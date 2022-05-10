TP.HCM: Trong 1 tuần, trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gần 4 lần

Tin y tế 10/05/2022 10:19

Chỉ từ ngày 29/4 đến 5/5, TP.HCM ghi nhận 420 ca tay chân miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước đó

Theo thông tin của Tuổi trẻ, tối 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số ca bệnh tay chân miệng trong tuần vừa qua đã tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả nhóm bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, TP.HCM ghi nhận 936 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, với 95% trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 - 5 tuổi. Riêng chỉ trong tuần 18 (từ ngày 29/4 đến 5/5), TP ghi nhận 420 ca tay chân miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh tăng ở cả nhóm bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Số ca tay chân miệng có sự gia tăng báo động ở hầu hết các quận, huyện và TP. Thủ Đức, đặc biệt ở quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Hóc Môn và TP. Thủ Đức.

TP.HCM: Trong 1 tuần, trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gần 4 lần - Ảnh 1
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin của báo Người Lao động, HCDC nhận định sau khi mọi hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường sau 2 năm gián đoạn do Covid-19, các chuyên gia dự đoán các dịch bệnh lưu hành thường niên tại TP như sốt xuất huyết, tay chân miệng sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, phòng ngừa dịch bệnh ngay từ sớm là điều rất quan trọng, không để dịch bùng phát và nhất là không để gây tử vong.

Bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, thường gặp ở trẻ nhỏ nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch, thời điểm dịch bùng phát thường vào khoảng từ tháng 3-5 và tháng 8-9 hằng năm. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở một số trường hợp bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

HCDC khuyến cáo bệnh tay chân miệng lây truyền qua đường tiêu hóa nên trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Việc huấn luyện cho trẻ, người chăm sóc trẻ về vệ sinh cá nhân nhất là việc rửa tay thường xuyên với xà phòng là rất quan trọng.

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Tình hình trẻ mắc tay chân miệng tại TP.HCM tăng nhanh trong 3 tháng qua, đặc biệt có nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp dù không có bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài cơ thể.

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