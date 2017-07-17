Tẩy tế bào chết bằng cafe nếu biết cách làm đúng sẽ giúp loại bỏ những lớp da "chết" trên bề mặt, phục hồi da nhanh chóng và duy trì độ tươi sáng cho da.

Cafe không chỉ là thức uống có lợi cho sức khỏe mà còn có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp. Cụ thể, caffeine trong cafe hoạt động như một loại năng lượng giúp kích thích lưu thông mạch máu, làm da căng mịn và săn chắc. Đồng thời, caffeine còn hạn chế sự xuất hiện của cellulite - vùng mỡ tích tụ dưới da bị bao bọc bởi độc tố toxin, khiến da sần sùi như vỏ cam và cũng là nguyên nhân chính khiến da nhanh bị lão hóa. Ngoài caffeine, cafe còn chứa thành phần axit nicotinic và các chất chống oxy hóa có khả năng tẩy sạch tế bào chết và bụi bẩn.

Mặc dù có nhiều lợi ích tuyệt vời như vậy nhưng cafe cũng không hề đắt. So với các loại mỹ phẩm trên thị trường thì giá thành mua một gói cafe “dễ chịu” hơn nhiều. Chị em chỉ cần mua một gói cafe là đã có thể có những tách trà ngon vào buổi sáng mà phần bã cafe cũng có thể tận dụng để tẩy tế bào chết cho da rất hiệu quả, vừa tiết kiệm lại vừa rất có lợi đúng không nào?

Hai công thức tẩy tế bào chết bằng cafe thực hiện ngay tại nhà Công thức 1: Tẩy tế bào chết bằng bã cafe và sữa chua Trộn đều ½ chén bã cafe và ½ hộp sữa chua không đường.

Tắm qua người rồi thoa đều hỗn hợp bã cafe và sữa chua không đường lên da. Chú ý thoa nhiều ở các vùng da khô sần sùi như đầu gối, khuỷu tay, mắt cá chân. Thư giãn trong 5 đến 10 phút.

Tắm lại một lần nữa. Nên thực hiện 1 lần/tuần. Công thức 2: Tẩy tế bào chết bằng cafe và dầu dừa Trộn đều 2 thìa dầu dừa nguyên chất và ½ chén bã cafe. Lưu ý sử dụng loại dầu dừa nguyên chất, tránh dùng dầu dừa có pha tạp.

Sau khi tắm xong, dùng hỗn hợp đã chuẩn bị chà xát nhẹ nhàng lên khắp cơ thể theo chuyển động tròn. Đối với những vùng da bị tổn thương thì không nên đắp hỗn hợp trực tiếp lên trên vì có thể khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể.

Thư giãn trong 15 phút rồi tắm lại thật sạch. Thực hiện 1 lần/tuần. Dùng dầu dừa và cafe tẩy tế bào chết còn giúp chị em làm trắng da không thua kém gì các loại muối tắm trắng thường được sử dụng tại các spa thẩm mỹ. Ngoài tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân, cafe cũng được nhiều người dùng để làm mặt na dưỡng da mặt, trị khô, rạn da và loại bỏ quầng thâm ở mắt: Làm mờ quầng thâm ở mắt bằng cafe: Trước khi đi ngủ, thấm bông gòn vào nước cafe mới pha rồi đắp lên mắt khoảng 20 phút, sau đó, rửa lại bằng nước sạch. Tiếp tục làm như vậy vào buổi sáng để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên da, giúp ngăn ngừa mụn và chống viêm da.

Mặt nạ dưỡng da bằng cafe: Không chỉ tẩy tế bào chết toàn thân, chị em cũng có thể trộn cafe với lòng đỏ trứng gà để tạo hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, đắp lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch mặt. Mặt nạ này có tác dụng hạn chế nếp nhăn hình thành ở khóe mắt, miệng và trán.

Trị khô da, rạn da: Ở tuổi dậy thì, tăng cân hay mang thai, do cấu trúc da bị tổn thương nên các vết rạn dễ xuất hiện. Lúc này, hãy trộn cafe với dầu ô liu nguyên chất rồi thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên vùng da đó. Thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch vùng da bị rạn. Làm như vậy vài lần, các vết rạn sẽ đỡ hẳn. Tẩy tế bào chết bằng cafe là cách làm đẹp da, giữ da mịn màng, trắng sáng không hề tốn kém, mất thời gian mà hiệu quả cũng không kém gì các phương pháp khác. Thế nên, chị em hãy mạnh dạn thử nghiệm để “tân trang” cho làn da của mình nhé.

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