Đây là danh sách những điều bạn nên tránh khi mua sắm để nâng cấp tủ quần áo tiếp theo của mình.

Rõ ràng, những gì chúng ta mặc vào cơ thể cũng quan trọng như những gì chúng ta nuôi cơ thể.

Nhiều người thích mặc quần áo bó sát, ôm sát cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên nhận thức được những ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn nếu bạn tin rằng quần áo của bạn, bao gồm váy, quần, áo sơ mi hoặc thậm chí cả đồ lót khiến bạn không thoải mái.

Quần áo chật có thể gây ra tình trạng gọi là đau nửa đầu dị cảm, là tình trạng chèn ép dây thần kinh, dẫn đến cảm giác khó chịu, châm chích và tê ở hai bên đùi.

2. Quần áo màu vàng

Bên cạnh thực tế là màu vàng đã trở thành siêu mốt trong vài năm gần đây, nó còn tượng trưng cho hạnh phúc, sự ấm áp và ánh nắng mặt trời.

Thật không may, thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo có thể chứa một hóa chất đã bị cấm từ lâu. PCB11 là một dạng biphenyl polychlorin hóa (PCB) có thể gây kích ứng da, mụn trứng cá nghiêm trọng, ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư đường mật, ung thư đường tiêu hóa và ung thư não. Cũng có những nghiên cứu cho thấy có thể có mối liên hệ giữa thuốc nhuộm và ung thư vú.

3. Quần jean ống ôm

Quần jean bó là một sự lựa chọn phong cách tuyệt vời, nhưng chúng cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với những “bộ phận phụ nữ”.

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2019, những phụ nữ thường xuyên mặc quần jean bó sát có nhiều khả năng mắc chứng đau âm hộ, một tình trạng mãn tính được biểu hiện bằng cơn đau ở bộ phận sinh dục ngoài. Nhưng bạn có khả năng không bị nhiễm trùng nếu bạn mặc quần jean bó không quá 4 lần một tuần.

4. Quần áo chống nhăn

Quần áo không nhăn là lựa chọn thuận tiện cho những ai muốn vừa mới lấy ra khỏi máy sấy. Tuy nhiên, luôn có một nhược điểm: formaldehyde. Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ phát hiện ra rằng quần áo chống nhăn chứa hàm lượng hóa chất này cao.

Các mức được tìm thấy trong nghiên cứu không có khả năng gây khó chịu cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến viêm da ở những người bị dị ứng với nó, có thể được đặc trưng bởi phát ban, mụn nước và da bong tróc, khô, ngứa.

5. Đi giày không tất

Có nhiều xu hướng khuyến khích việc đi tất, nhưng tốt nhất bạn nên gắn bó với truyền thống cũ là luôn đi tất cùng với giày của bạn. Là rào cản giữa bàn chân và giày, chúng thấm hút mồ hôi và giữ cho bàn chân luôn khô ráo. Nếu không có chúng, ma sát giữa bàn chân và giày có thể gây ra tình trạng gọi là bệnh nấm da chân , là chứng viêm da do vi khuẩn gây ra do cọ xát với bề mặt ẩm ướt hoặc ẩm ướt.

Theo Brightside