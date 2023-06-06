Cụ thể, Cục Quản lý Dược cho hay đã nhận được công văn của Sở Y tế TP.HCM về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh TCM (Immunoglobulin, Phenobarbital) khi tình hình diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 5/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản thông tin về việc cung ứng thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng (TCM).

Thuốc chứa Immunoglobulin: Hiện có 13 thuốc chứa Immunoglobulin được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Theo báo cáo của các cơ sở nhập khẩu, thuốc Human normal immunoglobulin 100mg/ml do Công ty Zuellig Pharma Việt Nam nhập khẩu còn 2.344 hộp loại 250 ml và 215 hộp loại 50 ml. Dự kiến giữa tháng 8/2023, nhà sản xuất sẽ tiếp tục cung ứng cho Việt Nam 2.000 hộp loại 250 ml.

Sau khi kiểm tra, Cục Quản lý Dược thông tin về tình hình thuốc tại Việt Nam và kế hoạch nhập khẩu, cung ứng hai loại thuốc điều trị.

Đối với thuốc Human Immunoglobulin 5% do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh nhập khẩu, hiện BV Chợ Rẫy còn tồn 300 lọ. Dự kiến cuối tháng 7/2023, nhà sản xuất sẽ cung ứng cho Việt Nam 5.000 đến 6.000 lọ.

Thuốc Phenobarbital: Hiện có một loại thuốc Phenobarbital do Công ty Cổ phần Dược Danapha sản xuất được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đã cấp phép cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhập khẩu thuốc Barbit là thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt. Theo báo cáo của công ty, 21.000 ống thuốc (Phenobarbital 200 mg/ml) sẽ về Việt Nam vào đầu tháng 7/2023.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác cung ứng đủ thuốc cho điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM nghiêm túc thực hiện đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin và Globulin tránh trường hợp không đủ nguồn cung ứng cho điều trị; Chủ động dự trù, mua sắm, tăng cường nhập khẩu để đảm bảo cung ứng đủ thuốc trong phòng chống một số bệnh có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới như TCM, sốt xuất huyết...

Dẫn tin từ Báo Công Thương, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây và đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.

Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây - Ảnh: Báo Công Thương

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết.

Tổ chức tốt phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong; thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống.

Tăng cường tập huấn về giám sát, điều trị bệnh tay chân miệng tại tất cả các tuyến, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.