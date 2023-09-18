Người phụ nữ suýt hỏng một bên mắt vì sai lầm khi dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài

Trong khi khám bệnh, bác sĩ bịt bên mắt còn lại, đưa ngón tay ra cho bệnh nhân đếm, lúc này nữ bệnh nhân chỉ có khả năng đếm được trong cự ly 0,5m. Nếu để ra xa hơn sẽ không nhìn thấy. Như vậy, điều này xem như đã mù một bên mắt.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống , mới đây bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ tên T. (55 tuổi) trong tình trạng một bên mắt mờ hẳn. Sau khi thăm khám, thị lực của bệnh nhân chỉ nhìn thấy ở khoảng cách 0,5m.

Với trường hợp này, chỉ có 1 bên bị suy giảm thị lực, còn bên còn lại vẫn nhìn được nên bệnh nhân chủ quan không đi khám. Đến khi bên mắt nhỏ thuốc gần như bị mù, bệnh nhân mới đi khám thì đã muộn. BS Nguyễn Hữu Nghị - giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Đà Nẵng, nguyên trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, trường hợp của bệnh nhân này qua thăm khám, chẩn đoán là Glaucoma (cườm nước), điều này đồng nghĩa một bên mắt vĩnh viễn chỉ nhìn thấy trong cự ly 0,5m, nếu không muốn nói là sẽ tụt thêm.

Theo khai thác bệnh sử, gần 2 năm trước đây, bệnh nhân bị ngứa và chảy nước mắt ở một bên mắt. Bà đã ra hiệu thuốc gần nhà và được tư vấn mua thuốc nhỏ mắt Tobradex. Chỉ vài ba ngày nhỏ thuốc, nữ bệnh nhân nhận thấy khỏi các triệu chứng trên. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng sau tình trạng bệnh trên lại tái phát. Sau đó bệnh nhân lại tiếp tục mua Tobradex về nhỏ mắt. Cứ như vậy qua gần 2 năm, bệnh nhân đã dùng hàng chục lọ thuốc này.

"Tôi đã giải thích và tư vấn cho bà T., mục tiêu của điều trị là giữ lại tầm nhìn như cũ chứ không phải làm cho mắt sáng hơn" - ông cho hay.

Tobradex là thuốc nhỏ mắt phối hợp giữa tobramycin và dexamethasone. Là một loại thuốc được bác sĩ chuyên khoa mắt chỉ định khá rộng rãi để điều trị các viêm nhiễm tại kết mạc, giác mạc, bờ mi, viêm màng bồ đào trước… do nhiễm khuẩn, dị ứng, rối loạn miễn dịch. Thuốc còn được dùng sau phẫu thuật bề mặt nhãn cầu, hay phẫu thuật vào nội nhãn để hạn chế.

Tobramycine là kháng sinh, có tác dụng mạnh và hấp thu nhanh. Còn dexamethasone là hoạt chất chống viêm thuộc dòng corticoid rất mạnh, hấp thu tốt vào nội nhãn, có tác dụng chống viêm, giảm đau nhức và cương tụ mạch máu nhanh chóng. Sự phối hợp giữa 2 hoạt chất này sẽ giúp cho các triệu chứng của bệnh mắt nhanh chóng được đẩy lùi, đạt hiệu quả điều trị mong muốn cho người kê đơn và cả bệnh nhân.

Tuy nhiên, với thuốc nước nhỏ mắt, khuyến cáo của nhà sản xuất liều chỉ định là từ 4-6 lần/ngày. Với một số bệnh lý cấp tính như viêm màng bồ đào cấp, viêm dị ứng nặng có thể tăng liều lên từ 8-10 lần/ngày. Còn với các bệnh lý mạn tính, bác sĩ sẽ chỉ định giảm liều từ từ tiến dần tới ngừng thuốc để hạn chế các tác dụng phụ.

Khoảng nửa tháng sau tình trạng bệnh trên lại tái phát. Sau đó bệnh nhân lại tiếp tục mua Tobradex về nhỏ mắt. Cứ như vậy qua gần 2 năm, bệnh nhân đã dùng hàng chục lọ thuốc này

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một số lưu ý khi dùng thuốc nhỏ mắt sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa những tai biến do sử dụng thuốc nhỏ mắt sai cách.

Sử dụng thuốc nhỏ mắt quá hạn sử dụng

Tuy thuốc nhỏ mắt thường có thời hạn sử dụng khá dài nhưng điều đặc biệt là sau khi đã mở nắp thì hầu hết thuốc nhỏ mắt chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn (thường là 15 ngày sau khi mở nắp). Do đó, để tránh nguy hiểm khi dùng thuốc quá hạn thì người bệnh không nên cố sử dụng tiếp, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Theo khuyến cáo, sau khi mở lọ thuốc nên ghi chú lên lọ ngày mở nắp và tuyệt đối không sử dụng thuốc đã mở lọ quá 15 ngày.

