Cấp cứu bé trai bị sưng đỏ, chảy dịch viêm sau 2 ngày chữa hẹp bao quy đầu ở phòng khám tư

Theo thông tin từ VietNamNet, bé trai 9 tuổi bị hẹp bao quy đầu nên đã đến phòng khám tư để nong hẹp. Sau 2 ngày, gia đình phát hiện bao quy đầu của trẻ không lộn xuống được, xuất hiện tình trạng bao quy đầu sưng đỏ, chảy dịch viêm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 23/8 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã xảy ra sự cố y khoa khiến bệnh nhi 14 tuổi bị tai biến nặng sau thủ thuật cắt bao quy đầu .

Ngay sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tại đây, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp chẩn đoán bệnh nhi bị nghẹt, hoại tử bao quy đầu, phải mổ cấp cứu cắt bỏ bao quy đầu và tổ chức hoại tử. Sau mổ, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa.

Ngay sau khi phẫu thuật, dương vật của bệnh nhân bị sưng to như cổ tay và tím đen. Các bác sĩ dùng kim chọc để hút dịch, nhưng dương vật cháu vẫn không hết sưng tím. Sau một tuần điều trị, tình trạng không thay đổi, bệnh nhi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và được mổ cấp cứu để xử lý vết thương.

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu phủ trên dương vật bị "dính", thắt chặt, không thể kéo tuột xuống được. Khoảng 96% trẻ sơ sinh nam khi sinh ra bị hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu ở đa số trẻ nhỏ là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu trẻ có các triệu chứng như sưng, đỏ, đau vùng da quy đầu dương vật, ba mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn vì đó có thể là dấu hiệu bị viêm quy đầu, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu nhận biết - Ảnh: Internet

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín. Khi chăm sóc cha mẹ cần biết cách vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, để ngăn ngừa viêm nhiễm gây ra hẹp bao quy đầu bệnh lý.

- Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: chú ý thay tã thường xuyên, tránh bị hăm tã và gây kích ứng da. Rửa bộ phận sinh dục khi tắm mỗi ngày.

- Không nên cố gắng tuột mạnh bao quy đầu của trẻ vì nguy cơ rách, chảy máu, sẽ gây xơ hóa sau này dẫn đến hẹp bao quy đầu bệnh lý.

- Chỉ cần kéo nhẹ nhàng bao quy đầu của trẻ xuống, khi bao quy đầu trẻ đã tuột được (một phần hoặc hoàn toàn), ba mẹ có thể rửa và lau khô. Sau đó, nhớ kéo bao quy đầu trở lại bình thường phủ lên đầu dương vật, nếu không sẽ gây nghẹt bao quy đầu.