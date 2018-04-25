Sử dụng muối khi chế biến thức ăn sẽ giúp món ăn thêm đậm đà. Tuy nhiên, ăn quá nhiều muối sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) khuyến cáo chúng ta nên ăn từ 1.500 đến 2.400mg muối mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay đang tiêu thụ muối cao hơn nhiều so với mức đề xuất này, thậm chí lên tới 3.400mg/ngày, đa phần do ăn quá nhiều thức ăn đã qua chế biến. Thói quen này làm tăng rủi ro mắc các bệnh về tim vì thức ăn đã qua chế biến chứa ít calo, ít chất dinh dưỡng và rất nhiều muối. Chuyện gì xảy ra nếu ăn quá nhiều muối? Để minh họa cho những rủi ro của một chế độ ăn nhiều muối, một nghiên cứu xuất bản trên Tạp chí Y khoa của Anh đã nhận thấy ước tính có khoảng 1,65 triệu ca tử vong mỗi năm là có liên quan tớit? việc ăn quá nhiều muối. Ở Mỹ, 10% số ca tử vong liên quan tới tim mạch là do ăn thực phẩm có hàm lượng muối vượt mức. Mặc dù chắc chắn không ai chết vì ăn quá nhiều muối nhưng nó sẽ làm tăng rủi ro mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác.

1. Ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc phải các vấn đề về thận Ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc phải các vấn đề về thận. Ảnh minh họa: Internet. Một chế độ ăn nhiều muối làm tăng rủi ro phát triển sỏi thận bởi vì nó làm tăng lượng canxi trong nước tiểu. Đây là yếu tố chính khiến sỏi thận có cơ hội hình thành. Khi bạn ăn nhiều muối, cơ thể cần nhiều nước hơn để hóa lỏng natri có trong muối. Bình thường, cơ thể loại bỏ chất lỏng dư thừa bằng cách lọc máu qua thận để lấy nước ra khỏi máu. Tuy nhiên, khi cơ thể có nhiều natri, thận sẽ thải ít nước hơn và do đó huyết áp tăng lên. Điều này có thể gây ra suy thận vì khi huyết áp tăng để thích ứng với lượng muối dưa thừa, gây ra sức căng đối với các động mạch đẫn đến thận.

2. Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp Như đã đề cập ở trên, những người ăn quá nhiều muối sẽ có nguy cơ cao bị huyết áp cao. Điều này xảy ra do muối khiến cơ thể giữ nước, thứ làm cho tim đập nhanh hơn. Lúc này, áp lực dồn lên các cơ quan, khiến cho bệnh tim, đột quỵ, mất trí nhớ, bệnh tim mạch và các vấn đề nghiêm trọng khác xuất hiện. 3. Ăn quá nhiều muối gây trương phình Khi ăn quá nhiều muối, cơ thể giữ nước. Đa phần mọi người nghĩ rằng trương phình chỉ xuất hiện ở bụng; tuy nhiên, natri trong muối có thể khiến nước dư thừa không được thải ra ngoài. Do vậy, bạn có thể mắc phải các triệu chứng như sưng viêm ở chân và tay. Lưu ý rằng một lần ăn nhiều muối có thể không gây ra các tình trạng này nhưng về lâu dài thì khả năng mắc phải rất lớn. 4. Ăn quá nhiều muối gây ra hội chứng “brain fog” (sương mù não bộ) Ăn quá nhiều muối gây ra hội chứng “brain fog”. Ảnh minh họa: Internet. Nhiều người bị mất khả năng về nhận thức, hay quên, đờ đẫn. Hội chứng này xuất hiện có thể do tiêu thụ quá nhiều muối. Một nghiên cứu xuất bản vào năm 2011 trên Tạp chí Neurobiology of Aging (Sinh học thần kinh đối với sự già hóa) thì những người già ăn nhiều muối và ít vận động sẽ dễ bị suy giảm nhận thức. 5. Ăn quá nhiều muối có thể làm loãng xương Ít ai nghĩ đến ăn quá nhiều muối có thể tăng nguy cơ bị loãng xương. Nhưng thực tế, cơ thể giảm canxi khi bạn đi tiểu, và càng ăn nhiều muối thì bạn càng mất nhiều canxi. Khi không có đủ canxi trong máu thì xương sẽ bị loãng. Vậy làm thế nào để tránh các nguy cơ này? Cắt giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn việc ăn đồ ăn đã qua chế biến.

Bổ sung nhiều kali trong bữa ăn. Kali sẽ làm giảm tác động của việc ăn quá nhiều muối và giảm huyết áp.

Nấu ăn ở nhà và hạn chế dùng muối.

Mua các thực phẩm tươi như hoa quả, rau củ để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Rõ ràng, ăn quá nhiều muối không hề tốt cho sức khỏe. Thế nên, từ hôm nay hãy cắt giảm loại gia vị này ra khỏi thực đơn của gia đình bạn nhé.

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