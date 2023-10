Để kiểm soát bệnh gout (bệnh gút), người bệnh cần tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm chứa nhiều purin. Nhưng vẫn có nhiều thực phẩm có hàm lượng purin thấp an toàn là lựa chọn an toàn cho người bệnh gout.

- Rau xanh các loại: súp lơ xanh và rau chân vịt là những thực phẩm giàu chất xơ được khuyến khích dùng cho người bệnh gút bởi chúng có thể làm giảm hấp thu đạm từ đó giảm sự hình thành acid uric. Nên sử dụng nhiều thực phẩm có tính kiềm như cải xanh, củ cải, bí… vì chúng có tác dụng trung hòa acid uric trong máu, làm chậm tiến triển của bệnh.

- Nên uống nhiều nước mỗi ngày, nên uống 2 - 2,5 lít mỗi ngày tùy thuộc vào cân nặng, giới, tuổi… Uống đủ nước giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh. Đối với người bị bệnh gout, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể loại bỏ axit uric dư thừa trong máu và thải ra ngoài theo đường nước tiểu. Một nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa lượng nước uống vào và nồng độ axit uric. Sau khi kiểm tra dữ liệu, các nhà nghiên cứu xác định rằng lượng nước uống vào có mối liên quan với việc giảm nồng độ axit uric ở những người bị bệnh gout, có thể do tăng đào thải axit uric khi uống nhiều nước hơn. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để xem xét tác động trực tiếp hơn của việc uống nước đối với bệnh gout. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc uống đủ nước trong khoảng thời gian 24 giờ trước khi bùng phát bệnh gout có liên quan đến việc giảm đáng kể các cơn gout tái phát.

- Bổ sung vitamin C khoảng 500-1000mg mỗi ngày cũng có thể giúp giảm acid uric. Mặc dù một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp kiểm soát lượng acid uric, tuy nhiên người bệnh vẫn cần tuân thủ uống thuốc để ngăn chặn các cơn gút cấp. Đi khám định kỳ để cùng với bác sĩ tìm ra cách điều trị tốt nhất cho từng người bệnh. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tuyệt vời và nó có tác dụng làm giảm nồng độ axit uric trong máu. Một số nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng cho thấy, việc bổ sung vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gout và làm giảm mức axit uric huyết thanh. Vì vậy, người mắc bệnh gout nên lựa chọn thực phẩm giàu vitamin C như: các loại trái cây họ cam quýt (cam, chanh, bưởi), anh đào, rau bina, cải xoăn, bông cải xanh, dâu tây, ớt chuông ngọt, cà chua...

- Ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm viêm: Các loại ngũ cốc nguyên hạt như: yến mạch, gạo lứt, lúa mạch… rất giàu chất xơ có thể làm giảm nồng độ CRP - một dấu hiệu viêm trong máu, tốt cho người mắc bệnh viêm khớp, trong đó có bệnh gout.