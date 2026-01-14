Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất?

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi này đã diễn ra suốt khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm gần đây, khoảng 800 tấn mì tươi chứa hóa chất đã được đưa ra thị trường, âm thầm len lỏi vào bữa ăn của hàng nghìn gia đình.

 

Như trước đó báo Dân Việt đưa tin, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (45 tuổi), Huỳnh Cẩm Lài (44 tuổi, vợ Toàn) và Thạch Vĩnh (21 tuổi, cùng trú tại phường Phú Thạnh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất? - Ảnh 1
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát và bắt quả tang các đối tượng đang trực tiếp trộn hàn the, soda và dung dịch silicate vào mì sợi.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi này đã diễn ra suốt khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm gần đây, khoảng 800 tấn mì tươi chứa hóa chất đã được đưa ra thị trường, âm thầm len lỏi vào bữa ăn của hàng nghìn gia đình.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, Natri Silicate (Na2SiO3) hay còn gọi thủy tinh lỏng là một hợp chất gồm các ion natri và anion silicat thường được dùng trong công nghiệp làm keo, chất kết dính và chống thấm.

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất? - Ảnh 2
Cơ sở sản xuất mì tươi trộn hóa chất. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Na2SiO3 được sử dụng chủ yếu trong sản xuất vật liệu xây dựng, chất tẩy rửa, giấy, dệt may và nhiều lĩnh vực khác.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, việc sử dụng hàn the không đúng cách với liều lượng quá mức cho phép sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, cụ thể như sau:

Khi người dùng ăn phải thực phẩm có chứa hàn the, cơ thể có khả năng đào thải khoảng 70%. Phần còn lại sẽ được cơ thể tích tụ trong các cơ quan nội tạng, đến lúc lượng hàn the lên đến 5g sẽ gây ngộ độc cấp và mãn tính, thậm chí trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong.

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất? - Ảnh 3
BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đối với người có sức khỏe đường ruột yếu ăn phải thực phẩm có chứa hàn the sẽ gây ra triệu chứng tiêu chảy, đau bụng hoặc nôn mửa. Lâu dần chất độc tích tụ trong gan sẽ dẫn đến hại gan và suy nhược cơ thể.

Hàn the gây ra sự kích thích đến hệ thần kinh và có thể dẫn đến trầm cảm. Riêng cơ quan thận phải lọc nhiều chất độc lâu ngày sẽ suy yếu và rối loạn chức năng thận.

Ngoài ra, một số tác hại khác có thể có của hàn the như gây rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt, rất nguy hiểm cho trẻ em và thai nhi.

Ngày 26/12, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin về trường hợp cấp cứu bỏng hóa chất thông bồn cầu.

