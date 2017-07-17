Tẩy da chết là phần vô cùng quan trọng trong mọi quy trình làm đẹp . Nếu chưa bao giờ thực hiện điều này thì chắc chắn, bạn sẽ rất bất ngờ về hiệu quả của cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối ăn được giới thiệu dưới đây: vừa giúp loại bỏ các lớp tế bào đã khô, bong tróc, vừa tăng cường sức khỏe cho da, đẩy nhanh việc tái tạo tế bào mới, cân bằng quá trình sản xuất dầu, làm sạch lỗ chân lông khiến vi khuẩn không thể xâm nhập và cho bạn một làn da mềm mịn, trắng sáng rất nổi bật.

Do cả đường và muối ăn khi kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác như tinh dầu hoa hồng, vỏ cam, chanh, gừng hoặc các loại thảo dược khác đều giúp loại bỏ da chết và chăm sóc da tốt nên một số người thường băn khoăn không biết nên chọn đường hay muốn ăn để làm đẹp. Tuy nhiên, theo trang Happi.com thì nói chung, tẩy tế bào chết bằng muối ăn thường tốt hơn nhờ khả năng chà xát, các tác dụng khoáng hóa và trị liệu của muối.

Vì muối biển là các chất làm sạch tự nhiên giúp loại bỏ chất độc hại trong lỗ chân lông, giúp cho quá trình lưu thông khí ở da dễ dàng hơn, làm da săn chắc và cải thiện độ mềm mịn nên đa phần các phương pháp tẩy tế bào chết với muối đều khuyến khích sử dụng muối biển, chẳng hạn như muối Himalaya, muối Hawai, muối biển Chết Isarel hay muối biển Địa Trung Hải.