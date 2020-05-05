Nếu bạn nghe thấy tiếng ve kêu trong tai, có thể tai trái nghe nhiều hơn tai phải và ngày càng to dần thì rõ ràng bạn đã bị ù tai. Hầu hết mọi người đều bị ù tai ít nhất một lần trong đời, đặc biệt là trong môi trường xung quanh yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng ve kêu trong tai kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm khiến người mắc mệt mỏi tinh thần. Vì vậy tìm hiểu tiếng ve kêu trong đầu là bệnh gì, cách chữa tiếng ve kêu trong tai như thế nào là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Cùng xem những thông tin hữu ích giải đáp chi tiết xung quanh việc Nghe có tiếng ve trong đầu với bài viết dưới đây.

Chứng ù tai rất phổ biến. Khoảng 15-20% số người trải qua tình trạng ù tai này. Các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chứng ù tai phải kể đến là:

Ù tai, nghe tiếng ve kêu trong đầu không phải là một bệnh mà nó là triệu chứng. Triệu chứng ù tai dễ thấy nhất là bạn nghe như tiếng ù, huýt sáo, nhói, rít, ầm ầm, giống như tiếng ve sầu kêu trong tai, có thể nghe thấy mọi lúc hoặc chỉ thỉnh thoảng và có thể thay đổi cường độ. Ù tai có thể phát triển dần dần với âm thanh nhỏ hoặc đột ngột xuất hiện.

- Tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn: Với cường độ cao và trong thời gian dài làm tổn thương các tế bào tai trong, dẫn đến nghe có tiếng ve kêu trong đầu.

- Căng thẳng hoặc chấn thương: Do căng thẳng hoặc gặp các vấn đề chấn thương về đầu, tổn thương dây thần kinh số 8 (chịu trách nhiệm mang âm thanh từ tai tới não), ảnh hưởng cơ bắp và lưu lượng máu dẫn đến ù tai.

- Nghe kém do tuổi tác: Khi về già, lão hóa khiến tai nghe kém đi và xuất hiện hiện tượng tiếng ve kêu trong tai.

- Viêm tai giữa: Khi vấn đề nhiễm trùng được xử lý thì ù tai sẽ khỏi. Tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời, tình huống xấu nhất có thể là mất thính lực vĩnh viễn.

- Một số thuốc theo toa và không kê đơn: Một số loại thuốc khiến bạn bị chóng mặt, thay đổi lưu lượng máu dẫn đến suy giảm thính lực, ù tai đột ngột.

- Thay đổi sức khỏe: Các bệnh lý về huyết áp, trầm cảm, căng thẳng, mệt mỏi có tác động rất lớn đến triệu chứng ù tai. Nó có thể xấu đi hoặc tiến triển tốt hơn tùy thuộc vào tâm lý và chất lượng giấc ngủ của bạn.

Các nguyên nhân dẫn đến chứng ù tai, nghe thấy tiếng ve kêu trong tai trên đây tác động lâu ngày/đột ngột gây gián đoạn thông tin dẫn truyền từ tai đến bộ não, làm giảm thính lực.

Trong khi đó, hệ thống thính giác của chúng ta liên tục lắng nghe các loại âm thanh. Các âm thanh khác nhau với mỗi người về âm sắc, cao độ, âm lượng và mức độ nhận thức. Nó có thể được cảm nhận ở một tai, hai tai, thậm chí là trung tâm của não bộ.

Đối với những người ù tai bị giảm thính lực, những âm thanh bị thiếu tạo ra sự thiếu vắng tiếng ồn nên não bộ cố gắng điều chỉnh bằng âm thanh ù tai. Giống như đang muốn nghe đài nhưng lại chưa bắt đúng tần số, muốn nghe rõ hơn thì bạn phải tăng âm lượng. Điều này làm tăng cả tiếng rè rè, nhiễu sóng cùng một lúc.

Tuy nhiên, có một số nguyên nhân tiềm ẩn cảnh báo sức khỏe từ tiếng ve kêu vo ve trong đầu có thể kể đến như là dấu hiệu báo trước của bệnh ung thư vòm họng, xơ vữa động mạch, u bướu ở vùng đầu hoặc cổ, thoái hóa đốt sống cổ, hội chứng Meniere...

Bị Ù tai có nguy hiểm không?

Ù tai gây ảnh hưởng như nào đến sức khỏe?

Trả lời cho câu hỏi Ù tai có nguy hiểm không từ góc độ y học là KHÔNG. Tuy nhiên, về lâu dài có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tinh thần khi nó làm rối loạn sự tập trung vào ban ngày và cướp mất giấc ngủ vào ban đêm.

Khi bị ù tai đột ngột kèm theo chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, đau tai thì nên đi khám tại bệnh viện để phát hiện các bệnh lý kịp thời, khám càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao.

Chứng ù tai, nghe tiếng ve kêu trong đầu sẽ kéo dài bao lâu?

Ù tai kéo dài bao lâu thì được gọi là ù tai mãn tính?

Chứng ù tai có thể xảy ra trong một thời gian ngắn, sau đó ngay lập tức biến mất hoặc có thể kéo dài trong vài tháng hoặc kéo dài suốt đời. Thông thường, các chuyên gia y tế phân biệt giữa ba loại ù tai:

- Ù tai cấp tính: Kéo dài dưới ba tháng và thường tự biến mất. Điều trị bằng thuốc đôi khi có thể giúp ích trong trường hợp này.

