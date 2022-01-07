Omicron - Biến thể lây lan nhanh toàn cầu: Gọi ngay cho y tế nếu gặp triệu chứng này

Có thể bạn sẽ không biết rõ khi nào mình nhiễm vì bạn gặp gỡ với nhiều người và đến nhiều nơi. Nhưng nguy cơ nhiễm virus sẽ gia tăng nếu bạn ở trong phòng kín, kém thông gió với người mang mầm bệnh.

Một bài viết trên The Sun đưa tin, người nhiễm Omicron thường trải qua 5 giai đoạn sau:

Tất nhiên, một số người sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào trong toàn bộ quá trình nhiễm bệnh.

Omicron được cho là có thời gian ủ bệnh ngắn hơn nhiều so với biến thể Delta hoặc Alpha - vì vậy bạn có thể sẽ thấy các triệu chứng xuất hiện sớm hơn, khoảng sau hai ngày tiếp xúc với virus. Trong khoảng thời gian ủ bệnh này, hầu hết mọi người sẽ không có triệu chứng.

Tuy đa số các triệu chứng khi nhiễm Omicron không mang tính khẩn cấp, nhưng có một số dấu hiệu bạn nên gọi cấp cứu, theo Express.

Những triệu chứng từ nhẹ đến nặng, và một số có thể cần phải cấp cứu ngay.

CDC Mỹ gợi ý rằng các triệu chứng nhiễm Omicron có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus và bất kỳ người bệnh nào cũng có thể có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng.

Một số triệu chứng chính của Covid-19 là sốt hoặc ớn lạnh, ho và mất vị giác hoặc khứu giác.

Tuy nhiên, CDC Mỹ gợi ý rằng có một số triệu chứng khác cần chú ý. Đó là các triệu chứng thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ, đau đầu hoặc đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa và tiêu chảy, theo Express.

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Giai đoạn ba là khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện

Mỗi người đều có sức đề kháng khác nhau và sẽ trải qua các triệu chứng ban đầu khác nhau. Nhưng những triệu chứng thường thấy nhất của Omicron là đau lưng dưới, đổ mồ hôi ban đêm và ngứa họng.

Những triệu chứng khác của người nhiễm Omicron là đau đầu, đau cơ, chảy nước mũi, hắt hơi, buồn nôn và chán ăn.

Giai đoạn bốn là xét nghiệm.

Khi các triệu chứng xuất hiện, thường người dân sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh trước, sau đó làm xét nghiệm PCR nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính.

Giai đoạn năm là cách ly nếu có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc từ khi có triệu chứng.

Tất nhiên, nếu bạn thấy không khỏe và không muốn chủ quan, bạn có thể tự cách ly tại nhà.

Nếu thấy da, môi hay móng tay tím tái, gọi cấp cứu ngay, triệu chứng này được cho là do lượng ô xy trong cơ thể thấp.