Chiều 6/6: UBND TP.HCM ra chỉ đạo khẩn về bệnh tay chân miệng

Tin y tế 06/06/2023 18:47

Chiều nay (6/6), UBND TP HCM có công văn khẩn, gửi các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức yêu cầu tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Theo thông tin từ VTC News, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh như: điểm trông giữ trẻ, trường mầm non, tiểu học, khu dân cư, khu nhà trọ có nhiều trẻ em.

Đồng thời, xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế lây lan; khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng cần theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng.

Chiều 6/6: UBND TP.HCM ra chỉ đạo khẩn về bệnh tay chân miệng - Ảnh 1
Bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng TP - Ảnh: VTC News

Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và tại cộng đồng; phát hiện, cách ly sớm ca bệnh, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường; chuẩn bị sẵn sàng công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng theo đúng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế; chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP thường xuyên theo dõi, giám sát việc cập nhật danh sách ca bệnh, ổ dịch lên hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm một cách đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình dịch bệnh thực tế của địa phương.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân; kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng, nhất là tại các điểm nguy cơ; nắm chắc tình hình dịch bệnh, các ổ dịch tay chân miệng hiện có và mới phát sinh, xử lý ổ dịch kịp thời; thông tin, báo cáo về Sở Y tế.

Chiều 6/6: UBND TP.HCM ra chỉ đạo khẩn về bệnh tay chân miệng - Ảnh 2
BS CK2 Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cũng trong nguồn tin này, sở Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã có 1.670 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 270 ca điều trị nội trú. Trong tuần 21 (từ ngày 22 đến 28-5), thành phố ghi nhận 157 ca, tăng 47,1% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả trường hợp nhập viện và khám ngoại trú so với trung bình 4 tuần trước.

Ngày 31/5 đã có một trường hợp mắc bệnh nặng và đã tử vong. Hiện Sở Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với OUCRU để giải trình tự gene xác định các chủng gây bệnh nguy hiểm của EV71.

 

 

 

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