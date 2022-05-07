Biotin thực sự 'thần thánh' trong việc ngăn rụng tóc như lời đồn

Sống khỏe 07/05/2022 23:54

Biotin là một loại vitamin tan trong nước, là một phần của họ vitamin B. Nó còn được gọi là vitamin H.

Cơ thể bạn cần biotin để giúp chuyển hóa một số chất dinh dưỡng thành năng lượng. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tóc, da và móng tay của bạn.

Nếu không nhận đủ biotin, bạn có thể bị rụng tóc hoặc phát ban đỏ có vảy. Tuy nhiên, sự thiếu hụt là rất hiếm. Trong hầu hết các trường hợp, biotin bạn nhận được từ chế độ ăn uống của bạn là đủ để bạn gặt hái những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tuy nhiên, nhiều người đang tăng lượng tiêu thụ với hy vọng có thêm lợi ích.

Biotin thực sự 'thần thánh' trong việc ngăn rụng tóc như lời đồn - Ảnh 1
Biotin kích thích mọc tóc

Nghiên cứu nói gì về biotin và sự phát triển của tóc

Keratin là một loại protein cơ bản tạo nên tóc, da và móng tay. Rõ ràng là biotin cải thiện cơ sở hạ tầng keratin của cơ thể bạn. Nhưng ngoài ra, các nhà nghiên cứu không thực sự chắc chắn vai trò của biotin đối với chăm sóc tóc hoặc da là gì.

Không thể kết luận rằng biotin ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc vì các chất bổ sung được thực hiện không chỉ chứa biotin mà còn chứa các thành phần khác. Việc cải thiện sự phát triển của tóc không thể chỉ nhờ biotin.

Thực phẩm giàu biotin để ăn

Bạn có thể đã nhận được lượng biotin khuyến nghị hàng ngày từ thực phẩm bạn ăn. Nhưng nếu bạn muốn tăng lượng tiêu thụ của mình, bạn có thể thêm nhiều thực phẩm giàu biotin hơn vào chế độ ăn uống của mình.

Bao gồm các: thịt nội tạng, chẳng hạn như gan hoặc thận; lòng đỏ trứng, các loại hạt, chẳng hạn như; hạnh nhân, đậu phộng và quả óc chó; đậu nành và các loại đậu khác; các loại ngũ cốc; chuối; súp lơ trắng; nấm

Nhiệt có thể làm giảm hiệu quả của biotin, vì vậy hãy chọn các món ăn sống hoặc chế biến tối thiểu. Lượng biotin cũng có thể khác nhau tùy theo thực phẩm, vì vậy hãy nhớ đọc thông tin dinh dưỡng bất cứ khi nào có thể. Điều này có thể giúp bạn chọn các mặt hàng có nhiều biotin nhất cho số tiền của bạn.

Bổ sung biotin

Nếu bạn không nghĩ rằng bạn đang nhận đủ biotin từ chế độ ăn uống của mình hoặc nếu bạn chỉ đang tìm kiếm liều lượng của mình, thì thực phẩm bổ sung có thể là một lựa chọn.

Các chất bổ sung biotin có sẵn không kê đơn ở dạng viên nang hoặc viên nén. Bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn bổ sung biotin tại đây.

Hầu hết mọi người có thể bổ sung biotin mà không có bất kỳ tác dụng tiêu cực nào, nhưng có thể có các tác dụng phụ nhỏ. Bao gồm các: buồn nôn; chuột rút; bệnh tiêu chảy

Bạn có thể giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ bằng cách dùng thực phẩm bổ sung. Chất bổ sung không dành cho tất cả mọi người, vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng.

Các lợi ích khác của biotin

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá tác động của nó đối với sự phát triển của tóc, nhưng biotin có một số lợi ích đã được chứng minh.

Ví dụ, biotin là một trong số các vitamin B hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Biotin chuyển hóa glucose từ carbohydrate thành năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ các axit amin thực hiện các chức năng bình thường của cơ thể.

Biotin cũng được cho là: giảm viêm; cải thiện chức năng nhận thức; giúp giảm lượng đường trong máu ở những người bị bệnh tiểu đường; tăng HDL cholesterol “tốt” và giảm cholesterol “xấu” LDL

7 bước gội đầu đúng cách để có mái tóc đẹp chuẩn salon, đơn giản lắm nhưng không phải ai cũng biết!

7 bước gội đầu đúng cách để có mái tóc đẹp chuẩn salon, đơn giản lắm nhưng không phải ai cũng biết!

Chăm sóc tóc luôn là vấn đề được khá nhiều bạn quan tâm. Thế nhưng bạn có chắc mình đã gội đầu đúng cách để mái tóc luôn sạch, mềm mượt?

Xem thêm
Từ khóa:   biotin công dụng biotin lợi ích biotin

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?