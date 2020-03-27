Người bị viêm khớp dạng thấp kiêng ăn gì?

Mỗi một căn bệnh khác nhau, muốn có tiến triển tốt, ngoài việc điều trị theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thì việc ăn gì và không nên ăn gì cũng hỗ trợ rất nhiều. Viêm khớp dạng thấp là một căn bệnh phổ biến, nó gây khó chịu cho người bệnh. Để hạn chế đến mức thấp nhất những cơn đau cho xương và khớp thì bạn nên tìm hiểu về việc viêm khớp dạng thấp kiêng ăn gì từ đó tránh sử dụng.

Nguyên nhân của căn bệnh viêm khớp dạng thấp là do hệ miễn dịch của chính bản thân người bệnh tấn công vào synovial là lớp màng bao quanh khớp. Như vậy sẽ khiến cho xương và sụn bị phá hủy. Kéo theo gân và dây chằng cũng bị giãn và suy yếu theo.

Viêm khớp dạng thấp là căn bệnh mãn tính xuất hiện do rối loạn hệ thống miễn dịch tấn công vào mô trong cơ thể của bạn. Người bị bệnh này sẽ thấy viêm, đau, xơ cứng và sưng ở các khớp. Chủ yếu là sẽ tác động vào khớp tay, chân hoặc khớp gối. Nếu để bệnh tiến triển nặng không kiểm soát được sẽ làm tổn thương hệ khớp và cả hệ thống cơ thể như: mắt, tim, phổi, mạch máu.

Viêm khớp dạng thấp là căn bệnh dễ gặp - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp cao

Hầu hết tất cả mọi người đều có thể bị viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao là:

Phụ nữ có khả năng mắc cao hơn nam giới.

Thường xuất hiện ở tuổi trung niên.

Yếu tố di truyền cũng cần phải được xem xét đến.

Hút thuốc lá là một nguyên nhân.

Người bị béo phì.

Phơi nhiễm do môi trường làm việc.

Viêm khớp dạng thấp kiêng ăn gì?

Những thực phẩm mà người mắc bệnh viêm đa khớp dạng thấp nên kiêng ăn.

Không ăn thức ăn quá nhiều chất béo

Đây là nhóm thực phẩm đầu tiên cần nhắc đến đối với việc bệnh viêm đa khớp dạng thấp nên kiêng ăn gì. Khi ăn thức ăn có hàm lượng chất béo cao sẽ khiến cho lượng mỡ ở trong máu cũng cao lên. Từ đó dẫn đến việc các phản ứng sưng tấy ở mặt khớp ngày càng nghiêm trọng hơn. Bạn sẽ thấy càng ngày càng đau khớp và nguy cơ bị viêm cao.

Hạn chế ăn các loại thức ăn có nhiều chất béo - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi ăn quá nhiều chất béo sẽ khiến bạn mắc một số bệnh về tim mạch và đặc biệt là béo phì. Theo như nghiên cứu thì người bị béo phì có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp cao hơn do xương phải chống đỡ khối lượng cơ thể quá nặng.

Lời khuyên cho bạn là không nên ăn các loại thức ăn như: đồ đóng hộp, xúc xích, lạp xưởng, dăm bông… Khi nấu ăn, bạn nên thay mỡ động vật bằng các loại dầu thực vật. Tuy nhiên cũng chỉ dùng ở mức vừa phải mà thôi.

Thịt đỏ

Thịt đỏ là câu trả lời tiếp theo cho câu hỏi “Bệnh viêm đa khớp dạng thấp kiêng ăn gì?”. Thịt đỏ bao gồm: thịt bò, thịt lợn, thịt trâu, thịt dê, thịt chó… Đây đều là những thực phẩm hằng ngày vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều loại thịt này vì chúng sẽ gây viêm khớp ở các xương khiến các cơn đau xuất hiện nhiều hơn và nặng hơn. Từ đó, làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như chế độ sinh hoạt của những người bị bệnh.

Không nên ăn nhiều thịt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn bánh kẹo, bơ, đồ ngọt

Hãy cắt bỏ hoàn toàn những loại thực phẩm này trong thực đơn hằng ngày của những người bị viêm khớp dạng thấp. Bởi chúng là nguyên nhân khiến cho các vị trí viêm của bạn ngày càng nặng hơn. Từ đó việc chữa trị cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, ăn đồ ngọt còn dẫn đến các căn bệnh khác như huyết áp, tim mạch hay tiểu đường.

Nên cắt giảm đồ ngọt trong thực đơn của người bị viêm khớp dạng thấp - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế muối trong các bữa ăn

Hãy tập thói quen ăn nhạt để tốt cho sức khỏe nói chung và bệnh viêm khớp dạng thấp nói riêng. Bởi muối quá nhiều sẽ khiến cho các bộ phận trên cơ thể cũng như xương khớp bị ảnh hưởng xấu. Riêng đối với người bị viêm khớp dạng thấp sẽ khiến cho các phần khớp bị viêm đau hơn, làm tích tụ nước ở các phần đó khiến sưng tấy nặng nề hơn.

Vì vậy, không nên ăn các loại thực phẩm ví dụ như: thịt khô, rau dưa cà muối, các loại mắm, cá khô, dăm bông, xúc xích. Cắt giảm muối, nước mắm khi nấu đồ ăn.

Tập thói quen ăn nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Giảm thực phẩm nhiều omega-6 và axit oxalic

Đây được coi là những chất tối kỵ đối với người bị xương khớp. Chúng sẽ khiến cho quá trình phản ứng viêm nhiễm của các khớp bị kích hoạt nhiều hơn. Từ đó các nguy cơ viêm khớp cũng ngày càng tăng lên. Một số loại thực phẩm cụ thể như: cam, quýt, mận, việt quất… bạn nên hạn chế.

Không sử dụng rượu bia, chất kích thích

Đây có thể được coi là nguyên nhân chính dẫn đến viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa và đặc biệt là gout. Vì vậy, không chỉ có người bệnh mà tất cả chúng ta đều không nên sử dụng quá nhiều các loại chất kích thích, rượu bia này.

Không nên sử dụng rượu, bia, chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm khác

Ngoài ra, những người bị viêm khớp dạng thấp không nên ăn các loại thực phẩm như: cơm nếp, thịt gà, thực phẩm có tính nóng, bắp…

Từ những khuyến nghị về viêm khớp dạng thấp kiêng ăn gì, bạn hãy lựa chọn cho mình một chế độ ăn hợp lý để giúp cho bệnh tình nhanh khỏi hơn.