- Ù tai bán cấp: Tái phát trong vòng ba đến mười hai tháng. Điều trị bằng thuốc và/hoặc các bài tập thư giãn có thể cải thiện tình trạng này.

- Ù tai mãn tính: Các triệu chứng kéo dài hơn mười hai tháng và chỉ hiếm khi giảm bớt mà không có sự can thiệp điều trị hoặc dược phẩm.

Cách chữa tiếng ve kêu trong tai

Ù tai, nghe có tiếng ve trong đầu được cải thiện rõ rệt khi giảm tiếp xúc tiếng ồn

Liệu tiếng ve kêu trong tai có chữa được không? Tùy từng nguyên nhân mà chứng ù tai có thể không chữa khỏi hoàn toàn nhưng nó có thể được kiểm soát và điều trị thành công trong khoảng 80% trường hợp với các biện pháp:

- Giảm tiếp xúc với tiếng ồn lớn: Giảm tiếp xúc với các nguồn kích thích để giảm chứng ù tai. Trong trường hợp không đi khỏi nơi ô nhiễm tiếng ồn được hãy bảo vệ tai bằng nút tai hoặc nút bịt tai.

- Thư giãn và Thiền: Nếu thư giãn nhiều hơn, bạn giảm căng thẳng. Mục đích việc thư giãn và tập thiền là dạy bản thân quên đi chứng ù tai, thả lỏng tâm trí và nâng cao sức khỏe.

- Xây dựng chế độ ăn uống khỏe mạnh, giàu dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh giúp chữa tiếng ve kêu trong tai hiệu quả và hữu ích.

- Kiêng caffeine, rượu và các chất kích thích: Vì chúng có thể tạm thời làm tăng chứng ù tai cho một số người.

- Tập thể dục: Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể đạt được mức độ khỏe mạnh cao hơn và trong hầu hết các trường hợp giúp mọi người đối phó tốt hơn với chứng ù tai của họ.

- Bỏ hút thuốc: Hút thuốc làm thu hẹp các mạch máu cung cấp oxy quan trọng cho tai và các tế bào cảm giác.

- Máy trợ thính và thuốc do bác sĩ kê: Máy trợ thính và thuốc do bác sĩ kê đơn có thể giúp ích cho chứng ù tai của bạn, khắc phục bất kỳ nguyên nhân mất thính lực tiềm ẩn nào bằng cách giảm mức độ chú ý mà não đang cố cân bằng âm thanh bằng chứng ù tai. Trong hầu hết các trường hợp, máy trợ thính và thuốc có thể giúp bạn giảm bị làm phiền bởi tiếng ve kêu này.

Bài thuốc Đông y chữa ù tai tại nhà đơn giản

Bài thuốc Nam trị ù tai, chữa tiếng ve kêu trong tai đơn giản

Có thể chữa chứng ù tai, cách chữa tiếng ve kêu trong tai bằng một số bài thuốc Nam với các vị thuốc quen thuộc và dễ tìm như sau:

Bài thuốc chữa ù tai tại nhà do ô nhiễm tiếng ồn: Chuẩn bị 10g lá dâu, 10g rau má, 16g thổ phục linh, tơ hồng xanh 12g, sắc uống trong ngày. Với những ai bị huyết áp cao thì sắc cùng thêm với 10g lá tre, ai bị huyết áp thấp thì cho thêm 6g ngải cứu, bị chứng mất ngủ thì sắc cùng với 8g lá vông (lá vông giúp dễ ngủ).

Bài thuốc trị ù tai do mệt mỏi, căng thẳng: Chuẩn bị 16g đỗ đen sao tồn tính, 12g mỗi loại hà thủ ô, dây chiều, tơ hồng xanh, hoài sơn. Nếu căng thẳng kèm mất ngủ, nhịp tim chậm thì sắc thêm cùng với 12g lạc tiên và 6g ngải cứu. Nếu căng thẳng mất ngủ, nhịp tim nhanh thì đun cùng với 12g hoa cúc khô, 10g cỏ mần trầu có tác dụng an thần, điều hòa nhịp tim.

Bài thuốc trị ù tai do nóng trong bốc lên: Chuẩn bị 12g đỗ đen, 8g rau má, 6g lá tre, 6g cúc hoa, 10g nhân trần, 10 vừng đen. Với người huyết áp cao thì sắc thêm cùng với 50g cần tây tươi (không phải nước ép cần tây) giúp hạ huyết áp, với người huyết áp thấp thì đun cùng 6g lá ngải cứu và 100g rau ngót tươi.

Các bài thuốc trên đều tính là một thang thuốc, các bạn sắc một thang thuốc uống trong một ngày, ngày sắc hai lần, mỗi lần sắc cho khoảng 1,5-2l nước. Sắc còn 1/3 thì dừng, đợi lúc nước thuốc còn ấm thì uống. Ngày uống hai lần vào buổi sáng và buổi chiều.

Nghe tiếng ve kêu trong tai không phải là bệnh mà là triệu chứng của ù tai, nếu không tìm các biện pháp khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người mắc. Hi vọng với những thông tin hữu ích trên đây, các bạn đã hiểu thêm nhiều về chứng ù tai, nguyên nhân và cách chữa tiếng ve kêu trong tai.

Trước khi áp dụng bất kì cách chữa cũng như sử dụng thuốc nào bạn hãy đi khám và tham khảo ý kiến bác sĩ trước để có những đánh giá và tư vấn chính xác nhất với tình trạng bản thân. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, không còn bị chứng ù tai, nghe có tiếng ve trong đầu làm phiền.