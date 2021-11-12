Phụ nữ ăn nghệ mỗi ngày sẽ mang lại một kết quả đáng kinh ngạc

Sức khỏe 12/11/2021 16:28

Các chuyên gia tiết lộ rằng củ nghệ thực sự là một phương pháp chữa bệnh "thần kỳ" và mang lại hiệu quả cho sức khoẻ của bạn.

Nghệ là một loại thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong nền ẩm thực của Châu Á. Nghệ thường có vị đắng, ấm và được sử dụng để tạo hương vị cũng như tạo màu cho món ăn. Ngoài ra, củ nghệ cũng được áp dụng rộng rãi để làm thuốc bởi nó chứa một chất hoá học màu vàng có tên là curcumin

Một phụ nữ tên Karin đã thử ăn nghệ hoặc dùng tinh bột nghệ hàng ngày trong một tháng. Theo chia sẻ, Karin đã bị cholesterol cao và các vấn đề về đường tiêu hóa trong một thời gian dài. Cô ấy đã tìm kiếm các giải pháp mà không có kết quả và cuối cùng cô quyết định sử dụng nghệ như một tia hy vọng cho căn bệnh của mình. Vì vật, cô đã nấu thức ăn với nghệ trong một tháng.

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Tinh bột nghệ giúp giảm cân

Nghệ thực sự có thể giúp bạn giảm cân. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nghệ giúp ổn định lượng đường trong cơ thể. Tinh bột nghệ ngăn chặn việc lưu trữ carbohydrate dưới dạng chất béo và tiết chế sự tăng cân. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm tăng tốc độ đốt cháy calo trong thời gian dài. 

Nghệ giúp chống lão hóa

Chất chống oxy hóa không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư, mà còn ngăn ngừa lão hóa. Lão hóa là tác động có thể nhìn thấy của sự tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa hấp thụ tác hại của các gốc tự do và độc tố, ngăn ngừa tổn thương tế bào. Bản thân loại gia vị này không phải là một chất chống oxy hóa và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghệ làm tăng mức độ chống oxy hóa trong cơ thể. Đó là lý do tại sao nghệ cũng ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Không chỉ bên trong cơ thể, nghệ còn chống lão hoá cả bên ngoài cơ thể.

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Củ nghệ chống lại căn bệnh trầm cảm

Nghệ cũng có thể giúp chống lại chứng trầm cảm. Nghiên cứu đã được thực hiện về mối liên hệ giữa nghệ và trầm cảm. Nghiên cứu cho thấy rằng thành phần hoạt chất trong nghệ là curcumin mang đến hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Tác dụng này có thể được phát huy cao hơn bằng cách kết hợp nó với các loại thảo mộc khác.

Bản thân nghệ có thể giúp giảm cảm giác trầm cảm, đồng thời tăng cường tác dụng của các loại thuốc điều trị trầm cảm khác.

Củ nghệ tốt cho tim mạch

Nghệ cũng có tác dụng hữu ích cho tim của bạn. Nó chứa các chất có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của tim và các tế bào máu. Trong một nghiên cứu, một nhóm gồm 121 bệnh nhân đang phẫu thuật được cho uống 4g nghệ hoặc thuốc vài ngày sau đó. Trong nhóm được uống nghệ, nguy cơ bị đau tim trong bệnh viện giảm 65%. Đó là lý do tại sao bạn nên bổ sung nghệ vào chế độ ăn uống của mình nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tim.

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Nghệ giải độc cơ thể

Nghệ còn được sử dụng để giải độc cơ thể bởi nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bột nghệ lên men giúp cải thiện chức năng gan.

Củ nghệ giúp chống lại bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là dạng bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất. Nghệ rất tốt cho não, đặc biệt là trí nhớ. Ăn nghệ thường xuyên cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Bệnh Alzheimer xảy ra do một số protein tích tụ trong não và khiến các tế bào não chết đi. Các nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng nghệ có thể ngăn chặn hành vi này của protein tau, có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ.

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Nghệ như một loại thuốc giảm đau tự nhiên (đối với bệnh thấp khớp và viêm xương khớp)

Nghệ đã được sử dụng ở châu Á trong nhiều thế kỷ như một loại thuốc giảm đau. Củ nghệ cũng đã được chứng minh là có tác dụng giảm đau ở bệnh thấp khớp và viêm xương khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung nghệ có hiệu quả giảm đau hơn so với diclofenac. Nghệ là một sản phẩm tự nhiên và không gây hại cho cơ thể theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một loại thuốc giảm đau hiệu quả nhưng không gây hại thì nghệ là một lựa chọn tốt nhất.

Nghệ ngăn ngừa ung thư

Theo một số nghiên cứu, chất curcumin trong nghệ ngăn chặn sự nhân lên của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng curcumin vô hiệu hóa một phần thiệt hại đối với các tế bào trong gan, thận và não, ngăn ngừa ung thư ở các cơ quan này. Tuy nhiên, nghệ không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh mà chỉ là thực phẩm bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.

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Nghệ làm giảm mức cholesterol

Củ nghệ có công dụng làm giảm mức cholesterol, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đau tim. Theo nghiên cứu, dùng nghệ chỉ trong một tuần sẽ giúp cải thiện đáng kể mức cholesterol. Những người tham gia nghiên cứu này đã bổ sung nghệ mỗi tuần một lần. Sau đó, lượng cholesterol của họ được đo lại và người ta thấy rằng mức cholesterol xấu giảm nhiều, trong khi cholesterol tốt HDL tăng 33%.

Nghệ thúc đẩy tiêu hóa tốt

Nghệ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Nếu bạn có vấn đề về đường ruột, nhất định phải thử. Curcumin đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị loét dạ dày và cũng hỗ trợ chức năng gan.

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