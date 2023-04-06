Tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội

Tin y tế 06/04/2023 07:20

Bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều các nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó, có 2 ca bệnh rất nặng.

Theo VOV, vào khoảng 16h30-16h50, các phương tiện cấp cứu lần lượt chuyển 14 trường hợp gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) vào cấp cứu. Trong đó, bệnh nhân nhỏ nhất là 7 tuổi và bệnh nhân lớn nhất là 42 tuổi.

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Bệnh viện báo động đỏ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: VietNamNet

Trong số các nạn nhân vào cấp cứu có 7 người có nhiều tổn thương ở cẳng chân, cẳng tay, cánh tay và đa vết thương phần mềm đã được cấp cứu, chuyển theo dõi tiếp tục vào khoa Chấn thương hỉnh và Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

5 trường hợp bị xây xước nhẹ, không có tổn thương phần xương, cũng đã được cấp cứu, xử lý vết thương và được các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà. Trong số này, có trường hợp cháu bé 7 tuổi cũng đã được ra viện.

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Có 2 ca bệnh rất nặng. Ảnh: VietNamNet

Trong số ca cấp cứu có 2 ca rất nặng là bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê Thái Bình, bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não chuyển khoa Hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi và bệnh nhân nam, 37 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương, gồm chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín, gãy hở IIIB xương cẳng chân dập nát.

Tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội - Ảnh 3
 

 

Tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội - Ảnh 4

Các nhân viên y tế đều căng mình làm việc để cứu sống người bệnh nặng, kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Đồng thời, Phòng Công tác xã hội, Tổ chăm sóc khách hàng cũng tham gia hỗ trợ cho người bệnh kết nối với thân nhân, người nhà. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng ghi nhận thông tin từ những trường hợp bệnh nhân nhẹ. Cũng theo Báo Người Đưa Tin, là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Nguyễn Chiến Thắng, bảo vệ một nhà hàng ngay gần ngã tư Xuân La – Võ Chí Công cho biết, khoảng 16h30, tôi thấy tài xế ô tô điều khiển xe với tốc độ rất nhanh đâm vào hàng loạt xe máy trên đường.

Theo ông Thắng, sau vụ tai nạn, tài xế ô tô mặt tái mét, khóc rồi nói: “như thế này có chết tôi không”. Tài xế nói với ông Thắng rằng bị mất phanh dẫn đến tai nạn.

“Thấy hiện trường quá khủng khiếp tôi bảo và dẫn tài xế vào công an phường trình báo, đồng thời thông báo công an ngoài ngã tư Xuân La – Võ Chí Công có vụ tai nạn đâm liên hoàn, nhiều người bị thương”, ông Thắng kể.

 

Nam bảo vệ cho biết, tại hiện trường, lúc đó gần 20 chiếc xe máy nằm la liệt từ đầu ngã tư này sang bên kia đường. Còn chiếc ô tô của tài xế nát bét.

“Nhiều người bị thương nặng lắm, nằm la liệt ở ngã tư, trong đó có mấy trẻ em. Sau đó, hàng chục xe cấp cứu đến hiện trường đưa nạn nhân vào viện”, ông Thắng nói.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, ông V. điều khiển xe ô tô mang BKS29A-08312 trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đi đến ngã tư Xuân La – Võ Chí Công bất ngờ tông 17 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Bước đầu, ông V. khai nhận lái xe ô tô chở vợ đi khám bệnh đi từ Bệnh viện tim Hà Nội đi ra thì va chạm với 17 xe máy.Theo TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E: Xác định đây là cấp cứu thảm hoạ với số người tai nạn giao thông có thể nhiều và nặng nên Bệnh viện E đã thực hiện báo động đỏ cấp cứu.  

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