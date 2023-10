Phía sau bộ đồ bảo hộ của y, bác sĩ: Đau rát kinh khủng, mồ hôi cay tê người, thậm chí ngất xỉu vì sốc nhiệt do nóng bức

Với một lượng lớn người cần lấy mẫu xét nghiệm, đội ngũ nhân viên y tế phải làm việc liên tục dưới cái nắng 40 độ C hàng giờ liền không ngơi nghỉ cộng thêm các vấn đề về tâm lý như stress, lo âu càng làm tăng quá trình sinh nhiệt bên trong bộ quần áo bảo hộ.

Nguyễn Thị Hoài, TTYT huyện Thuận Thành, Bắc Ninh bộc bạch, suốt ngày phải gồng mình trong bộ đồ bảo hộ khiến cơ thể em nhoe nhoét mồ hôi. Nhiều chỗ đau rát kinh khủng do các vết hằn của quần áo thấm nước làm da bị mỏng đi nhưng chưa bao giờ em buông bỏ sự quyết tâm vì đất nước phòng dịch nên mỗi ngày đều phải chịu đựng.

Nhiều nhân viên y tế tại Bắc Ninh chia sẻ, nhiều khi mồ hôi chảy như mưa từ trán xuống mắt cay tê người nhưng vì tuân thủ các quy tắc phòng dịch mà chưa một lần dám đưa tay lên lau. Ngoài ra, các vết hằn trên mặt do đeo khẩu trang kháng khuẩn một thời gian dài chỉ có thể mờ đi sau 3 - 4 tiếng.

Ảnh: Báo Giao thông

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn của Doanh nghiệp và Tiếp thị, PGS. TS. Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng y tế công cộng khẩn cấp cho biết điều cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo sức khỏe của đội ngũ nhân viên y tế.

Với tình trạng thời tiết hiện nay là nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức hơn 40 độ C, nên hạn chế làm việc vào các thời điểm mà nhiệt độ lên quá cao, rút ngắn thời gian làm việc, các nhân viên y tế không nên cố gắng quá sức, khi cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng thì phải cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Ảnh: Báo văn hóa

Theo thông tin từ báo Giao thông, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bộ quần áo bảo hộ dùng một lần của nhân viên y tế có khả năng trao đổi nhiệt rất thấp, không khí bên trong và bên ngoài bộ đồ gần như không lưu thông.

Lý giải cho việc trên, ông nói rằng do được may từ loại vải dệt bằng sợi tổng hợp Polypropylene. Thời gian mặc càng lâu thì cảm giác nóng bức càng nhiều, dẫn đến mất nước và gây ra ngất xỉu do sốc nhiệt.

Ảnh: Thanh niên

Theo ông Nga, những nhân viên y tế phải thực hiện nhiệm vụ ngoài trời hay trong không gian thoáng không cần thiết lúc nào cùng mặc đồ bảo hộ. Thậm chí, cần phải nghiên cứu ra một chất liệu để người mặc cảm thấy thoải mái hơn, phù hợp với điều kiện làm việc nắng nóng, căng thẳng thần kinh, phù hợp với kích thước cơ thể,...