Ngày 4/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận bé M.L (sinh năm 2016, Bình Dương) bị rắn hổ mèo cắn vào ngón tay cái khi đang chơi trong sân nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, người nhà cho biết bé trai M.L (sinh năm 2016, trú tại Bình Dương), sau cơn mưa, rắn bò vào sân nhà nhưng gia đình không ai biết. Khi ra sân chơi, bé L. thấy rắn rắn hổ mèo nên cầm đuôi và bị cắn vào ngón tay cái. Vết cắn của rắn hổ mèo ở tay bệnh nhi - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Sau đó, liền nghe tiếng kêu của bé, gia đình phát hiện sự cố và lập tức đưa đi trung tâm y tế gần đó sơ cứu. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Tại đây, Bác sĩ Nguyễn Diệu Vinh - Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết, trường hợp bé L. may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bước đầu ghi nhận bệnh nhi chưa có dấu hiệu rối loạn đông máu và yếu liệt nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi. Sau ba ngày, tình trạng bé L. ổn định và đã được cho ra viện. Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bé trai 22 tháng tuổi bị rắn hổ mèo cắn. Vì đưa đến bệnh viện muộn, bé nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân, chèn ép khoang tại vị trí chân bị cắn.

Vết rắn cắn ở chân bé trai 22 tháng tuổi - Ảnh: VietNamNet Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu và chăm sóc vị trí vết thương cho bé. Kết quả sau điều trị, bé đã cai máy thở, hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Theo đó, thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Bích Kim, Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết nọc độc của rắn hổ mèo có thể gây ra tình trạng viêm mô tế bào, hoại tử mô, chèn ép khoang ở vùng cơ thể bị cắn. Diễn tiến muộn sẽ dẫn đến nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân. Qua các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phát quang sân vườn, tránh cho rắn trú ẩn. Khi đi dã ngoại, người lớn và trẻ nhỏ cần mang giày kín, mặc quần dài phủ bên ngoài. Ngoài ra, phụ huynh cần dạy trẻ tuyệt đối không đến gần các khu vực dễ có rắn như bụi rậm, đống đổ nát; không được đụng vào hoặc dùng cây chọc rắn nếu gặp phải. Trường hợp bị rắn cắn, trẻ phải thông báo với cha mẹ ngay để được sơ cứu và xử trí kịp thời.

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