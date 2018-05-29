Một số cách chữa đầy bụng và đau bụng khi ăn hải sản không cần dùng thuốc

Sức khỏe 29/05/2018 10:45

Một số người khi ăn hải sản bị đau bụng đầy bụng, chướng bụng rất khó chịu. Vậy thì cách chữa đầy bụng khi ăn hải sản như thế nào?

Hải sản là loại thực phẩm rất được yêu thích bởi nhiều người. Thậm chí, không ít người còn bị “ghiền” hải sản. Họ có thể ăn hải sản từ ngày này sang ngày khác, ăn ba bữa, liên tục trong cả tuần không hề chán. Tuy nhiên, có trường hợp ăn hải sản bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa và bị dị ứng nổi mề đay khắp người. Đa phần nguyên nhân là do thể trạng không thích ứng với hải sản hoặc chưa biết ăn hải sản đúng cách.

Ăn hải sản thế nào cho đúng cách?

Ăn hải sản thế nào cho đúng cách
Ăn hải sản thế nào cho đúng cách. Ảnh minh họa: Internet.

Hải sản chứa hàm lượng chất dinh dưỡng lớn, đặc biệt là đạm, trong so sánh với trứng và các loại thịt thông thường. Tuy nhiên, các món ăn này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa nếu không biết cách chế biến và thưởng thức đúng.

Để tránh ăn hải sản bị đầy bụng thì nguyên tắc đầu tiên đó là không ăn hải sản tái, sống, đã chết và không còn tươi. Nếu bụng dạ kém thì đây là quy tắc ăn hải sản bạn cần tuyệt đối tuân thủ.

Hầu hết đồ biển đều có chứa vi khuẩn vibrio para haemolyticus. Loại vi khuẩn này có thể gây ra bệnh tiêu chảy và nếu để càng lâu trên bờ thì nó càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Trường hợp hải sản được bảo quản đông lạnh thì vibrio para haemolyticus còn có thể sản sinh ra histamin gây ngộ độc.

Ăn sống hoặc làm gỏi cũng là thói quen chế biến hải sản phổ biến. Tuy nhiên, vào những ngày hè nóng nực, bạn nên hạn chế ăn những món ăn này bởi vì khả năng bị rối loạn tiêu hóa sẽ rất cao. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong hải sản dưới điều kiện độ ẩm thuận lợi khi được đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan, thậm chí, còn tạo cơ hội cho vi khuẩn ký sinh đường ruột, rán xuất hiện. Nếu không nhanh chóng chấm dứt thói quen ăn đồ tái, sống thì đừng quá bất ngờ nếu một ngày bỗng nhiên, bụng đau dữ dội.

Cách chữa đau bụng khi ăn hải sản

Cách dùng gừng chữa đau bụng khi ăn hải sản
Cách dùng gừng chữa đau bụng khi ăn hải sản. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu lỡ may ăn hải sản bị đau bụng thì cách chữa như thế nào? Rất may là có một vài biện pháp bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để chữa trị. Cụ thể như sau:

Cách dùng gừng chữa đau bụng khi ăn hải sản

Dùng gừng là một trong những cách hiệu quả để chữa trị ngộ độc thức ăn, đặc biệt là triệu chứng bị đau bụng và đầy bụng khi ăn hải sản. Gừng có tác dụng làm dịu các vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi, ợ chua, ăn không tiêu, khó chịu.

Để chữa đau bụng khi ăn hải sản bằng gừng, đầu tiên, rửa sạch và giã nát một củ gừng tươi. Sau đó, nấu với một bát nước sôi để uống. Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì bạn có thể dùng trà gừng túi lọc thay thế.

Cách dùng mật ong chữa đau bụng khi ăn hải sản

Ngoài gừng, bạn cũng có thể dùng mật ong để điều trị đau bụng khi ăn hải sản. Mật ong có tính kháng khuẩn nên nó sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn độc hại, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức đề kháng cho cơ thể.

Để chữa đầy bụng do ăn hải sản bằng mật ong, bạn có thể pha nửa muỗng cafe nước gừng tươi với nửa muỗng cafe mật ong rồi cho người bệnh uống.

Trường hợp nếu áp dụng hai cách này mà cơn đau bụng, đầy bụng vẫn không thuyên giảm thì tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ sớm.

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