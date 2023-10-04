Sở Y tế TP.HCM cũng đã lập đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân chung cư Palm Heights (nơi xảy ra vụ việc) vào hôm qua. Các chuyên gia đánh giá đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu chảy là những triệu chứng chính liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu. Trong số 50 người có triệu chứng nói trên, bao gồm cả nhân viên, nhà thầu và người thân của nhân viên.

Thông tin từ Báo VietNamNet, Sở Y tế TP.HCM sáng nay đã họp hội đồng các chuyên gia để đánh giá nguyên nhân ngộ độc sau vụ 1 bé gái tử vong và khoảng 50 người có triệu chứng đau bụng, sốt ói, sau khi ăn bánh đêm Trung thu.

Từ đêm 1/10 đến nay, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận một số bệnh nhi nhập viện. Các bé hiện đều tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được theo dõi sát.

Trong đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, có 8 trẻ nhập viện với biểu hiện cấp tính từ 1-3 ngày, gồm sốt ói tiêu chảy đau bụng, tiêu lỏng. Xét nghiệm ghi nhận CRP tăng cao, siêu âm bụng đa số ghi nhận quai ruột nhiều dịch, một số có dày thành ruột vùng hố chậu phải, chưa có kết quả soi cấy phân. 4/8 ca được truyền kháng sinh đường tĩnh mạch.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh hiện điều trị cho 3 trẻ (nhập viện trong ngày 1 và 2/10) và một người lớn. Các bé nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy liên tục, được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Đây cũng là cơ sở đã tiếp nhận khám cho bé P.N.Q (6 tuổi), trường hợp tử vong nghi sau ăn bánh đêm Trung thu.

Cũng theo bác sĩ Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ - cho biết chiều 1-10, khi bé Q. nhập viện thăm khám thì lúc khám bé tỉnh, không có dấu hiệu chuyển nặng nên bác sĩ không cho nhập viện.

Sau khi thăm khám và kê đơn thuốc, các bác sĩ có dặn người nhà khi có dấu hiệu bất thường cho bé quay lại bệnh viện thăm khám để xử lý kịp thời.

Khu trọ nơi bé ở. Ảnh: VnExpress

Cũng theo thông tin từ bệnh viện, đêm 1-10, bé Q. được chẩn đoán vào viện đã ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện chưa rõ nguyên nhân.

Ba mẹ bé cho biết tối 30-9, bé ói nhiều lần kèm tiêu chảy ba lần, ở nhà không xử trí gì. Chiều 1-10, bé được đưa tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ kê đơn thuốc ra về (kháng sinh, giảm đau, men tiêu hóa).

Đến 23h gọi bé không phản ứng, người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc này bé đã hôn mê, nhịp tim, huyết áp không đo được, da lạnh, tím tái toàn thân, không nghe được nhịp thở. Tại khoa cấp cứu, bé được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, bé tử vong.

Thông tin từ Báo VnExpress trước đó, theo thông báo ngày 2/10 của ban quản lý tòa chung cư này, họ đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện mừng trung thu vào tối 29/9, trong đó một quán cà phê tài trợ bánh su kem. Chứng từ giao nhận ghi bánh được giao đến quán cà phê vào lúc 10h, lưu trong tủ mát và giao cho đơn vị tổ chức sự kiện vào lúc 19h30.

Khi nhận bánh, ban tổ chức kiểm tra, ghi nhận bánh được bọc kín bằng nilon từng cái riêng lẻ, có hộp giấy bên ngoài, trên bao bì ghi rõ nhãn hiệu và bánh sản xuất trong ngày. Đến 20h, ban tổ chức phát bánh su kem cho các bé.

Đến ngày 1/10, ban quản lý nhận được thông tin về khoảng 5 trường hợp trẻ ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn ói, sốt. Sáng 2/10, nơi này ghi nhận thêm một số trường hợp có dấu hiệu tương tự. Ban quản lý đã cung cấp mẫu bánh còn lưu cho cơ quan chức năng đưa đi kiểm nghiệm, tiếp tục phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân.