Cụ thể, các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến có phức tạp và khó nhận biết hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trước đây, thường xảy ra tại các trường học (nhà trẻ, mẫu giáo,…).

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sau buổi họp khẩn sáng ngày 4/10, các chuyên gia nhận định nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức). Nhiều khả năng nguyên nhân là bánh su kem đã nhiễm khuẩn trước đó.

Nguyên nhân gây ra ngộ độc sau ăn bánh su kem, có khả năng cao là bánh đã bị nhiễm khuẩn, do tất cả trường hợp ngộ độc đều có có triệu chứng giống nhau liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao, CRP tăng cao.

Về loại thực phẩm gây ra ngộ độc, chuyên gia cho rằng khả năng cao là từ bánh su kem (loại trừ xúc xích nướng, nước uống cũng được dùng trong tiệc Trung thu).

Nguyên nhân gây ra ngộ độc sau ăn bánh su kem, có khả năng cao là bánh đã bị nhiễm khuẩn - Ảnh: VietNamNet

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều quan trọng là ghi nhận có những trường hợp không dự tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Do đó, loại trừ khả năng bánh su kem mới bị nhiễm khuẩn tại nơi tổ chức tiệc trung thu, mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó.

Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn, đang được Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM xử lý. Theo bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong cấp cứu ngộ độc hàng loạt ở trẻ em, có 2 nhóm tác nhân thường gặp gây ra ngộ độc thực phẩm.

Nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm trước 6 giờ sau khi ăn, thường là do độc tố enterotoxin của vi khuẩn tụ cầu. Nếu các triệu chứng xuất hiện muộn, thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân salmonella spp gây ra.

Đến thời điểm này, còn 17 trẻ đang nằm điều trị tại các bệnh viện (Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Lê Văn Thịnh, Nhân dân Gia Định), sức khỏe đều ổn định.

Chung cư Palm Heights - Palm City, nơi diễn ra lễ Trung thu khiến hàng chục người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm và 1 cháu bé 6 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối ngày 29/9, Ban quản lý và Ban quản trị chung cư Palm Heights - Palm City tổ chức lễ trung thu tại khu vực nội khu cho trẻ em sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại đây. Chị Phan Thị U (39 tuổi, quê Cà Mau, ở trọ trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) làm tạp vụ tại chung cư Palm Heights - Palm City được cư dân cho 2 cái bánh trung thu; Ban tổ chức cho bánh su kem. Chị U. mang bánh về phòng trọ và để bên ngoài (không để trong tủ lạnh).

Đến sáng 30/9, cả nhà chị U. cùng ăn bánh trung thu và bánh su kem. Sau khi ăn, chị U. cùng con trai 19 tuổi và bé gái P.N.Q (6 tuổi) đều bị nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Chiều cùng ngày, chị U và 2 con đi khám bệnh tại phòng khám gần nhà, mua thuốc về uống.

Sáng 1/10, ba mẹ con chị U. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), sau khi khám, được bác sĩ chỉ định mua thuốc uống, về nhà theo dõi. Trong ngày 1/10, bé Q. liên tục nôn ói, tiêu chảy. Đến khuya 1/10, gia đình phát hiện bé tím tái nên đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, lúc 23 giờ 46 phút ngày 1/10, bệnh nhi P.N.Q được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được, huyết áp không đo được, da lạnh, tím tái toàn thân, mất hết các phản xạ toàn thân. Bệnh nhi được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, được chẩn đoán ngưng thở (tử vong) trước nhập viện chưa rõ nguyên nhân; ra viện lúc 1 giờ 11 ngày 2/10. Bệnh viện đã mời công an địa phương đến bàn giao vụ việc. Sau đó, bé Q được đưa về Cà Mau an táng.

Không chỉ có gia đình chị U, trong thông báo khẩn gửi cư dân, bà Huỳnh Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City cho biết, trong ngày 1/10, Ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City nhận được thông tin về 5 trường hợp trẻ em ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn ói, sốt.

Đến sáng 2/10, Ban quản lý chung cư ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng tương tự. Tính đến chiều 3/10, có 48 người có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy. Hiện tại, có 19 người nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngoài ra, có 3 người nhập viện ở Cà Mau là người liên quan của bé Q, gồm chị U. (mẹ của bé Q), Lê Văn T. (19 tuổi, con trai chị U.) và em rể của chị U. là Nguyễn Văn H. (40 tuổi). Cả ba nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với triệu chứng đau bụng, đi tiêu, mệt mỏi. Hiện tại, vụ việc bé Q. tử vong đang được Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ.