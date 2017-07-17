Tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối ăn tốt hơn dùng đường nhiều do muối có các đặc tính khoáng hóa, massage và trị liệu mạnh mẽ. Nhờ vậy, da bạn sẽ nhanh chóng mịn màng và trắng sáng chỉ sau vài lần sử dụng.
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Tẩy da chết là phần vô cùng quan trọng trong mọi quy trình làm đẹp. Nếu chưa bao giờ thực hiện điều này thì chắc chắn, bạn sẽ rất bất ngờ về hiệu quả của cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối ăn được giới thiệu dưới đây: vừa giúp loại bỏ các lớp tế bào đã khô, bong tróc, vừa tăng cường sức khỏe cho da, đẩy nhanh việc tái tạo tế bào mới, cân bằng quá trình sản xuất dầu, làm sạch lỗ chân lông khiến vi khuẩn không thể xâm nhập và cho bạn một làn da mềm mịn, trắng sáng rất nổi bật.
Tẩy da chết bằng muối hay đường thì tốt hơn?
Do cả đường và muối ăn khi kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác như tinh dầu hoa hồng, vỏ cam, chanh, gừng hoặc các loại thảo dược khác đều giúp loại bỏ da chết và chăm sóc da tốt nên một số người thường băn khoăn không biết nên chọn đường hay muốn ăn để làm đẹp. Tuy nhiên, theo trang Happi.com thì nói chung, tẩy tế bào chết bằng muối ăn thường tốt hơn nhờ khả năng chà xát, các tác dụng khoáng hóa và trị liệu của muối.
Vì muối biển là các chất làm sạch tự nhiên giúp loại bỏ chất độc hại trong lỗ chân lông, giúp cho quá trình lưu thông khí ở da dễ dàng hơn, làm da săn chắc và cải thiện độ mềm mịn nên đa phần các phương pháp tẩy tế bào chết với muối đều khuyến khích sử dụng muối biển, chẳng hạn như muối Himalaya, muối Hawai, muối biển Chết Isarel hay muối biển Địa Trung Hải.
Mặc dù dùng muối tẩy tế bào chết có hiệu quả cao nhưng chị em cũng cần lưu ý không nên sử dụng muối khi da có nhiều tổn thương hoặc nhạy cảm với muối.
Các công thức tẩy tế bào chết bằng muối ăn phổ biến nhất
Hỗn hợp muối + mật ong tẩy tế bào chết
- Cho 1 thìa mật ong nguyên chất và ¼ thìa muối vào trong một chiếc bát. Khuấy đều cho đến khi muối tan hết.
- Tắm qua người bằng nước sạch. Sau đó, thoa đều hỗn hợp trên lên người và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thư giãn trong 5 đến 10 phút.
- Tắm lại người bằng nước sạch, không cần sử dụng sữa tắm.
Tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối ăn + dâu tây + chanh
- Vắt chanh lấy nước cốt.
- Cho 3 quả dâu tây vào máy xay, xay nhuyễn, sau đó trộn đều với 1 thìa muối biển và nước cốt chanh. Có thể cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay và xay lại lần nữa.
- Tắm qua người rồi cho hỗn hợp vào tay và từ từ thoa khắp người. Có thể massage để dưỡng chất thấm sâu hơn, làm như vậy trong 5 phút.
- Tắm lại người bằng nước sạch, thực hiện 1 lần/tuần.
Tẩy da chết bằng muối biển + chanh + lá bạc hà
- Vắt 2 quả chanh lấy nước cốt và trộn với muối biển. Chú ý khuấy đều để muối tan hết.
- Vò nát lá bạc hà, có thể cắt nhỏ hoặc cho vào máy ép để ép lấy nước. Sau đó, trộn đều với hỗn hợp chanh muối biển đã chuẩn bị.
- Thoa hỗn hợp trên lên người và tiến hành massage trong 10 phút trước khi tắm lại bằng nước sạch.
Dùng cam + dầu ô liu + muối tẩy tế bào chết toàn thân
- Vắt 1 quả cam lấy nước và trộn đều với muối biển trong một chiếc bát. Nên chọn quả cam tươi, mọng nước.
- Cho thêm 1 thìa dầu ô liu nguyên chất, loại Extra Virgin hoặc Virgin vào hỗn hợp trên, khuấy đều.
- Tắm qua người để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó, thoa hỗn hợp lên người kết hợp massage nhẹ nhàng. Thực hiện 1 lần/tuần.
Với tất cả các công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối ăn này, sau khi tắm xong, bạn nên dùng khăn mềm lau khô người rồi bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên trên để tránh khô da và phục hồi độ ẩm cho da nhé.
Chúc bạn thành công.