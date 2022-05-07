Biotin thực sự 'thần thánh' trong việc ngăn rụng tóc như lời đồn

Nếu không nhận đủ biotin, bạn có thể bị rụng tóc hoặc phát ban đỏ có vảy. Tuy nhiên, sự thiếu hụt là rất hiếm. Trong hầu hết các trường hợp, biotin bạn nhận được từ chế độ ăn uống của bạn là đủ để bạn gặt hái những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tuy nhiên, nhiều người đang tăng lượng tiêu thụ với hy vọng có thêm lợi ích.

Cơ thể bạn cần biotin để giúp chuyển hóa một số chất dinh dưỡng thành năng lượng. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tóc, da và móng tay của bạn.

Keratin là một loại protein cơ bản tạo nên tóc, da và móng tay. Rõ ràng là biotin cải thiện cơ sở hạ tầng keratin của cơ thể bạn. Nhưng ngoài ra, các nhà nghiên cứu không thực sự chắc chắn vai trò của biotin đối với chăm sóc tóc hoặc da là gì.

Nghiên cứu nói gì về biotin và sự phát triển của tóc

Không thể kết luận rằng biotin ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc vì các chất bổ sung được thực hiện không chỉ chứa biotin mà còn chứa các thành phần khác. Việc cải thiện sự phát triển của tóc không thể chỉ nhờ biotin.

Thực phẩm giàu biotin để ăn

Bạn có thể đã nhận được lượng biotin khuyến nghị hàng ngày từ thực phẩm bạn ăn. Nhưng nếu bạn muốn tăng lượng tiêu thụ của mình, bạn có thể thêm nhiều thực phẩm giàu biotin hơn vào chế độ ăn uống của mình.

Bao gồm các: thịt nội tạng, chẳng hạn như gan hoặc thận; lòng đỏ trứng, các loại hạt, chẳng hạn như; hạnh nhân, đậu phộng và quả óc chó; đậu nành và các loại đậu khác; các loại ngũ cốc; chuối; súp lơ trắng; nấm

Nhiệt có thể làm giảm hiệu quả của biotin, vì vậy hãy chọn các món ăn sống hoặc chế biến tối thiểu. Lượng biotin cũng có thể khác nhau tùy theo thực phẩm, vì vậy hãy nhớ đọc thông tin dinh dưỡng bất cứ khi nào có thể. Điều này có thể giúp bạn chọn các mặt hàng có nhiều biotin nhất cho số tiền của bạn.

Bổ sung biotin

Nếu bạn không nghĩ rằng bạn đang nhận đủ biotin từ chế độ ăn uống của mình hoặc nếu bạn chỉ đang tìm kiếm liều lượng của mình, thì thực phẩm bổ sung có thể là một lựa chọn.

Các chất bổ sung biotin có sẵn không kê đơn ở dạng viên nang hoặc viên nén. Bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn bổ sung biotin tại đây.

Hầu hết mọi người có thể bổ sung biotin mà không có bất kỳ tác dụng tiêu cực nào, nhưng có thể có các tác dụng phụ nhỏ. Bao gồm các: buồn nôn; chuột rút; bệnh tiêu chảy

Bạn có thể giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ bằng cách dùng thực phẩm bổ sung. Chất bổ sung không dành cho tất cả mọi người, vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng.

Các lợi ích khác của biotin

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá tác động của nó đối với sự phát triển của tóc, nhưng biotin có một số lợi ích đã được chứng minh.

Ví dụ, biotin là một trong số các vitamin B hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Biotin chuyển hóa glucose từ carbohydrate thành năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ các axit amin thực hiện các chức năng bình thường của cơ thể.

Biotin cũng được cho là: giảm viêm; cải thiện chức năng nhận thức; giúp giảm lượng đường trong máu ở những người bị bệnh tiểu đường; tăng HDL cholesterol “tốt” và giảm cholesterol “xấu” LDL