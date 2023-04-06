Một loại thuốc nhỏ mắt và điều trị ung thư nghi bị làm giả bán tại trung tâm thuốc Hà Nội

Tin y tế 06/04/2023 13:50

Sở Y tế Hà Nội tập trung xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại Trung tâm bán buôn thuốc.

Theo VnExpress, ngày 6/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu xác minh thuốc chữa ung thư Adcetris 50 mg và thuốc nhỏ mắt TobraDex giả xuất hiện tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico, Hà Nội. Yêu cầu được Cục Quản lý Dược đưa ra sau khi nhận phản ánh từ 5 doanh nghiệp dược về việc phát hiện một số lô thuốc giả, nghi giả, không rõ nguồn gốc. Những thuốc này được cho là xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico và mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Trong đó, hai loại cần kiểm tra là thuốc nhỏ mắt TobraDex và thuốc ung thư Adcetris 50mg, kèm hình ảnh nhận diện thật - giả.

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Xác minh thông tin hai loại thuốc bị làm giả. Ảnh: VNExpress

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; xử lý trường hợp kinh doanh thuốc giả, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Trung tâm kiểm nghiệm lấy mẫu kiểm tra chất lượng loại thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng. Cũng theo VietNamNet, cơ quan này đề nghị Sở Y tế Hà Nội tập trung xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, như:

- TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, ghi nhãn số lô: 22C10HB, ngày hết hạn/EXP: 10/3/2024, ngày sản xuất/MFD: 10/03/2022; số lô: 22B16LA, ngày hết hạn/EXP: 16/2/2024, ngày sản xuất/MFD: 16/2/2022. Đây là thuốc nhỏ mắt.

Trong số này, hồi tháng 2, Cục Quản lý Dược đã phát thông báo trên toàn quốc với thuốc giả, nghi giả với thuốc TobraDex ghi nhãn số lô 22C10HB, kèm hình ảnh phân biệt sản phẩm thuốc thật và giả.

 - Adcetris 50mg, thuốc chống ung thư, ghi nhãn số đăng ký: 1-647-15, Public Price: 13071.30 SR.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ và đột xuất) việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

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Thông tin về loại thuốc bị làm giả. Ảnh: VietNamNet

Cùng đó, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng (Cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ban chỉ đạo 389 thành phố ...), tiến hành cao điểm thanh tra, kiểm tra đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.

Trung tâm kiểm nghiệm cần tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng...

 

 

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Từ khóa:   thuốc làm giả thuốc nhỏ mắt thuốc trị ung thư

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