Kỹ thuật này được áp dụng khi cần điều trị bảo tồn thận trong trường hẹp động mạch thận, teo hẹp niệu quản phức tạp, chấn thương cuống mạch máu thận.

Ca ghép thận của bé cho kết quả tốt sau 10 ngày. Ảnh: VnExpress

Thận sẽ được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh để phẫu thuật viên sửa lại các bất thường mạch máu. Sau đó, phẫu thuật viên ghép lại mạch máu và niệu quản. Sau phẫu thuật, người bệnh không phải dùng thuốc thải ghép, thuốc điều trị ức chế miễn dịch, giảm chi phí điều trị.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi K. đã diễn ra vào ngày 4/5, kéo dài 180 phút. Ba ê-kíp mổ được huy động gồm: Mổ lấy thận; rửa thận; ghép thận. Sau khi phẫu thuật đưa thận phải ra ngoài, các bác sĩ rửa thận và tạo hình động mạch thận bằng tĩnh mạch chậu ngoài làm rộng động mạch thận phải.

Ca ghép thận tự thân được thực hiện thành công. Thận ghép sau khi nối mạch máu đã tạo hình được cấp máu đủ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt trong phòng vô khuẩn tại khoa Điều trị tích cực Ngoại để kiểm soát các yếu tố nguy cơ như: Chảy máu, nhiễm trùng sau ghép thận…

Sau mổ, sức khoẻ bé M.K. ổn định, tự thở, tỉnh táo, huyết áp trở về bình thường và mọi chỉ số đều rất tốt. Trẻ đã được xuất viện sau 10 ngày.