Thời gian nhỏ thuốc không đúng

Thuốc nhỏ mắt không phải sử dụng thời gian nào cũng được. Hay khi bạn cảm thấy ngứa mắt, mỏi mắt thì nhỏ. Điều này hoàn toàn không đúng. Tùy thuộc vào loại thuốc nhỏ mắt mà sẽ có khoảng thời gian giữa hai lần nhỏ là bao lâu. Vì vậy bạn nên tuân thủ theo đúng chỉ định này.

Dùng thuốc không theo chỉ định

Khi gặp các dấu hiệu bất thường ở mắt như đỏ, ngứa, cộm mắt… hẳn rất nhiều người tự ý mua thuốc nhỏ mắt mà không có chỉ định của bác sĩ. Đây là một sai lầm tai hại khi dùng thuốc nhỏ mắt. Việc dùng thuốc nhỏ mắt không đúng chỉ định vừa khiến tình trạng của mắt không được điều trị kịp thời, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, vừa mang lại những nguy hiểm do tác dụng phụ của thuốc nhỏ mắt có thể gây ra.

Mỗi loại thuốc nhỏ mắt chứa những thành phần khác nhau, có những loại có thành phần chính là nước muối sinh lý, có loại được bổ sung thêm các vitamin, các chất bổ cho mắt… Một số loại thuốc khác có chứa các thành phần gây co mạch như: thuốc kháng viêm corticoid, nếu không dùng đúng mục đích có thể gây hiện tượng tăng nhãn áp cho mắt, đục thủy tinh thể, ảnh hưởng đến thị lực.

Do đó, nếu bạn gặp các vấn đề về mắt gây khó chịu, cần đến bệnh viện kiểm tra để bác sĩ chỉ định các loại thuốc nhỏ mắt phù hợp nhất cho đôi mắt của bạn.

Nhỏ thuốc sai cách

Nhỏ thuốc thẳng vào lòng đen tưởng rằng đúng nhưng điều này rất hại cho giác mạc. Vì khi nhỏ trực tiếp sẽ gây kích thích giác mạc, khiến mắt chớp nhiều hơn, dung dịch thuốc nhỏ bị chảy ra ngoài làm giảm hiệu quả. Bên cạnh đó việc thường xuyên chạm tay vào miệng lọ sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập. Và khi nhỏ cũng tránh chạm miệng lọ vào mắt.

Sử dụng thuốc nhỏ mắt chung với nhiều người

Nên sử dụng riêng lẻ, không sử dụng chung thuốc nhỏ mắt giữa nhiều người. Vì khi dùng chung thuốc nhỏ mắt sẽ làm tăng lây lan các mầm bệnh (vi khuẩn, vi sinh vật hoặc bụi bẩn) từ người này sang người khác, đặc biệt các bệnh liên quan đến mắt.

Nhỏ quá 2 giọt cùng một lần dùng

Thói quen sai lầm của nhiều người cho rằng nhỏ nhiều giọt thuốc nhỏ mắt cùng lúc thì hiệu quả sẽ tăng lên. Tuy nhiên, thực tế thì mắt của chúng ta chỉ có thể chứa tối đa 2 giọt thuốc cùng một thời điểm, việc nhỏ thêm chỉ khiến thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài mà không mang lại hiệu quả nào. Mặc dù việc này không gây hại gì cho mắt nhưng lại gây lãng phí thuốc.

Lạm dụng thuốc

Rất nhiều người có thói quen nhỏ thuốc nhỏ mắt khi bị nhức mỏi mắt hoặc có các dấu hiệu mắc bệnh vì nghĩ rằng thuốc nhỏ mắt có thể làm giảm các triệu chứng này và tạo cảm giác dễ chịu tức thì. Nếu thói quen này kéo dài vô tình người dùng sẽ mắc phải chứng “nghiện” thuốc nhỏ mắt.

Việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng cách sẽ dễ gây ra những tác dụng phụ không đáng có cho đôi mắt. Các thành phần có trong thuốc như chất chống viêm, kháng sinh, chất bảo quản nếu dùng lâu dài sẽ gây các tác dụng phụ cho mắt như: viêm, cườm nước, thủng mắt, thậm chí gây mù lòa.

Lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid có thể gây ra một số hậu quả khó lường

Nhỏ mắt đúng là một trong những cách chăm sóc cho đôi mắt mà bạn không thể bỏ qua. Kỹ thuật nhỏ mắt đúng cách là nhỏ thuốc tại vị trí góc mắt ở gần mũi, sau đó nhắm đôi mắt, ngửa đầu lên. Dùng ngón tay sạch day nhẹ vào vị trí mắt được nhỏ để thuốc có thể từ từ lan ra.

Sau khi thuốc đã vào mắt, bạn không nên chớp mắt quá nhiều hoặc quá nhanh. Nhiều người nghĩ rằng việc chớp mắt và đảo mắt qua hai bên sẽ làm thuốc hấp thụ tốt hơn, nhưng điều này hoàn toàn sai. Chớp mắt liên tục sẽ làm cho thuốc thoát khỏi mắt. Bạn chỉ nên chớp mắt ở mức độ vừa phải. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy nhắm mắt trong 1 đến 2 phút.